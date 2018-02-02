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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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ترامب يتهم وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي بتسييس تحقيقات
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الأولى
ترامب يتهم وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي بتسييس تحقيقات
02 فيفري 2018 | 15:43

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبار المسؤولين في مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل بتسييس تحقيقاتهم في الوقت الذي يستعد فيه البيت الأبيض للموافقة على نشر مذكرة سرية مثيرة للجدل أعدها الجمهوريون وتتحدث عن تحيز مكتب التحقيقات ضد ترامب في التحقيق المتصل بروسيا.

وكتب ترامب على تويتر “قامت قيادات ومحققو مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل بتسييس عملية التحقيق المقدسة لصالح الديمقراطيين وضد الجمهوريين – وهو أمر لم يكن ليخطر على بال أحد قبل فترة وجيزة”.ولم يتسن الاتصال بممثلين لمكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل للتعليق.

وعبر مكتب التحقيقات الاتحادي هذا الأسبوع عن “قلقه العميق من طمس الحقائق” في مذكرة الجمهوريين التي يعتقد أنها قد تؤدي لاستقالات على مستوى رفيع في أجهزة الأمن الأمريكية في حال نشرها.

وتولى كريستوفر راي منصب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي بعدما عزل الرئيس سلفه جيمس كومي. وثارت تكهنات بأن راي قد يستقيل إذا سمح ترامب بنشر المذكرة. ودعمت رابطة تمثل عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي موقف راي.

وقال مسؤول في البيت الأبيض يوم الخميس إن من المرجح أن يوافق ترامب يوم الجمعة على نشر الوثيقة التي قد تشعل مزيدا من التوتر بين الرئيس الجمهوري وأكبر أجهزة إنفاذ القانون في الداخل.

وأصبحت الوثيقة المكونة من أربع صفحات نقطة بارزة في نزاع أوسع نطاقا بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن تحقيق جنائي يجريه المستشار الخاص روبرت مولر بشأن تواطؤ محتمل بين حملة ترامب في انتخابات الرئاسة عام 2016 وروسيا. ويجري مكتب التحقيقات الاتحادي تحقيقا آخر بعد قرار ترامب إقالة كومي.وتنفي روسيا حدوث مثل هذا التواطؤ.

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الأولى
ترامب يتهم وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي بتسييس تحقيقات
02 فيفري 2018 | 15:43

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبار المسؤولين في مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل بتسييس تحقيقاتهم في الوقت الذي يستعد فيه البيت الأبيض للموافقة على نشر مذكرة سرية مثيرة للجدل أعدها الجمهوريون وتتحدث عن تحيز مكتب التحقيقات ضد ترامب في التحقيق المتصل بروسيا.

وكتب ترامب على تويتر “قامت قيادات ومحققو مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل بتسييس عملية التحقيق المقدسة لصالح الديمقراطيين وضد الجمهوريين – وهو أمر لم يكن ليخطر على بال أحد قبل فترة وجيزة”.ولم يتسن الاتصال بممثلين لمكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل للتعليق.

وعبر مكتب التحقيقات الاتحادي هذا الأسبوع عن “قلقه العميق من طمس الحقائق” في مذكرة الجمهوريين التي يعتقد أنها قد تؤدي لاستقالات على مستوى رفيع في أجهزة الأمن الأمريكية في حال نشرها.

وتولى كريستوفر راي منصب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي بعدما عزل الرئيس سلفه جيمس كومي. وثارت تكهنات بأن راي قد يستقيل إذا سمح ترامب بنشر المذكرة. ودعمت رابطة تمثل عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي موقف راي.

وقال مسؤول في البيت الأبيض يوم الخميس إن من المرجح أن يوافق ترامب يوم الجمعة على نشر الوثيقة التي قد تشعل مزيدا من التوتر بين الرئيس الجمهوري وأكبر أجهزة إنفاذ القانون في الداخل.

وأصبحت الوثيقة المكونة من أربع صفحات نقطة بارزة في نزاع أوسع نطاقا بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن تحقيق جنائي يجريه المستشار الخاص روبرت مولر بشأن تواطؤ محتمل بين حملة ترامب في انتخابات الرئاسة عام 2016 وروسيا. ويجري مكتب التحقيقات الاتحادي تحقيقا آخر بعد قرار ترامب إقالة كومي.وتنفي روسيا حدوث مثل هذا التواطؤ.

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