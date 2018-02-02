غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
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21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
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21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
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18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
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-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
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17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
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17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
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غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
أفادت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الجمعة، بأن 90 مهاجرا معظمهم باكستانيون غرقوا إثر انقلاب قارب كان يقلهم بالقرب من السواحل الليبية، فيما تم إنقاذ 3 فقط ممن كانوا على متن المركب.
وكالات
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أكدت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، في بلاغ أصدرته، الجمعة، أنه يمكن لمالكي المساكن وتسند...المزيد >>
انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
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تعرضت المطربة اللبنانية إليسا للإغماء على أحد المسارح في دبي. وأصيبت إليسا بالإغماء أثناء وقوفها على مسرح...المزيد >>
وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018 السّاعة 20:32
إستقبل وزير الصحة عماد الحمامي اليوم الجمعة أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة التونسية للأطباء الشبان الذين...المزيد >>
غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
أفادت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الجمعة، بأن 90 مهاجرا معظمهم باكستانيون غرقوا إثر انقلاب قارب كان يقلهم بالقرب من السواحل الليبية، فيما تم إنقاذ 3 فقط ممن كانوا على متن المركب.
وكالات
من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018 السّاعة 21:28
أكدت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، في بلاغ أصدرته، الجمعة، أنه يمكن لمالكي المساكن وتسند...المزيد >>
انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018 السّاعة 21:03
خضع لاعب المنتخب التونسي لكرة اليد، أيمن التومي، نجم مونبلييه الفرنسي، اليوم الجمعة، إلى عملية جراحية في...المزيد >>
بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018 السّاعة 20:49
تعرضت المطربة اللبنانية إليسا للإغماء على أحد المسارح في دبي. وأصيبت إليسا بالإغماء أثناء وقوفها على مسرح...المزيد >>
وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018 السّاعة 20:32
إستقبل وزير الصحة عماد الحمامي اليوم الجمعة أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة التونسية للأطباء الشبان الذين...المزيد >>
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018
-
16:43استئناف العمل في مطار أمريكي بعد توقفه بسبب تهديد إرهابي
02 فيفري 2018
عبد الحميد الرياحيفهم مشترك... فرص متكافئة
بكل المقاييس كانت زيارة الرئيس الفرنسي الى بلادنا فرصة لتعميق الفهم المتبادل سعيا لوضع تصور مشترك لعلاقات ثنائية تخرج عن القوالب العادية المألوفة وتؤسس في العمق لعلاقات...المزيد >>
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