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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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معارك غرفة ملابس انتر تمهد طريق إيكاردي إلى ريال مدريد
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الأولى
معارك غرفة ملابس انتر تمهد طريق إيكاردي إلى ريال مدريد
02 فيفري 2018 | 15:54

يقترب ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، من الرحيل صوب ريال مدريد، الصيف المقبل، وفقًا لتقارير صحفية عديدة.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، إن علاقة الأرجنتيني بزملائه، في غرفة خلع ملابس النيراتزوري، ليست على ما يرام حاليًا.

وأبرزت الصحيفة دخول إيكاردي، في مشادة عنيفة مع زميليه، إيفان بيريسيتش، ومارسيلو بروزوفيتش، بعد مواجهة سبال، في الدوري الإيطالي، موضحةً أن هذه الخلافات قد تكتب الفصل الأخير، في علاقة اللاعب مع النادي، ما يمهد طريقه نحو ريال مدريد.

ومن ناحية أخرى، تتردد أيضًا شائعات حول انفصال إيكاردي، عن شريكته ووكيلة أعماله، واندا نارا، ما جعل وكيل الأعمال الشهير، مينو رايولا، يترقب الوضع، أملا في أن يصبح الوكيل الجديد للاعب.لكن في نفس الوقت، فإن علاقة رايولا بريال مدريد ليست جيدة، حيث لا يثق به النادي الملكي.

وفي حال انضمام إيكاردي لريال مدريد، من المتوقع أن يحصل اللاعب، على ضعف راتبه السنوي الحالي، حيث يتقاضى مع إنتر 5.5 مليون يورو، علمًا بأن الشرط الجزائي في عقده، يقدر بـ110 ملايين يورو.

المصدر: كووورة
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الأولى
معارك غرفة ملابس انتر تمهد طريق إيكاردي إلى ريال مدريد
02 فيفري 2018 | 15:54

يقترب ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، من الرحيل صوب ريال مدريد، الصيف المقبل، وفقًا لتقارير صحفية عديدة.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، إن علاقة الأرجنتيني بزملائه، في غرفة خلع ملابس النيراتزوري، ليست على ما يرام حاليًا.

وأبرزت الصحيفة دخول إيكاردي، في مشادة عنيفة مع زميليه، إيفان بيريسيتش، ومارسيلو بروزوفيتش، بعد مواجهة سبال، في الدوري الإيطالي، موضحةً أن هذه الخلافات قد تكتب الفصل الأخير، في علاقة اللاعب مع النادي، ما يمهد طريقه نحو ريال مدريد.

ومن ناحية أخرى، تتردد أيضًا شائعات حول انفصال إيكاردي، عن شريكته ووكيلة أعماله، واندا نارا، ما جعل وكيل الأعمال الشهير، مينو رايولا، يترقب الوضع، أملا في أن يصبح الوكيل الجديد للاعب.لكن في نفس الوقت، فإن علاقة رايولا بريال مدريد ليست جيدة، حيث لا يثق به النادي الملكي.

وفي حال انضمام إيكاردي لريال مدريد، من المتوقع أن يحصل اللاعب، على ضعف راتبه السنوي الحالي، حيث يتقاضى مع إنتر 5.5 مليون يورو، علمًا بأن الشرط الجزائي في عقده، يقدر بـ110 ملايين يورو.

المصدر: كووورة
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