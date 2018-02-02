تفاصيل جديدة في فشل إتمام صفقة محرز

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كشفت تقارير صحفية، أن نادي ليستر سيتي الإنجليزي طلب من نظيره مانشستر سيتي إدراج أحد لاعبيه ضمن صفقة الحصول على صفقة الجناح الجزائري رياض محرز إلا أن السيتي رفض.
وكان الجزائري محرز على وشك الانضمام لمان سيتي في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الشتوي الأخير، إلا أن الصفقة لم تتم بسبب فشل الناديين في التوصل لاتفاق.
ووفقا لصحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" فإن إدارة ليستر قد أخبرت نظيرتها في مان سيتي أنه يمكنها إدراج الجناح الإنجليزي باتريك روبرتس ضمن الصفقة في حالة عدم الاستعداد لدفع أكثر من 65 مليون جنيه إسترليني لضم محرز، إلا أن إدارة السكاي البلوز رفضت التخلي عن اللاعب الشاب.
ويلعب باتريك روبرتس البالغ من العمر 20 عاما حاليا لصالح نادي سيلتيك على سبيل الإعارة من مان سيتي، وسجل اللاعب 18 هدفا خلال 72 مباراة مع النادي الأسكتلندي الذي يرتدي قميصه منذ بداية عام 2016.
من ناحية أخرى يقال بأن محرز البالغ من العمر 26 عاما يرفض التدرب مع زملائه في ليستر حيث يشعر بصدمة كبيرة بعد أن حرمته إدارة الثعالب من الانضمام لفريق المدرب بيب جوارديولا.
كشفت تقارير صحفية، أن نادي ليستر سيتي الإنجليزي طلب من نظيره مانشستر سيتي إدراج أحد لاعبيه ضمن صفقة الحصول على صفقة الجناح الجزائري رياض محرز إلا أن السيتي رفض.
وكان الجزائري محرز على وشك الانضمام لمان سيتي في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الشتوي الأخير، إلا أن الصفقة لم تتم بسبب فشل الناديين في التوصل لاتفاق.
ووفقا لصحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" فإن إدارة ليستر قد أخبرت نظيرتها في مان سيتي أنه يمكنها إدراج الجناح الإنجليزي باتريك روبرتس ضمن الصفقة في حالة عدم الاستعداد لدفع أكثر من 65 مليون جنيه إسترليني لضم محرز، إلا أن إدارة السكاي البلوز رفضت التخلي عن اللاعب الشاب.
ويلعب باتريك روبرتس البالغ من العمر 20 عاما حاليا لصالح نادي سيلتيك على سبيل الإعارة من مان سيتي، وسجل اللاعب 18 هدفا خلال 72 مباراة مع النادي الأسكتلندي الذي يرتدي قميصه منذ بداية عام 2016.
من ناحية أخرى يقال بأن محرز البالغ من العمر 26 عاما يرفض التدرب مع زملائه في ليستر حيث يشعر بصدمة كبيرة بعد أن حرمته إدارة الثعالب من الانضمام لفريق المدرب بيب جوارديولا.
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018
-
16:43استئناف العمل في مطار أمريكي بعد توقفه بسبب تهديد إرهابي
02 فيفري 2018