الديوانة التونسية تحصل مداخيل بنحو397 مليون دينار خلال جانفي 2018

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تمكنت الديوانة التونسية من تحصيل مداخيل بقيمة 397،6 مليون دينار (م د) لفائدة خزينة الدولة خلال شهر جانفي 2018، وفق مؤشرات تقدمت بها الديوانة، اليوم الجمعة. وتشمل هذه المداخيل إستخلاص الأداءات والمعاليم الديوانية (392،3 م د) والخطايا الديوانية (5،4 م د).
وساهمت مكاتب الديوانية بنقاط العبور البرية والبحرية والجوية إضافة إلى إدارات المراقبة في تحقيق هذه المداخيل من خلال عمليات مراقبة وحدات الشحن ووسائل النقل والبضائع والمسافرين على كامل التراب البلاد.
وتم على مستوى المكتب الحدودي للديوانة بمطار تونس قرطاج حجز ما قيمته 1،049 م د من العملة الأجنبية و32 ألف دينار من البضائع. كما تم استخلاص 465 ألف دينار كعائدات للصلح. وحُجز بالمكتب الحدودي للديوانة بحلق الوادي الشمالي، خلال الشهر ذاته، بضائع بقيمة 347 ألف دينار مكنت من استخلاص خطايا قدرها 585،5 ألف دينار. ومكنت البضائع المحجوزة ( بقيمة 535 ألف دينار) بالمكتب الحدودي للعمليات التجارية بميناء رادس من استخلاص خطايا قدرها 446 ألف دينار.
فيما تمكنت إدارة الحرس الديواني وإدارة الأبحاث الديوانية على التوالي من حجز بضائع بقيمة 14،8 مليون دينار وبقيمة 5،5 مليون دينار. والجدير بالذكر أن إدارة الأبحاث الديوانية قامت خلال سنة 2017 بمباشرة 727 قضية ديوانية وصرفية بلغت قيمة المحجوز فيها 1330 مليون دينار.
تمكنت الديوانة التونسية من تحصيل مداخيل بقيمة 397،6 مليون دينار (م د) لفائدة خزينة الدولة خلال شهر جانفي 2018، وفق مؤشرات تقدمت بها الديوانة، اليوم الجمعة. وتشمل هذه المداخيل إستخلاص الأداءات والمعاليم الديوانية (392،3 م د) والخطايا الديوانية (5،4 م د).
وساهمت مكاتب الديوانية بنقاط العبور البرية والبحرية والجوية إضافة إلى إدارات المراقبة في تحقيق هذه المداخيل من خلال عمليات مراقبة وحدات الشحن ووسائل النقل والبضائع والمسافرين على كامل التراب البلاد.
وتم على مستوى المكتب الحدودي للديوانة بمطار تونس قرطاج حجز ما قيمته 1،049 م د من العملة الأجنبية و32 ألف دينار من البضائع. كما تم استخلاص 465 ألف دينار كعائدات للصلح. وحُجز بالمكتب الحدودي للديوانة بحلق الوادي الشمالي، خلال الشهر ذاته، بضائع بقيمة 347 ألف دينار مكنت من استخلاص خطايا قدرها 585،5 ألف دينار. ومكنت البضائع المحجوزة ( بقيمة 535 ألف دينار) بالمكتب الحدودي للعمليات التجارية بميناء رادس من استخلاص خطايا قدرها 446 ألف دينار.
فيما تمكنت إدارة الحرس الديواني وإدارة الأبحاث الديوانية على التوالي من حجز بضائع بقيمة 14،8 مليون دينار وبقيمة 5،5 مليون دينار. والجدير بالذكر أن إدارة الأبحاث الديوانية قامت خلال سنة 2017 بمباشرة 727 قضية ديوانية وصرفية بلغت قيمة المحجوز فيها 1330 مليون دينار.
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018
-
16:43استئناف العمل في مطار أمريكي بعد توقفه بسبب تهديد إرهابي
02 فيفري 2018