جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين ‎

تونس - الشروق اون لاين - ايمان:

عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن مساندته للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في دفاعها عن حرمة الصحافيين و حقهم في حرية الصحافة والتعبير

و قال انه و بعد وقوفه على حملات التشويه و التهديد و الاعتداء التي تعرض لها الصحافيون في الفترة الأخيرة، فإنه يندّد بكل اشكال الاعتداءات على الصحافيين أثناء أدائهم لعملهم و يعتبرها اعتداء على حق المواطن التونسي في إعلام حر و في الوصول إلى المعلومة المكفول دستوريا. .

يؤكد على رفضه لكل أشكال التنصّت على الاتصالات الهاتفية خارج الأطر القانونية و دون ضمانات الأذون القضائية و يعتبر ذلك تعديا على حقوق أساسية ضمنها الدستور.

كما يهيب بالسلطة القضائية الاضطلاع بدورها الدستوري في حماية الحقوق و الحريات من كل انتهاك و خاصة منها الحق في حرية الصحافة والتعبير طبق أحكام الفصل 49 من الدستور.