استئناف العمل في مطار أمريكي بعد توقفه بسبب تهديد إرهابي

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أعلنت سلطات مطار تشارلستون الدولي في ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية عودة العمل في كافة مرافقه عقب إخلائه لفترة وجيزة بسبب العثور على "لفافة مريبة" داخل أروقته.
وقدمت سلطات المطار على صفحتها على "تويتر"، اعتذارا من المسافرين طالبة منهم الاتصال بشركات الطيران التي حجزوا عن طريقها التذاكر لتأكيد سفرهم.
من جهته، قال المدير التنفيذي باول كامبابيل: "لحد الآن لم تحدد نوعية اللفافة المشبوهة، وكل ما لدينا من معلومات أن المطار يعمل كالمعتاد واستؤنفت الرحلات الجوية من المطار وإليه، نقدم اعتذارنا للجميع، ونطمئنهم أنهم سيصلون إلى وجهتهم.. لم يكن بوسعنا إلا أن نحافظ على سلامة الجميع".
وأخلت الشرطة الأمريكية في وقت سابق، مطار تشارلستون الدولي في ولاية ساوث كارولاينا عقب العثور على لفافة مريبة، وقالت، إن "البلاغ بشأن اللفافة المشبوهة ورد صباحا بالتوقيت المحلي، وأخلي المطار بالكامل لحين التحقق من المسألة".
ولم تذكر السلطات أي تفاصيل أخرى عن الحادث.
أعلنت سلطات مطار تشارلستون الدولي في ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية عودة العمل في كافة مرافقه عقب إخلائه لفترة وجيزة بسبب العثور على "لفافة مريبة" داخل أروقته.
وقدمت سلطات المطار على صفحتها على "تويتر"، اعتذارا من المسافرين طالبة منهم الاتصال بشركات الطيران التي حجزوا عن طريقها التذاكر لتأكيد سفرهم.
من جهته، قال المدير التنفيذي باول كامبابيل: "لحد الآن لم تحدد نوعية اللفافة المشبوهة، وكل ما لدينا من معلومات أن المطار يعمل كالمعتاد واستؤنفت الرحلات الجوية من المطار وإليه، نقدم اعتذارنا للجميع، ونطمئنهم أنهم سيصلون إلى وجهتهم.. لم يكن بوسعنا إلا أن نحافظ على سلامة الجميع".
وأخلت الشرطة الأمريكية في وقت سابق، مطار تشارلستون الدولي في ولاية ساوث كارولاينا عقب العثور على لفافة مريبة، وقالت، إن "البلاغ بشأن اللفافة المشبوهة ورد صباحا بالتوقيت المحلي، وأخلي المطار بالكامل لحين التحقق من المسألة".
ولم تذكر السلطات أي تفاصيل أخرى عن الحادث.
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018
-
16:43استئناف العمل في مطار أمريكي بعد توقفه بسبب تهديد إرهابي
02 فيفري 2018