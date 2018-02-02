وزير الدفاع يلتقي برئيس بعثة الاتحاد الاوربي

شكّل دعم الاتحاد الأوروبي لتونس في مجال الأمن والدفاع ومشروع تنمية الجنوب محور اللقاء الذي جمع وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي صباح يوم الجمعة بمقر الوزارة برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس بيرغامين.

وقال رئيس البعثة ،وفق بلاغ للوزارة، ان الاتحاد الأوروبي حريص على دعمه لتونس في مجالات الأمن والدفاع وتنمية الجنوب في إطار رؤية تقوم على ربط الأمن بالتنمية وعبر آليات وضعت للغرض، مؤكدا أنّه يعمل حاليا ضمن مهامه على التنسيق مع ممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة بتونس وتحسيسها بالمساهمة في دعم مشروع تنمية الجنوب حيث وجد لديها تفاعلا في هذا المجال.

من جهته ثمّن وزير الدفاع المجهودات التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي لدعم تونس على أكثر من صعيد، مبرزا ضرورة استثمار كل الفرص المتاحة ومبادرات مختلف الهياكل الدولية لرفع التحديات الأمنية والتنموية في ضوء التحولات الحاصلة في أكثر من منطقة.

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