بدء تجارب لقاح السرطان على البشر

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دخل لقاح للسرطان قادر على مهاجمة الأورام في جميع أنحاء الجسم، مرحلة التجارب السريرية البشرية.
ويدعي باحثو جامعة ستانفورد، الذين طوروا سابقا أحد أكثر العلاجات السرطانية شيوعا، أن حقنة واحدة في ورم واحد يمكن أن تؤدي إلى رد فعل دفاعي في كامل الجسم، لمهاجمة جميع الأورام المنتشرة فيه.
ويحفز اللقاح، دفاعات الجهاز المناعي لمحاربة السرطان. وعقب نجاح تجربته على الفئران، والتي استهدفت أحد أكثر أنواع السرطان انتشارا، يقوم باحثان رئيسيان بتجهيز مرضى سرطان الغدد اللمفاوية، لإجراء التجربة السريرية.
وقال رونالد ليفي، كبير القائمين على التجربة، وأستاذ الأورام الذي طور سابقا Rituximab (شكل من العلاج الكيميائي يُستخدم على نطاق واسع): "يتجاوز هذا النهج الحاجة إلى تحديد الأورام المستهدفة من قبل الجهاز المناعي".
وأوضح فريق البحث أنه يمكن استخدام اللقاح المطور لاستهداف عدة أنواع من السرطان.
وتوجد أساليب مختلفة لمحاربة الأورام السرطانية، بما في ذلك تحفيز الجهاز المناعي بأكمله أو استهداف مناطق معينة لمنع انتشار السرطان، بالإضافة إلى إزالة الخلايا المناعية من الجسم، لهندستها وراثيا. وأشاد الباحثون بهذه الطرق، ولكنها تحتاج إلى دقة عالية في التحضير، عدا عن آثارها الجانبية المحتملة.
وبهذا الصدد، قال ليفي: "يتضمن علاجنا المطور حقن كميات صغيرة جدا من عاملين لتحفيز الخلايا المناعية فقط داخل الورم نفسه. ولاحظنا وجود آثار مذهلة للعلاج لدى الفئران، بما في ذلك القضاء على الأورام في جميع أنحاء الجسم".
وتعمل هذه الطريقة على إعادة تنشيط الخلايا التائية الخاصة بالسرطان، عن طريق حقن ميكروغرام (واحد على مليون غرام) من اثنين من العوامل المحفزة مباشرة في الورم، الأول: امتداد قصير من الحمض النووي، يعمل مع الخلايا المناعية القريبة، لزيادة تحفيز المستقبلات على سطح الخلايا التائية (نوع من الخلايا المناعية). أما الثاني: فهو جسم مضاد يرتبط بالمستقبل، وينشط الخلايا التائية لمهاجمة الخلايا السرطانية.
ويقول الباحثون إن اللقاح المطور منخفض التكلفة، ومن غير المرجح أن يسبب آثارا جانبية ضارة، تصيب عادة أجزاء مختلفة من الجسم.
ويخطط ليفي لتجنيد 15 مريضا لتطبيق التجربة السريرية، وفي حال نجحت، يمكن أن يكون العلاج مفيدا لاستهداف أنواع مختلفة من الأورام السرطانية.
دخل لقاح للسرطان قادر على مهاجمة الأورام في جميع أنحاء الجسم، مرحلة التجارب السريرية البشرية.
ويدعي باحثو جامعة ستانفورد، الذين طوروا سابقا أحد أكثر العلاجات السرطانية شيوعا، أن حقنة واحدة في ورم واحد يمكن أن تؤدي إلى رد فعل دفاعي في كامل الجسم، لمهاجمة جميع الأورام المنتشرة فيه.
ويحفز اللقاح، دفاعات الجهاز المناعي لمحاربة السرطان. وعقب نجاح تجربته على الفئران، والتي استهدفت أحد أكثر أنواع السرطان انتشارا، يقوم باحثان رئيسيان بتجهيز مرضى سرطان الغدد اللمفاوية، لإجراء التجربة السريرية.
وقال رونالد ليفي، كبير القائمين على التجربة، وأستاذ الأورام الذي طور سابقا Rituximab (شكل من العلاج الكيميائي يُستخدم على نطاق واسع): "يتجاوز هذا النهج الحاجة إلى تحديد الأورام المستهدفة من قبل الجهاز المناعي".
وأوضح فريق البحث أنه يمكن استخدام اللقاح المطور لاستهداف عدة أنواع من السرطان.
وتوجد أساليب مختلفة لمحاربة الأورام السرطانية، بما في ذلك تحفيز الجهاز المناعي بأكمله أو استهداف مناطق معينة لمنع انتشار السرطان، بالإضافة إلى إزالة الخلايا المناعية من الجسم، لهندستها وراثيا. وأشاد الباحثون بهذه الطرق، ولكنها تحتاج إلى دقة عالية في التحضير، عدا عن آثارها الجانبية المحتملة.
وبهذا الصدد، قال ليفي: "يتضمن علاجنا المطور حقن كميات صغيرة جدا من عاملين لتحفيز الخلايا المناعية فقط داخل الورم نفسه. ولاحظنا وجود آثار مذهلة للعلاج لدى الفئران، بما في ذلك القضاء على الأورام في جميع أنحاء الجسم".
وتعمل هذه الطريقة على إعادة تنشيط الخلايا التائية الخاصة بالسرطان، عن طريق حقن ميكروغرام (واحد على مليون غرام) من اثنين من العوامل المحفزة مباشرة في الورم، الأول: امتداد قصير من الحمض النووي، يعمل مع الخلايا المناعية القريبة، لزيادة تحفيز المستقبلات على سطح الخلايا التائية (نوع من الخلايا المناعية). أما الثاني: فهو جسم مضاد يرتبط بالمستقبل، وينشط الخلايا التائية لمهاجمة الخلايا السرطانية.
ويقول الباحثون إن اللقاح المطور منخفض التكلفة، ومن غير المرجح أن يسبب آثارا جانبية ضارة، تصيب عادة أجزاء مختلفة من الجسم.
ويخطط ليفي لتجنيد 15 مريضا لتطبيق التجربة السريرية، وفي حال نجحت، يمكن أن يكون العلاج مفيدا لاستهداف أنواع مختلفة من الأورام السرطانية.
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
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-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018
-
16:43استئناف العمل في مطار أمريكي بعد توقفه بسبب تهديد إرهابي
02 فيفري 2018