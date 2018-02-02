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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
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الأولى
السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018 | 17:28

أصدرت محكمة بريطانية حكما بالسجن المؤبد بحق المتهم دارين أوزبورن الذي دهس بسيارة حشدا من المسلمين أمام مسجد شمالي العاصمة البريطانية لندن.

ويقضي الحكم الصادر بحق أوزبورن بأن يقبع في السجن 43 عاما قبل أن يكون من الممكن النظر في العفو عنه، ما يعني أنه لن يخرج من السجن قبل بلوغه من العمر 91 عاما.

ولم يعترف أوزبورن بذنبه، وادعى بأن شخصا آخر كان يقود السيارة أثناء دهس المصلين. وأشار إلى أن عملية الدهس كان مخططا لها، وشارك فيها شخص ثالث.ومع ذلك تبين تسجيلات كاميرات المراقبة أن أوزبورن كان لوحده داخل السيارة.

وخلال المرافعات القضائية أعلن دارين أوزبورن أنه كان يعتزم قتل اثنين من السياسيين البارزين في حزب العمال البريطاني، هما زعيم الحزب جيريمي كوربين وعمدة لندن صادق خان.

وعثرت الشرطة داخل السيارة على رسالة كتبها أوزبورن، وأعرب فيها عن امتعاضه من "تقاعس" السلطات البريطانية في أعقاب سلسلة من الهجمات نفذها متطرفون إسلاميون ووصف كوربين بأنه "مؤيد للإرهابيين".

هذا، ونفذ أوزبورن هجومه بدوافع معاداة الإسلام في جويلية 2016 أمام مسجد في منطقة فينسبيري بارك بشمال لندن، وأسفرت عملية الدهس عن مقتل شخص وإصابة 9 آخرين بجروح.

 

 

وكالات
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الأولى
السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018 | 17:28

أصدرت محكمة بريطانية حكما بالسجن المؤبد بحق المتهم دارين أوزبورن الذي دهس بسيارة حشدا من المسلمين أمام مسجد شمالي العاصمة البريطانية لندن.

ويقضي الحكم الصادر بحق أوزبورن بأن يقبع في السجن 43 عاما قبل أن يكون من الممكن النظر في العفو عنه، ما يعني أنه لن يخرج من السجن قبل بلوغه من العمر 91 عاما.

ولم يعترف أوزبورن بذنبه، وادعى بأن شخصا آخر كان يقود السيارة أثناء دهس المصلين. وأشار إلى أن عملية الدهس كان مخططا لها، وشارك فيها شخص ثالث.ومع ذلك تبين تسجيلات كاميرات المراقبة أن أوزبورن كان لوحده داخل السيارة.

وخلال المرافعات القضائية أعلن دارين أوزبورن أنه كان يعتزم قتل اثنين من السياسيين البارزين في حزب العمال البريطاني، هما زعيم الحزب جيريمي كوربين وعمدة لندن صادق خان.

وعثرت الشرطة داخل السيارة على رسالة كتبها أوزبورن، وأعرب فيها عن امتعاضه من "تقاعس" السلطات البريطانية في أعقاب سلسلة من الهجمات نفذها متطرفون إسلاميون ووصف كوربين بأنه "مؤيد للإرهابيين".

هذا، ونفذ أوزبورن هجومه بدوافع معاداة الإسلام في جويلية 2016 أمام مسجد في منطقة فينسبيري بارك بشمال لندن، وأسفرت عملية الدهس عن مقتل شخص وإصابة 9 آخرين بجروح.

 

 

وكالات
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