صندوق النقد الدولي: لابد للحكومة التونسية ان ترافق الاصلاحات الاقتصادية بأخرى اجتماعية

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أكّد مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أنّ الإصلاحات الاقتصادية في تونس لا بد أن ترافقها إصلاحات اجتماعية من شأنها تخفيف الأعباء على الفئات الاجتماعية الضعيفة.
واعتبر في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الحكومة التونسية ماضية في الطريق الصحيح غير أنّ الإصلاحات تحتاج وقتا ودعما، مؤكّدا حرص مؤسسته على مواكبة جهود الحكومة في هذا المجال مع الأخذ بعين الاعتبار شعور المواطن التونسي الذي لم يلحظ إلى حد الآن أن الأوضاع في التحسن.
وقال "انه من الضروري، اليوم، بالنسبة لتونس والمنطقة العربية ككل الرفع من مستوى النمو ليتراوح بين 5 و5,5 بالمائة حتى تتمكن هذه البلدان من حل المشاكل القائمة فيها" مشددا على انه من المهم أن يكون هذا النمو تشاركيا وتستفيد منه كل الشرائح وخاصة تلك الأكثر ضعفا وهي فئة الشباب الذي يعاني من بطالة تصل إلى نسبة 25 بالمائة والتي تعد من أعلى المستويات في العالم والمرأة التي لها طاقات كبيرة ولكن النظام والقوانين لا تمنحها فرصة إبراز هذه الطاقة.
واعتبر أنّ مستوى النمو في تونس هو عائق أساسي أمام خلق فرص العمل ولهذا السبب ضروري أن يكون الهدف الأول هو خلق فرص العمل.
مضيفا ''ولا بد أن لا ننسى أن التحول الذي عاشته تونس كان صعبا وشابته العديد من التحديات بسبب تأثير العمليات الإرهابية وانعكاسها على قطاعات مثل السياحة والشعب التونسي والحكومة التونسية يقومان بمجهود كبير لتأمين الاستقرار في ظروف صعبة.''
وتابع ''الارتفاع الذي شهدته الميزانية خلال السنوات الأخيرة يتطلب إجراءات للحد من الإنفاق العمومي حتى تكون الدولة قادرة على تحويل جزء من إيراداتها لتدعم الإجراءات الاجتماعية والاستثمار في الشباب وخلق فرص عمل... والحكومة التونسية قد قامت في الفترة الاخيرة بالرفع من حجم برامج الدعم''.
وأكّد أنّه من الضروري الإقرار بان التخفيض في مستوى البطالة هو ابرز الأبعاد الاجتماعية لبرامج الإصلاح، وخلق فرص عمل يتطلب تحسين البنية الأساسية وتعصير مناخ الأعمال وتحفيز القطاع الخاص.
وأوضح أنّه لا بد من التأكيد أن الحكومة التونسية ماضية في الطريق الصحيح غير أن الإصلاحات تحتاج وقتا ودعما. ونحن نعمل على مواكبة جهود الحكومة في هذا المجال أخدين بعين الاعتبار الشعور عند المواطن التونسي الذي لم يلحظ إلى حد الآن أن الأوضاع أخذة في التحسن.
وتابع ''نحن على استعداد لتمكين تونس من المساعدة الفنية للمساهمة في دعم هذه الإصلاحات بالإضافة إلى المساعدة المالية التي قدمها الصندوق''.
وأكّد وجود إصرار لدى المجتمع التونسي بضرورة إنجاح الإصلاح الاقتصادي كما حققت نجاحات على المستوى السياسي، كما أن الوعي عند التونسيين وخاصة الشباب يزداد من سنة إلى أخرى بضرورة هذه الإصلاحات للخروج من الوضع الذي تعيش فيه تونس.
واعتبر ان الافاق ايجابية بالنسبة للوقت الحالي وعلى تونس ان تستفيذ من تحسن مستوى النمو في العالم الذي يشمل بلدان شريكة بتونس وخاصة الاتحاد الاوروبي وهو ما يتيح تحسين النمو الاقتصادي في تونس.
أكّد مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أنّ الإصلاحات الاقتصادية في تونس لا بد أن ترافقها إصلاحات اجتماعية من شأنها تخفيف الأعباء على الفئات الاجتماعية الضعيفة.
واعتبر في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الحكومة التونسية ماضية في الطريق الصحيح غير أنّ الإصلاحات تحتاج وقتا ودعما، مؤكّدا حرص مؤسسته على مواكبة جهود الحكومة في هذا المجال مع الأخذ بعين الاعتبار شعور المواطن التونسي الذي لم يلحظ إلى حد الآن أن الأوضاع في التحسن.
وقال "انه من الضروري، اليوم، بالنسبة لتونس والمنطقة العربية ككل الرفع من مستوى النمو ليتراوح بين 5 و5,5 بالمائة حتى تتمكن هذه البلدان من حل المشاكل القائمة فيها" مشددا على انه من المهم أن يكون هذا النمو تشاركيا وتستفيد منه كل الشرائح وخاصة تلك الأكثر ضعفا وهي فئة الشباب الذي يعاني من بطالة تصل إلى نسبة 25 بالمائة والتي تعد من أعلى المستويات في العالم والمرأة التي لها طاقات كبيرة ولكن النظام والقوانين لا تمنحها فرصة إبراز هذه الطاقة.
واعتبر أنّ مستوى النمو في تونس هو عائق أساسي أمام خلق فرص العمل ولهذا السبب ضروري أن يكون الهدف الأول هو خلق فرص العمل.
مضيفا ''ولا بد أن لا ننسى أن التحول الذي عاشته تونس كان صعبا وشابته العديد من التحديات بسبب تأثير العمليات الإرهابية وانعكاسها على قطاعات مثل السياحة والشعب التونسي والحكومة التونسية يقومان بمجهود كبير لتأمين الاستقرار في ظروف صعبة.''
وتابع ''الارتفاع الذي شهدته الميزانية خلال السنوات الأخيرة يتطلب إجراءات للحد من الإنفاق العمومي حتى تكون الدولة قادرة على تحويل جزء من إيراداتها لتدعم الإجراءات الاجتماعية والاستثمار في الشباب وخلق فرص عمل... والحكومة التونسية قد قامت في الفترة الاخيرة بالرفع من حجم برامج الدعم''.
وأكّد أنّه من الضروري الإقرار بان التخفيض في مستوى البطالة هو ابرز الأبعاد الاجتماعية لبرامج الإصلاح، وخلق فرص عمل يتطلب تحسين البنية الأساسية وتعصير مناخ الأعمال وتحفيز القطاع الخاص.
وأوضح أنّه لا بد من التأكيد أن الحكومة التونسية ماضية في الطريق الصحيح غير أن الإصلاحات تحتاج وقتا ودعما. ونحن نعمل على مواكبة جهود الحكومة في هذا المجال أخدين بعين الاعتبار الشعور عند المواطن التونسي الذي لم يلحظ إلى حد الآن أن الأوضاع أخذة في التحسن.
وتابع ''نحن على استعداد لتمكين تونس من المساعدة الفنية للمساهمة في دعم هذه الإصلاحات بالإضافة إلى المساعدة المالية التي قدمها الصندوق''.
وأكّد وجود إصرار لدى المجتمع التونسي بضرورة إنجاح الإصلاح الاقتصادي كما حققت نجاحات على المستوى السياسي، كما أن الوعي عند التونسيين وخاصة الشباب يزداد من سنة إلى أخرى بضرورة هذه الإصلاحات للخروج من الوضع الذي تعيش فيه تونس.
واعتبر ان الافاق ايجابية بالنسبة للوقت الحالي وعلى تونس ان تستفيذ من تحسن مستوى النمو في العالم الذي يشمل بلدان شريكة بتونس وخاصة الاتحاد الاوروبي وهو ما يتيح تحسين النمو الاقتصادي في تونس.
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018
-
16:43استئناف العمل في مطار أمريكي بعد توقفه بسبب تهديد إرهابي
02 فيفري 2018