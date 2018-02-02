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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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الديوانة التونسية تحصل مداخيل بنحو397 مليون دينار خلال جانفي 2018
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الأولى
الديوانة التونسية تحصل مداخيل بنحو397 مليون دينار خلال جانفي 2018
02 فيفري 2018 | 16:11

تمكنت الديوانة التونسية من تحصيل مداخيل بقيمة 397،6 مليون دينار (م د) لفائدة خزينة الدولة خلال شهر جانفي 2018، وفق مؤشرات تقدمت بها الديوانة، اليوم الجمعة. وتشمل هذه المداخيل إستخلاص الأداءات والمعاليم الديوانية (392،3 م د) والخطايا الديوانية (5،4 م د).

وساهمت مكاتب الديوانية بنقاط العبور البرية والبحرية والجوية إضافة إلى إدارات المراقبة في تحقيق هذه المداخيل من خلال عمليات مراقبة وحدات الشحن ووسائل النقل والبضائع والمسافرين على كامل التراب البلاد.

وتم على مستوى المكتب الحدودي للديوانة بمطار تونس قرطاج حجز ما قيمته 1،049 م د من العملة الأجنبية و32 ألف دينار من البضائع. كما تم استخلاص 465 ألف دينار كعائدات للصلح. وحُجز بالمكتب الحدودي للديوانة بحلق الوادي الشمالي، خلال الشهر ذاته، بضائع بقيمة 347 ألف دينار مكنت من استخلاص خطايا قدرها 585،5 ألف دينار. ومكنت البضائع المحجوزة ( بقيمة 535 ألف دينار) بالمكتب الحدودي للعمليات التجارية بميناء رادس من استخلاص خطايا قدرها 446 ألف دينار.

فيما تمكنت إدارة الحرس الديواني وإدارة الأبحاث الديوانية على التوالي من حجز بضائع بقيمة 14،8 مليون دينار وبقيمة 5،5 مليون دينار. والجدير بالذكر أن إدارة الأبحاث الديوانية قامت خلال سنة 2017 بمباشرة 727 قضية ديوانية وصرفية بلغت قيمة المحجوز فيها 1330 مليون دينار.

  

  

 

وات
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الأولى
الديوانة التونسية تحصل مداخيل بنحو397 مليون دينار خلال جانفي 2018
02 فيفري 2018 | 16:11

تمكنت الديوانة التونسية من تحصيل مداخيل بقيمة 397،6 مليون دينار (م د) لفائدة خزينة الدولة خلال شهر جانفي 2018، وفق مؤشرات تقدمت بها الديوانة، اليوم الجمعة. وتشمل هذه المداخيل إستخلاص الأداءات والمعاليم الديوانية (392،3 م د) والخطايا الديوانية (5،4 م د).

وساهمت مكاتب الديوانية بنقاط العبور البرية والبحرية والجوية إضافة إلى إدارات المراقبة في تحقيق هذه المداخيل من خلال عمليات مراقبة وحدات الشحن ووسائل النقل والبضائع والمسافرين على كامل التراب البلاد.

وتم على مستوى المكتب الحدودي للديوانة بمطار تونس قرطاج حجز ما قيمته 1،049 م د من العملة الأجنبية و32 ألف دينار من البضائع. كما تم استخلاص 465 ألف دينار كعائدات للصلح. وحُجز بالمكتب الحدودي للديوانة بحلق الوادي الشمالي، خلال الشهر ذاته، بضائع بقيمة 347 ألف دينار مكنت من استخلاص خطايا قدرها 585،5 ألف دينار. ومكنت البضائع المحجوزة ( بقيمة 535 ألف دينار) بالمكتب الحدودي للعمليات التجارية بميناء رادس من استخلاص خطايا قدرها 446 ألف دينار.

فيما تمكنت إدارة الحرس الديواني وإدارة الأبحاث الديوانية على التوالي من حجز بضائع بقيمة 14،8 مليون دينار وبقيمة 5،5 مليون دينار. والجدير بالذكر أن إدارة الأبحاث الديوانية قامت خلال سنة 2017 بمباشرة 727 قضية ديوانية وصرفية بلغت قيمة المحجوز فيها 1330 مليون دينار.

  

  

 

وات
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