بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان

تقرر غلق الحديقة الوطنية بسيدي التوي من معتمدية بنقردان بولاية مدنين أمام المواطنين، بداية من اليوم الجمعة وإلى غاية 15 أفريل 2018 ، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وأوضحت الوزارة أن قرار الغلق يعود بالأساس إلى إرتفاع تدفق المواطنين على الحديقة منذ 13 جانفي 2018 لجمع نبتة الكمأ "الترفاس" وما نتج عنه من إحداث حالة من الهلع والفزع لدى أغلب حيوانات الحديقة التي تعدّ نفسها للولادة وخاصة الثدييات، ودهس النباتات الطبية والعطرية والزواحف وأعشاش الطيور وبيض النعام.كما تم تسجيل عدة عمليات قلع لأعمدة السياج لاقتحام الحديقة.