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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
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الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
عبد الحميد الرياحي
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الأولى
وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018 | 19:13

في اطار زيارة العمل التي اداها وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الجمعة الى ولاية صفاقس ،ادى الوزير زيارة الى اللاعب سحر الاجيال حمادي العقربي على اثر اجرائه لعملية جراحية .واطمئن بالمناسبة على حالته الصحية متمنيا له الشفاء العاجل .

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الأولى
وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018 | 19:13

في اطار زيارة العمل التي اداها وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الجمعة الى ولاية صفاقس ،ادى الوزير زيارة الى اللاعب سحر الاجيال حمادي العقربي على اثر اجرائه لعملية جراحية .واطمئن بالمناسبة على حالته الصحية متمنيا له الشفاء العاجل .

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من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018 السّاعة 21:28
أكدت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، في بلاغ أصدرته، الجمعة، أنه يمكن لمالكي المساكن وتسند...
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انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018 السّاعة 21:03
خضع لاعب المنتخب التونسي لكرة اليد، أيمن التومي، نجم مونبلييه الفرنسي، اليوم الجمعة، إلى عملية جراحية في...
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بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018 السّاعة 20:49
تعرضت المطربة اللبنانية إليسا للإغماء على أحد المسارح في دبي. وأصيبت إليسا بالإغماء أثناء وقوفها على مسرح...
المزيد >>
وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018 السّاعة 20:32
إستقبل وزير الصحة عماد الحمامي اليوم الجمعة أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة التونسية للأطباء الشبان الذين...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
فهم مشترك... فرص متكافئة
بكل المقاييس كانت زيارة الرئيس الفرنسي الى بلادنا فرصة لتعميق الفهم المتبادل سعيا لوضع تصور مشترك لعلاقات ثنائية تخرج عن القوالب العادية المألوفة وتؤسس في العمق لعلاقات...
المزيد >>
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