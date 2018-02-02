تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة

سجلت مداخيل الجامعة التونسية لكرة القدم تطورا هاما من 2012 الى 2017 بلغ نسبة 86 فاصل 801 بالمائة حيث مرت المداخيل من 12 فاصل 607 مليون دينار الى 23 فاصل 550 مليون دينار مع تقلص حجم الديون الى حدود 530 الف دينار فقط بعد ان كانت في سنة 2012 في حدود 7 و861 مليون دينار وذلك حسب ما جاء في عدد شهر جانفي 2018 من المجلة التي اصدرتها الجامعة التونسية لكرة القدم .

وتمت الاشارة الى ان البطولة التونسية احتلت خلال شهر جانفي المنقضي المركز الاول عربيا و افريقيا بعد ان كانت تحتل في 2012 المرتبة 52 بفضل تالق الاندية التونسية في المنافسات القارية و الاقليمية من ذلك احراز الترجي الرياضي لقب البطولة العربية للاندية التي دارت الصائفة المنقضية بمصر.