حزب بني وطني يشارك في الإنتخابات البلدية بقائماته الخاصة

أعلن حزب بني وطني، أنه سيشارك في الانتخابات البلدية بقائمات خاصة به، في حوالي عشر دوائر إنتخابية في عدد من الولايات، من بينها تونس وبنزرت وسوسة ونابل وصفاقس وغيرها.

وبين الحزب، في بلاغ له اليوم الجمعة، أن عملية إعداد القائمات تجري في هذه الفترة بنسق « ماراطوني » حسب توصيفه، مضيفا أن حزبه يسجل مشاركة شبابية ونسائية هامة.

يشار إلى أن سعيد العايدي، كان أعلن في ندوة صحفية عقدها يوم 25 ماي 2017 عن تأسيس حزبه « بني وطني »، تحت شعار « وحدتنا في تنوعنا ».

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أقرت يوم 6 ماي 2018 موعدا لإجراء الإنتخابات البلدية، في حين أن سلك الأمنيين والعسكريين سيقترع يوم 29 أفريل 2018