بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد

-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018
-
16:43استئناف العمل في مطار أمريكي بعد توقفه بسبب تهديد إرهابي
02 فيفري 2018
حسم كلود بويل، مدرب ليستر سيتي، مصير جناحه رياض محرز، من مواجهة سوانزي سيتي، غدا السبت ضمن الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأكد المدرب، أن النجم الجزائري، لن يشارك في المباراة المقبلة، مطالبا إياه بتصفية ذهنه قبل إنهاء تمرده على النادي.
وامتنع محرز، عن حضور التمارين في الأيام الثلاثة الأخيرة، بعدما رفض ليستر سيتي التخلّي عنه لصالح مانشستر سيتي، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية.
ونقلت صحيفة "ذا صن" عن مصادر مقرّبة من محرز، أن اللاعب الجزائري محبط للغاية ويمر بحالة ذهنية صعبة.
من ناحيته، رفض بويل الكشف عمّا إذا كان قد أجرى اتصالات مع اللاعب منذ يوم الثلاثاء، قبل أن يغيب عن مباراة الفريق الأخيرة أمام إيفرتون (1-2) مساء الأربعاء.
وأكد المدرّب الفرنسي، أنه سيرحّب بعودة محرز عندما يحين الوقت المناسب، وقال: "رياض لن يكون متوفّرا لأداء المباراة (أمام سوانزي)، أستطيع القول إن النادي اتّخذ القرار الذي يصب في مصلحة ليستر، نحتاج لاحترام القرار وتفهّم أنه الأفضل بالنسبة للفريق".
وأضاف: "سنقيّم الوضع عندما يصفي ذهنه، نعرف أن الفترة ما بعد انتهاء نافذة الانتقالات تكون صعبة دائما، إنه موقف صعب علينا، أتمنى من رياض أن يصفّي ذهنه والعودة إلينا، لأنه لاعب حاسم بالنسبة إلينا ومهم بطريقة لعبنا".
وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى عدم رضا مجموعة من لاعبي ليستر سيتي، على قيام محرز بالتمرّد، لكن بويل أكّد أن اللاعب الجزائري مازال يحظى بمستقبل مع فريقه.
وقال: "أعتقد أن مكانه معنا إلى جانب زملائه، نحتاج للبقاء متّحدين بعد كل هذا، إنه موقف نحتاج للتعامل معه بكل تأكيد".
وأضاف: "أملك علاقة جيدة مع رياض، والآن علينا حل المشكلة والمضي قدما، إنه لاعب رائع، وأولويّته الآن تكمن في الشعور بحال جيد والاستمتاع بكرة القدم، سنتقابل مع ممثليه ومع إدارة النادي بعيدا عن العامّة".
حسم كلود بويل، مدرب ليستر سيتي، مصير جناحه رياض محرز، من مواجهة سوانزي سيتي، غدا السبت ضمن الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأكد المدرب، أن النجم الجزائري، لن يشارك في المباراة المقبلة، مطالبا إياه بتصفية ذهنه قبل إنهاء تمرده على النادي.
وامتنع محرز، عن حضور التمارين في الأيام الثلاثة الأخيرة، بعدما رفض ليستر سيتي التخلّي عنه لصالح مانشستر سيتي، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية.
ونقلت صحيفة "ذا صن" عن مصادر مقرّبة من محرز، أن اللاعب الجزائري محبط للغاية ويمر بحالة ذهنية صعبة.
من ناحيته، رفض بويل الكشف عمّا إذا كان قد أجرى اتصالات مع اللاعب منذ يوم الثلاثاء، قبل أن يغيب عن مباراة الفريق الأخيرة أمام إيفرتون (1-2) مساء الأربعاء.
وأكد المدرّب الفرنسي، أنه سيرحّب بعودة محرز عندما يحين الوقت المناسب، وقال: "رياض لن يكون متوفّرا لأداء المباراة (أمام سوانزي)، أستطيع القول إن النادي اتّخذ القرار الذي يصب في مصلحة ليستر، نحتاج لاحترام القرار وتفهّم أنه الأفضل بالنسبة للفريق".
وأضاف: "سنقيّم الوضع عندما يصفي ذهنه، نعرف أن الفترة ما بعد انتهاء نافذة الانتقالات تكون صعبة دائما، إنه موقف صعب علينا، أتمنى من رياض أن يصفّي ذهنه والعودة إلينا، لأنه لاعب حاسم بالنسبة إلينا ومهم بطريقة لعبنا".
وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى عدم رضا مجموعة من لاعبي ليستر سيتي، على قيام محرز بالتمرّد، لكن بويل أكّد أن اللاعب الجزائري مازال يحظى بمستقبل مع فريقه.
وقال: "أعتقد أن مكانه معنا إلى جانب زملائه، نحتاج للبقاء متّحدين بعد كل هذا، إنه موقف نحتاج للتعامل معه بكل تأكيد".
وأضاف: "أملك علاقة جيدة مع رياض، والآن علينا حل المشكلة والمضي قدما، إنه لاعب رائع، وأولويّته الآن تكمن في الشعور بحال جيد والاستمتاع بكرة القدم، سنتقابل مع ممثليه ومع إدارة النادي بعيدا عن العامّة".
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018
-
16:43استئناف العمل في مطار أمريكي بعد توقفه بسبب تهديد إرهابي
02 فيفري 2018