غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أفادت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الجمعة، بأن 90 مهاجرا معظمهم باكستانيون غرقوا إثر انقلاب قارب كان يقلهم بالقرب من السواحل الليبية، فيما تم إنقاذ 3 فقط ممن كانوا على متن المركب.