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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
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الأولى
الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018 | 18:18

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية أمس الخميس 01 فيفري 2018 عقارا دوليا كائنا بمنطقة شمال النصر من معتمدية المنيهلة من ولاية أريانة تمّ الاستيلاء عليه من قبل الغير بدون وجه حق .

يمسح العقار الدولي حوالي 04 هك كان قد تصرف فيه أحد المواطنين دون صفة ، و قام المعني بتسليم العقار بصفة رضائية.

وقد تعهدت الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بأريانة بالعقار المسترجع في انتظار إعادة توظيفه لاحقا بحسب الصيغ القانونية المعمول بها.

و للتذكير فقد استرجعت أجهزة الدولة إلى حد الآن أكثر من  25 ألف هكتار من الأراضي الدولية و ذلك في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على استرجاع ملك المجموعة الوطنية  المستولى عليه بوجه لا شرعي.

 

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الأولى
الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018 | 18:18

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية أمس الخميس 01 فيفري 2018 عقارا دوليا كائنا بمنطقة شمال النصر من معتمدية المنيهلة من ولاية أريانة تمّ الاستيلاء عليه من قبل الغير بدون وجه حق .

يمسح العقار الدولي حوالي 04 هك كان قد تصرف فيه أحد المواطنين دون صفة ، و قام المعني بتسليم العقار بصفة رضائية.

وقد تعهدت الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بأريانة بالعقار المسترجع في انتظار إعادة توظيفه لاحقا بحسب الصيغ القانونية المعمول بها.

و للتذكير فقد استرجعت أجهزة الدولة إلى حد الآن أكثر من  25 ألف هكتار من الأراضي الدولية و ذلك في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على استرجاع ملك المجموعة الوطنية  المستولى عليه بوجه لا شرعي.

 

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