صفاقس: حجز كمية من المصوغ تحمل أختاما مدلسة

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه بناء على معلومات، تمكنت يوم امس فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس من إلقاء القبض على شخص بسوق الصاغة بالمدينة العتيقة بالجهة بصدد بيع كمية من المصوغ تزن حوالي 30.6 غراما تحمل أختاما مدلسة وحوالي 44.9 غراما غير مدلسة مجهولة المصدر وشخص ثان (وسيط) بحوزته مبلغ مالي قدره 510 دينارات وصاحب مصاغة بعد أن حجز بمحله كمية من الفضة تحمل أختاما مدلسة تزن حوالي 03 كلغ و265 غراما.

وبإستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بحجز كمية المصوغ والمبلغ المالي ومواصلة التحريات مع المظنون فيهم.