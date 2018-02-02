استئناف العمل في مطار أمريكي بعد توقفه بسبب تهديد إرهابي

أعلنت سلطات مطار تشارلستون الدولي في ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية عودة العمل في كافة مرافقه عقب إخلائه لفترة وجيزة بسبب العثور على "لفافة مريبة" داخل أروقته.

وقدمت سلطات المطار على صفحتها على "تويتر"، اعتذارا من المسافرين طالبة منهم الاتصال بشركات الطيران التي حجزوا عن طريقها التذاكر لتأكيد سفرهم.

من جهته، قال المدير التنفيذي باول كامبابيل: "لحد الآن لم تحدد نوعية اللفافة المشبوهة، وكل ما لدينا من معلومات أن المطار يعمل كالمعتاد واستؤنفت الرحلات الجوية من المطار وإليه، نقدم اعتذارنا للجميع، ونطمئنهم أنهم سيصلون إلى وجهتهم.. لم يكن بوسعنا إلا أن نحافظ على سلامة الجميع".

وأخلت الشرطة الأمريكية في وقت سابق، مطار تشارلستون الدولي في ولاية ساوث كارولاينا عقب العثور على لفافة مريبة، وقالت، إن "البلاغ بشأن اللفافة المشبوهة ورد صباحا بالتوقيت المحلي، وأخلي المطار بالكامل لحين التحقق من المسألة".

ولم تذكر السلطات أي تفاصيل أخرى عن الحادث.