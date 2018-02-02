اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة

أكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقابس، صلاح بن حامد، اليوم الجمعة، أن تأخر الحكومة في سدّ الشغور الحاصل بولاية قابس على مستوى خطط المعتمد الاول، والكاتب العام للولاية، والمدير الجهوي للتنمية لا يمكن ان يتواصل، وسيدعو الاتحاد الجهوي، بداية من الأسبوع القادم، منظوريه إلى تنفيذ وقفات احتجاجية بساعتين تعبيرا عن رفضهم لهذا الوضع الذي أضر بالجهة وباستحقاقاتها التنموية.

وانتقد بن حامد ، في تصريح ل (وات) بقابس، هذا الوضع وما تسبب فيه هذا الشغور من تعطيل لمسيرة التنمية ومن إشكاليات في وقت كانت فيه الجهة تتطلع إلى إجراءات نوعية من قبل الحكومة تساعد على معالجة ملفاتها الحارقة.

وعبّر عن استغرابه من عدم مبادرة الحكومة باتخاذ أي خطوة لمعالجة هذا الوضع رغم مطالبة المجتمع المدني بقابس والمنظمات الوطنية في مناسبات عديدة بوضع حد للفراغ الاداري الذي تشهده الجهة منذ أشهر.

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