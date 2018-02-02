جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين ‎

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تونس - الشروق اون لاين - ايمان:
عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن مساندته للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في دفاعها عن حرمة الصحافيين و حقهم في حرية الصحافة والتعبير
و قال انه و بعد وقوفه على حملات التشويه و التهديد و الاعتداء التي تعرض لها الصحافيون في الفترة الأخيرة، فإنه يندّد بكل اشكال الاعتداءات على الصحافيين أثناء أدائهم لعملهم و يعتبرها اعتداء على حق المواطن التونسي في إعلام حر و في الوصول إلى المعلومة المكفول دستوريا. .
يؤكد على رفضه لكل أشكال التنصّت على الاتصالات الهاتفية خارج الأطر القانونية و دون ضمانات الأذون القضائية و يعتبر ذلك تعديا على حقوق أساسية ضمنها الدستور.
كما يهيب بالسلطة القضائية الاضطلاع بدورها الدستوري في حماية الحقوق و الحريات من كل انتهاك و خاصة منها الحق في حرية الصحافة والتعبير طبق أحكام الفصل 49 من الدستور.
تونس - الشروق اون لاين - ايمان:
عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن مساندته للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في دفاعها عن حرمة الصحافيين و حقهم في حرية الصحافة والتعبير
و قال انه و بعد وقوفه على حملات التشويه و التهديد و الاعتداء التي تعرض لها الصحافيون في الفترة الأخيرة، فإنه يندّد بكل اشكال الاعتداءات على الصحافيين أثناء أدائهم لعملهم و يعتبرها اعتداء على حق المواطن التونسي في إعلام حر و في الوصول إلى المعلومة المكفول دستوريا. .
يؤكد على رفضه لكل أشكال التنصّت على الاتصالات الهاتفية خارج الأطر القانونية و دون ضمانات الأذون القضائية و يعتبر ذلك تعديا على حقوق أساسية ضمنها الدستور.
كما يهيب بالسلطة القضائية الاضطلاع بدورها الدستوري في حماية الحقوق و الحريات من كل انتهاك و خاصة منها الحق في حرية الصحافة والتعبير طبق أحكام الفصل 49 من الدستور.
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018
-
16:43استئناف العمل في مطار أمريكي بعد توقفه بسبب تهديد إرهابي
02 فيفري 2018