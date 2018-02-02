وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

في اطار زيارة العمل التي اداها وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الجمعة الى ولاية صفاقس ،ادى الوزير زيارة الى اللاعب سحر الاجيال حمادي العقربي على اثر اجرائه لعملية جراحية .واطمئن بالمناسبة على حالته الصحية متمنيا له الشفاء العاجل .