معارك غرفة ملابس انتر تمهد طريق إيكاردي إلى ريال مدريد

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يقترب ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، من الرحيل صوب ريال مدريد، الصيف المقبل، وفقًا لتقارير صحفية عديدة.
وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، إن علاقة الأرجنتيني بزملائه، في غرفة خلع ملابس النيراتزوري، ليست على ما يرام حاليًا.
وأبرزت الصحيفة دخول إيكاردي، في مشادة عنيفة مع زميليه، إيفان بيريسيتش، ومارسيلو بروزوفيتش، بعد مواجهة سبال، في الدوري الإيطالي، موضحةً أن هذه الخلافات قد تكتب الفصل الأخير، في علاقة اللاعب مع النادي، ما يمهد طريقه نحو ريال مدريد.
ومن ناحية أخرى، تتردد أيضًا شائعات حول انفصال إيكاردي، عن شريكته ووكيلة أعماله، واندا نارا، ما جعل وكيل الأعمال الشهير، مينو رايولا، يترقب الوضع، أملا في أن يصبح الوكيل الجديد للاعب.لكن في نفس الوقت، فإن علاقة رايولا بريال مدريد ليست جيدة، حيث لا يثق به النادي الملكي.
وفي حال انضمام إيكاردي لريال مدريد، من المتوقع أن يحصل اللاعب، على ضعف راتبه السنوي الحالي، حيث يتقاضى مع إنتر 5.5 مليون يورو، علمًا بأن الشرط الجزائي في عقده، يقدر بـ110 ملايين يورو.
يقترب ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، من الرحيل صوب ريال مدريد، الصيف المقبل، وفقًا لتقارير صحفية عديدة.
وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، إن علاقة الأرجنتيني بزملائه، في غرفة خلع ملابس النيراتزوري، ليست على ما يرام حاليًا.
وأبرزت الصحيفة دخول إيكاردي، في مشادة عنيفة مع زميليه، إيفان بيريسيتش، ومارسيلو بروزوفيتش، بعد مواجهة سبال، في الدوري الإيطالي، موضحةً أن هذه الخلافات قد تكتب الفصل الأخير، في علاقة اللاعب مع النادي، ما يمهد طريقه نحو ريال مدريد.
ومن ناحية أخرى، تتردد أيضًا شائعات حول انفصال إيكاردي، عن شريكته ووكيلة أعماله، واندا نارا، ما جعل وكيل الأعمال الشهير، مينو رايولا، يترقب الوضع، أملا في أن يصبح الوكيل الجديد للاعب.لكن في نفس الوقت، فإن علاقة رايولا بريال مدريد ليست جيدة، حيث لا يثق به النادي الملكي.
وفي حال انضمام إيكاردي لريال مدريد، من المتوقع أن يحصل اللاعب، على ضعف راتبه السنوي الحالي، حيث يتقاضى مع إنتر 5.5 مليون يورو، علمًا بأن الشرط الجزائي في عقده، يقدر بـ110 ملايين يورو.
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018
-
16:43استئناف العمل في مطار أمريكي بعد توقفه بسبب تهديد إرهابي
02 فيفري 2018