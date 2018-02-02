الجهيناوي: كبار متعهدي الرحلات ووكالات الأسفار في بريطانيا سيعودون إلى الوجهة التونسية

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أعلن وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، أن كبار متعهدي الرحلات ووكالات الأسفار في بريطانيا، ومن بينهم "طوماس كوك"، سيعودون إلى تونس خلال شهر فيفري، بعد أن أكدوا عزمهم على إعادة برمجة تونس ضمن المسالك السياحية خلال الموسم القادم.
وثمن الجهيناوي، في تصريح إعلامي عقب اجتماعه اليوم الجمعة، مع كاتب الدولة البريطاني لدى وزيرة الداخلية المكلف بالأمن "بين والاس"، قرار المملكة المتحدة برفع قيود السفر الى تونس على رعاياها، مشيرا إلى النتائج الإيجابية لهذا الإجراء على القطاع السياحي، الذي سجل انتعاشة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد قرار متعهدي الرحلات ووكالات الأسفار إعادة الوجهة التونسية إلى برامجها السياحية.
وأضاف أن المسؤول البريطاني قام بزيارة العديد من الأماكن، ولاحظ أهمية الإجراءات الأمنية المعززة حول المنشآت والمواقع الحساسة والمسالك والمناطق السياحية ، في إطار التحضير لإستقبال السياح في أفضل الظروف، مذكرا بأن المملكة المتحدة كانت من بين الدول الأولى التي ساندت تونس بعد العمليات الإرهابية، من خلال تمويل العديد من الدورات التكوينية وتوفير التجهيزات.
من جهته، ثمن والاس الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس مدتها ثلاثة أيام، المستوى الذي بلغته علاقات الشراكة بين البلدين في المجال الأمني، مسلطا الضوء على الجهود المبذولة من قبل البلدين بهدف إيجاد حل للأزمة الليبية.
وأكد عزم البلدين على وضع حد للتهديد الإٍرهابي الذي يمارسه "أشخاص يريدون تدمير اقتصادنا وحياتنا وسمعة بلدينا"، على حد قوله، مؤكدا أن تونس لن تكون خلال السنوات القادمة، وجهة سياحية خلال العطل فقط، ولكن أيضا ستكون وجهة تجارية.
كما أبرز حرص بلاده على مواصلة دعم المسار الإنتقالي في تونس وخاصة في المجال الاقتصادي، والعمل على تطوير نسق الاستثمارات البريطانية، ودعم انتعاشة القطاع السياحي، مشيرا في هذا السياق، إلى الآفاق التي يتيحها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمام التعاون بين البلدين.
وتحادث الوزيران أيضا حول مشاريع التعاون الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية في العديد من القطاعات، ومن بينها بالخصوص في المجال الاقتصادي.
يذكر أن المملكة المتحدة قامت برفع القيود على السفر إلى تونس منذ جويلية 2017.
أعلن وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، أن كبار متعهدي الرحلات ووكالات الأسفار في بريطانيا، ومن بينهم "طوماس كوك"، سيعودون إلى تونس خلال شهر فيفري، بعد أن أكدوا عزمهم على إعادة برمجة تونس ضمن المسالك السياحية خلال الموسم القادم.
وثمن الجهيناوي، في تصريح إعلامي عقب اجتماعه اليوم الجمعة، مع كاتب الدولة البريطاني لدى وزيرة الداخلية المكلف بالأمن "بين والاس"، قرار المملكة المتحدة برفع قيود السفر الى تونس على رعاياها، مشيرا إلى النتائج الإيجابية لهذا الإجراء على القطاع السياحي، الذي سجل انتعاشة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد قرار متعهدي الرحلات ووكالات الأسفار إعادة الوجهة التونسية إلى برامجها السياحية.
وأضاف أن المسؤول البريطاني قام بزيارة العديد من الأماكن، ولاحظ أهمية الإجراءات الأمنية المعززة حول المنشآت والمواقع الحساسة والمسالك والمناطق السياحية ، في إطار التحضير لإستقبال السياح في أفضل الظروف، مذكرا بأن المملكة المتحدة كانت من بين الدول الأولى التي ساندت تونس بعد العمليات الإرهابية، من خلال تمويل العديد من الدورات التكوينية وتوفير التجهيزات.
من جهته، ثمن والاس الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس مدتها ثلاثة أيام، المستوى الذي بلغته علاقات الشراكة بين البلدين في المجال الأمني، مسلطا الضوء على الجهود المبذولة من قبل البلدين بهدف إيجاد حل للأزمة الليبية.
وأكد عزم البلدين على وضع حد للتهديد الإٍرهابي الذي يمارسه "أشخاص يريدون تدمير اقتصادنا وحياتنا وسمعة بلدينا"، على حد قوله، مؤكدا أن تونس لن تكون خلال السنوات القادمة، وجهة سياحية خلال العطل فقط، ولكن أيضا ستكون وجهة تجارية.
كما أبرز حرص بلاده على مواصلة دعم المسار الإنتقالي في تونس وخاصة في المجال الاقتصادي، والعمل على تطوير نسق الاستثمارات البريطانية، ودعم انتعاشة القطاع السياحي، مشيرا في هذا السياق، إلى الآفاق التي يتيحها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمام التعاون بين البلدين.
وتحادث الوزيران أيضا حول مشاريع التعاون الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية في العديد من القطاعات، ومن بينها بالخصوص في المجال الاقتصادي.
يذكر أن المملكة المتحدة قامت برفع القيود على السفر إلى تونس منذ جويلية 2017.
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018
-
16:43استئناف العمل في مطار أمريكي بعد توقفه بسبب تهديد إرهابي
02 فيفري 2018