تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة

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سجلت مداخيل الجامعة التونسية لكرة القدم تطورا هاما من 2012 الى 2017 بلغ نسبة 86 فاصل 801 بالمائة حيث مرت المداخيل من 12 فاصل 607 مليون دينار الى 23 فاصل 550 مليون دينار مع تقلص حجم الديون الى حدود 530 الف دينار فقط بعد ان كانت في سنة 2012 في حدود 7 و861 مليون دينار وذلك حسب ما جاء في عدد شهر جانفي 2018 من المجلة التي اصدرتها الجامعة التونسية لكرة القدم .
وتمت الاشارة الى ان البطولة التونسية احتلت خلال شهر جانفي المنقضي المركز الاول عربيا و افريقيا بعد ان كانت تحتل في 2012 المرتبة 52 بفضل تالق الاندية التونسية في المنافسات القارية و الاقليمية من ذلك احراز الترجي الرياضي لقب البطولة العربية للاندية التي دارت الصائفة المنقضية بمصر.
سجلت مداخيل الجامعة التونسية لكرة القدم تطورا هاما من 2012 الى 2017 بلغ نسبة 86 فاصل 801 بالمائة حيث مرت المداخيل من 12 فاصل 607 مليون دينار الى 23 فاصل 550 مليون دينار مع تقلص حجم الديون الى حدود 530 الف دينار فقط بعد ان كانت في سنة 2012 في حدود 7 و861 مليون دينار وذلك حسب ما جاء في عدد شهر جانفي 2018 من المجلة التي اصدرتها الجامعة التونسية لكرة القدم .
وتمت الاشارة الى ان البطولة التونسية احتلت خلال شهر جانفي المنقضي المركز الاول عربيا و افريقيا بعد ان كانت تحتل في 2012 المرتبة 52 بفضل تالق الاندية التونسية في المنافسات القارية و الاقليمية من ذلك احراز الترجي الرياضي لقب البطولة العربية للاندية التي دارت الصائفة المنقضية بمصر.
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018
-
16:43استئناف العمل في مطار أمريكي بعد توقفه بسبب تهديد إرهابي
02 فيفري 2018