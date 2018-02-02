إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر

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قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتوزر، بعد ظهر اليوم الجمعة، إطلاق سراح اثنين من أعضاء المكتب الجهوي لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر، والإبقاء على ثالث في حالة إيقاف، وذلك بعد أن تم ايقافهم، أمس الخميس، إثر مناوشات جدّت مع الامن أمام مقر ولاية توزر.
وبحسب محامي المتهمين، فقد تمت إحالة أحد منوبيه في حالة إيقاف على المجلس الجناحي للمحكمة الابتدائية بتوزر ، واحالة اثنين آخرين في حالة سراح على نفس المجلس في نفس التاريخ، موضحا أن التهم الموجهة إليهم تتعلق بهضم جانب موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه والاعتداء بالعنف على موظف.
يشار الى أن مناوشات جدت أمس الخميس بين المعطلين عن العمل والامن أمام مقر ولاية توزر على خلفية تنفيذ التنسيقية الجهوية لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل لمجموعة من التحركات الاحتجاجية للتعبير عن رفضهم لنتائج مناظرة وطنية أنجزتها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تم بمقتضاها تعيين مجموعة من التقنيين السامين في محطات تحلية مياه الشرب، وللمطالبة بإعطاء أولوية الانتداب لأبناء الجهة.
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتوزر، بعد ظهر اليوم الجمعة، إطلاق سراح اثنين من أعضاء المكتب الجهوي لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر، والإبقاء على ثالث في حالة إيقاف، وذلك بعد أن تم ايقافهم، أمس الخميس، إثر مناوشات جدّت مع الامن أمام مقر ولاية توزر.
وبحسب محامي المتهمين، فقد تمت إحالة أحد منوبيه في حالة إيقاف على المجلس الجناحي للمحكمة الابتدائية بتوزر ، واحالة اثنين آخرين في حالة سراح على نفس المجلس في نفس التاريخ، موضحا أن التهم الموجهة إليهم تتعلق بهضم جانب موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه والاعتداء بالعنف على موظف.
يشار الى أن مناوشات جدت أمس الخميس بين المعطلين عن العمل والامن أمام مقر ولاية توزر على خلفية تنفيذ التنسيقية الجهوية لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل لمجموعة من التحركات الاحتجاجية للتعبير عن رفضهم لنتائج مناظرة وطنية أنجزتها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تم بمقتضاها تعيين مجموعة من التقنيين السامين في محطات تحلية مياه الشرب، وللمطالبة بإعطاء أولوية الانتداب لأبناء الجهة.
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018
-
16:43استئناف العمل في مطار أمريكي بعد توقفه بسبب تهديد إرهابي
02 فيفري 2018