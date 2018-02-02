السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن

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أصدرت محكمة بريطانية حكما بالسجن المؤبد بحق المتهم دارين أوزبورن الذي دهس بسيارة حشدا من المسلمين أمام مسجد شمالي العاصمة البريطانية لندن.
ويقضي الحكم الصادر بحق أوزبورن بأن يقبع في السجن 43 عاما قبل أن يكون من الممكن النظر في العفو عنه، ما يعني أنه لن يخرج من السجن قبل بلوغه من العمر 91 عاما.
ولم يعترف أوزبورن بذنبه، وادعى بأن شخصا آخر كان يقود السيارة أثناء دهس المصلين. وأشار إلى أن عملية الدهس كان مخططا لها، وشارك فيها شخص ثالث.ومع ذلك تبين تسجيلات كاميرات المراقبة أن أوزبورن كان لوحده داخل السيارة.
وخلال المرافعات القضائية أعلن دارين أوزبورن أنه كان يعتزم قتل اثنين من السياسيين البارزين في حزب العمال البريطاني، هما زعيم الحزب جيريمي كوربين وعمدة لندن صادق خان.
وعثرت الشرطة داخل السيارة على رسالة كتبها أوزبورن، وأعرب فيها عن امتعاضه من "تقاعس" السلطات البريطانية في أعقاب سلسلة من الهجمات نفذها متطرفون إسلاميون ووصف كوربين بأنه "مؤيد للإرهابيين".
هذا، ونفذ أوزبورن هجومه بدوافع معاداة الإسلام في جويلية 2016 أمام مسجد في منطقة فينسبيري بارك بشمال لندن، وأسفرت عملية الدهس عن مقتل شخص وإصابة 9 آخرين بجروح.
أصدرت محكمة بريطانية حكما بالسجن المؤبد بحق المتهم دارين أوزبورن الذي دهس بسيارة حشدا من المسلمين أمام مسجد شمالي العاصمة البريطانية لندن.
ويقضي الحكم الصادر بحق أوزبورن بأن يقبع في السجن 43 عاما قبل أن يكون من الممكن النظر في العفو عنه، ما يعني أنه لن يخرج من السجن قبل بلوغه من العمر 91 عاما.
ولم يعترف أوزبورن بذنبه، وادعى بأن شخصا آخر كان يقود السيارة أثناء دهس المصلين. وأشار إلى أن عملية الدهس كان مخططا لها، وشارك فيها شخص ثالث.ومع ذلك تبين تسجيلات كاميرات المراقبة أن أوزبورن كان لوحده داخل السيارة.
وخلال المرافعات القضائية أعلن دارين أوزبورن أنه كان يعتزم قتل اثنين من السياسيين البارزين في حزب العمال البريطاني، هما زعيم الحزب جيريمي كوربين وعمدة لندن صادق خان.
وعثرت الشرطة داخل السيارة على رسالة كتبها أوزبورن، وأعرب فيها عن امتعاضه من "تقاعس" السلطات البريطانية في أعقاب سلسلة من الهجمات نفذها متطرفون إسلاميون ووصف كوربين بأنه "مؤيد للإرهابيين".
هذا، ونفذ أوزبورن هجومه بدوافع معاداة الإسلام في جويلية 2016 أمام مسجد في منطقة فينسبيري بارك بشمال لندن، وأسفرت عملية الدهس عن مقتل شخص وإصابة 9 آخرين بجروح.
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018
-
16:43استئناف العمل في مطار أمريكي بعد توقفه بسبب تهديد إرهابي
02 فيفري 2018