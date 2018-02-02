ترامب يتهم وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي بتسييس تحقيقات

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اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبار المسؤولين في مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل بتسييس تحقيقاتهم في الوقت الذي يستعد فيه البيت الأبيض للموافقة على نشر مذكرة سرية مثيرة للجدل أعدها الجمهوريون وتتحدث عن تحيز مكتب التحقيقات ضد ترامب في التحقيق المتصل بروسيا.
وكتب ترامب على تويتر “قامت قيادات ومحققو مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل بتسييس عملية التحقيق المقدسة لصالح الديمقراطيين وضد الجمهوريين – وهو أمر لم يكن ليخطر على بال أحد قبل فترة وجيزة”.ولم يتسن الاتصال بممثلين لمكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل للتعليق.
وعبر مكتب التحقيقات الاتحادي هذا الأسبوع عن “قلقه العميق من طمس الحقائق” في مذكرة الجمهوريين التي يعتقد أنها قد تؤدي لاستقالات على مستوى رفيع في أجهزة الأمن الأمريكية في حال نشرها.
وتولى كريستوفر راي منصب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي بعدما عزل الرئيس سلفه جيمس كومي. وثارت تكهنات بأن راي قد يستقيل إذا سمح ترامب بنشر المذكرة. ودعمت رابطة تمثل عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي موقف راي.
وقال مسؤول في البيت الأبيض يوم الخميس إن من المرجح أن يوافق ترامب يوم الجمعة على نشر الوثيقة التي قد تشعل مزيدا من التوتر بين الرئيس الجمهوري وأكبر أجهزة إنفاذ القانون في الداخل.
وأصبحت الوثيقة المكونة من أربع صفحات نقطة بارزة في نزاع أوسع نطاقا بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن تحقيق جنائي يجريه المستشار الخاص روبرت مولر بشأن تواطؤ محتمل بين حملة ترامب في انتخابات الرئاسة عام 2016 وروسيا. ويجري مكتب التحقيقات الاتحادي تحقيقا آخر بعد قرار ترامب إقالة كومي.وتنفي روسيا حدوث مثل هذا التواطؤ.
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبار المسؤولين في مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل بتسييس تحقيقاتهم في الوقت الذي يستعد فيه البيت الأبيض للموافقة على نشر مذكرة سرية مثيرة للجدل أعدها الجمهوريون وتتحدث عن تحيز مكتب التحقيقات ضد ترامب في التحقيق المتصل بروسيا.
وكتب ترامب على تويتر “قامت قيادات ومحققو مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل بتسييس عملية التحقيق المقدسة لصالح الديمقراطيين وضد الجمهوريين – وهو أمر لم يكن ليخطر على بال أحد قبل فترة وجيزة”.ولم يتسن الاتصال بممثلين لمكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل للتعليق.
وعبر مكتب التحقيقات الاتحادي هذا الأسبوع عن “قلقه العميق من طمس الحقائق” في مذكرة الجمهوريين التي يعتقد أنها قد تؤدي لاستقالات على مستوى رفيع في أجهزة الأمن الأمريكية في حال نشرها.
وتولى كريستوفر راي منصب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي بعدما عزل الرئيس سلفه جيمس كومي. وثارت تكهنات بأن راي قد يستقيل إذا سمح ترامب بنشر المذكرة. ودعمت رابطة تمثل عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي موقف راي.
وقال مسؤول في البيت الأبيض يوم الخميس إن من المرجح أن يوافق ترامب يوم الجمعة على نشر الوثيقة التي قد تشعل مزيدا من التوتر بين الرئيس الجمهوري وأكبر أجهزة إنفاذ القانون في الداخل.
وأصبحت الوثيقة المكونة من أربع صفحات نقطة بارزة في نزاع أوسع نطاقا بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن تحقيق جنائي يجريه المستشار الخاص روبرت مولر بشأن تواطؤ محتمل بين حملة ترامب في انتخابات الرئاسة عام 2016 وروسيا. ويجري مكتب التحقيقات الاتحادي تحقيقا آخر بعد قرار ترامب إقالة كومي.وتنفي روسيا حدوث مثل هذا التواطؤ.
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018
-
16:43استئناف العمل في مطار أمريكي بعد توقفه بسبب تهديد إرهابي
02 فيفري 2018