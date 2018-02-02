يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي

حقق نادي الدحيل، فوزا كبيرا على نظيره الأهلي، بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة، على استاد حمد بن خليفة، ضمن منافسات الأسبوع الـ 15 للدوري القطري.

وسجل أهداف الدحيل، يوسف المساكني (هاتريك) في الدقائق 6 و23 و78، ويوسف العربي في الدقيقة 36.

وجاءت المباراة جيدة المستوى، سيطر فريق الدحيل على معظم فتراتها، ولم يجد صعوبة كبيرة في تحقيق الفوز الكبير، بينما فشل الأهلي في مجاراة منافسه.

وارتفع رصيد الدحيل إلى 39 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 16 نقطة.

المصدر: كووورة