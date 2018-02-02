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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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تفاصيل جديدة في فشل إتمام صفقة محرز
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الأولى
تفاصيل جديدة في فشل إتمام صفقة محرز
02 فيفري 2018 | 14:51

كشفت تقارير صحفية، أن نادي ليستر سيتي الإنجليزي طلب من نظيره مانشستر سيتي إدراج أحد لاعبيه ضمن صفقة الحصول على صفقة الجناح الجزائري رياض محرز إلا أن السيتي رفض.

وكان الجزائري محرز على وشك الانضمام لمان سيتي في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الشتوي الأخير، إلا أن الصفقة لم تتم بسبب فشل الناديين في التوصل لاتفاق.

ووفقا لصحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" فإن إدارة ليستر قد أخبرت نظيرتها في مان سيتي أنه يمكنها إدراج الجناح الإنجليزي باتريك روبرتس ضمن الصفقة في حالة عدم الاستعداد لدفع أكثر من 65 مليون جنيه إسترليني لضم محرز، إلا أن إدارة السكاي البلوز رفضت التخلي عن اللاعب الشاب.

ويلعب باتريك روبرتس البالغ من العمر 20 عاما حاليا لصالح نادي سيلتيك على سبيل الإعارة من مان سيتي، وسجل اللاعب 18 هدفا خلال 72 مباراة مع النادي الأسكتلندي الذي يرتدي قميصه منذ بداية عام 2016.

من ناحية أخرى يقال بأن محرز البالغ من العمر 26 عاما يرفض التدرب مع زملائه في ليستر حيث يشعر بصدمة كبيرة بعد أن حرمته إدارة الثعالب من الانضمام لفريق المدرب بيب جوارديولا.

وكالات
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الأولى
تفاصيل جديدة في فشل إتمام صفقة محرز
02 فيفري 2018 | 14:51

كشفت تقارير صحفية، أن نادي ليستر سيتي الإنجليزي طلب من نظيره مانشستر سيتي إدراج أحد لاعبيه ضمن صفقة الحصول على صفقة الجناح الجزائري رياض محرز إلا أن السيتي رفض.

وكان الجزائري محرز على وشك الانضمام لمان سيتي في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الشتوي الأخير، إلا أن الصفقة لم تتم بسبب فشل الناديين في التوصل لاتفاق.

ووفقا لصحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" فإن إدارة ليستر قد أخبرت نظيرتها في مان سيتي أنه يمكنها إدراج الجناح الإنجليزي باتريك روبرتس ضمن الصفقة في حالة عدم الاستعداد لدفع أكثر من 65 مليون جنيه إسترليني لضم محرز، إلا أن إدارة السكاي البلوز رفضت التخلي عن اللاعب الشاب.

ويلعب باتريك روبرتس البالغ من العمر 20 عاما حاليا لصالح نادي سيلتيك على سبيل الإعارة من مان سيتي، وسجل اللاعب 18 هدفا خلال 72 مباراة مع النادي الأسكتلندي الذي يرتدي قميصه منذ بداية عام 2016.

من ناحية أخرى يقال بأن محرز البالغ من العمر 26 عاما يرفض التدرب مع زملائه في ليستر حيث يشعر بصدمة كبيرة بعد أن حرمته إدارة الثعالب من الانضمام لفريق المدرب بيب جوارديولا.

وكالات
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