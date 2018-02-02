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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
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الأولى
بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018 | 19:46

حسم كلود بويل، مدرب ليستر سيتي، مصير جناحه رياض محرز، من مواجهة سوانزي سيتي، غدا السبت ضمن الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأكد المدرب، أن النجم الجزائري، لن يشارك في المباراة المقبلة، مطالبا إياه بتصفية ذهنه قبل إنهاء تمرده على النادي.

وامتنع محرز، عن حضور التمارين في الأيام الثلاثة الأخيرة، بعدما رفض ليستر سيتي التخلّي عنه لصالح مانشستر سيتي، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية.

ونقلت صحيفة "ذا صن" عن مصادر مقرّبة من محرز، أن اللاعب الجزائري محبط للغاية ويمر بحالة ذهنية صعبة.

من ناحيته، رفض بويل الكشف عمّا إذا كان قد أجرى اتصالات مع اللاعب منذ يوم الثلاثاء، قبل أن يغيب عن مباراة الفريق الأخيرة أمام إيفرتون (1-2) مساء الأربعاء.

وأكد المدرّب الفرنسي، أنه سيرحّب بعودة محرز عندما يحين الوقت المناسب، وقال: "رياض لن يكون متوفّرا لأداء المباراة (أمام سوانزي)، أستطيع القول إن النادي اتّخذ القرار الذي يصب في مصلحة ليستر، نحتاج لاحترام القرار وتفهّم أنه الأفضل بالنسبة للفريق".

وأضاف: "سنقيّم الوضع عندما يصفي ذهنه، نعرف أن الفترة ما بعد انتهاء نافذة الانتقالات تكون صعبة دائما، إنه موقف صعب علينا، أتمنى من رياض أن يصفّي ذهنه والعودة إلينا، لأنه لاعب حاسم بالنسبة إلينا ومهم بطريقة لعبنا".

وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى عدم رضا مجموعة من لاعبي ليستر سيتي، على قيام محرز بالتمرّد، لكن بويل أكّد أن اللاعب الجزائري مازال يحظى بمستقبل مع فريقه.

وقال: "أعتقد أن مكانه معنا إلى جانب زملائه، نحتاج للبقاء متّحدين بعد كل هذا، إنه موقف نحتاج للتعامل معه بكل تأكيد".

وأضاف: "أملك علاقة جيدة مع رياض، والآن علينا حل المشكلة والمضي قدما، إنه لاعب رائع، وأولويّته الآن تكمن في الشعور بحال جيد والاستمتاع بكرة القدم، سنتقابل مع ممثليه ومع إدارة النادي بعيدا عن العامّة".

 

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الأولى
بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018 | 19:46

حسم كلود بويل، مدرب ليستر سيتي، مصير جناحه رياض محرز، من مواجهة سوانزي سيتي، غدا السبت ضمن الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأكد المدرب، أن النجم الجزائري، لن يشارك في المباراة المقبلة، مطالبا إياه بتصفية ذهنه قبل إنهاء تمرده على النادي.

وامتنع محرز، عن حضور التمارين في الأيام الثلاثة الأخيرة، بعدما رفض ليستر سيتي التخلّي عنه لصالح مانشستر سيتي، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية.

ونقلت صحيفة "ذا صن" عن مصادر مقرّبة من محرز، أن اللاعب الجزائري محبط للغاية ويمر بحالة ذهنية صعبة.

من ناحيته، رفض بويل الكشف عمّا إذا كان قد أجرى اتصالات مع اللاعب منذ يوم الثلاثاء، قبل أن يغيب عن مباراة الفريق الأخيرة أمام إيفرتون (1-2) مساء الأربعاء.

وأكد المدرّب الفرنسي، أنه سيرحّب بعودة محرز عندما يحين الوقت المناسب، وقال: "رياض لن يكون متوفّرا لأداء المباراة (أمام سوانزي)، أستطيع القول إن النادي اتّخذ القرار الذي يصب في مصلحة ليستر، نحتاج لاحترام القرار وتفهّم أنه الأفضل بالنسبة للفريق".

وأضاف: "سنقيّم الوضع عندما يصفي ذهنه، نعرف أن الفترة ما بعد انتهاء نافذة الانتقالات تكون صعبة دائما، إنه موقف صعب علينا، أتمنى من رياض أن يصفّي ذهنه والعودة إلينا، لأنه لاعب حاسم بالنسبة إلينا ومهم بطريقة لعبنا".

وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى عدم رضا مجموعة من لاعبي ليستر سيتي، على قيام محرز بالتمرّد، لكن بويل أكّد أن اللاعب الجزائري مازال يحظى بمستقبل مع فريقه.

وقال: "أعتقد أن مكانه معنا إلى جانب زملائه، نحتاج للبقاء متّحدين بعد كل هذا، إنه موقف نحتاج للتعامل معه بكل تأكيد".

وأضاف: "أملك علاقة جيدة مع رياض، والآن علينا حل المشكلة والمضي قدما، إنه لاعب رائع، وأولويّته الآن تكمن في الشعور بحال جيد والاستمتاع بكرة القدم، سنتقابل مع ممثليه ومع إدارة النادي بعيدا عن العامّة".

 

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