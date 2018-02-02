مصر: مقتل 11 شخصا وإصابة 32 أخرين فى حادث تصادم عدد من السيّارات

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، وفاة 11 مواطناً وإصابة 32 أخرين في حادث تصادم عدة سيارات – الطريق الصحراوي بعد بوابة رسوم المنيا اتجاه القاهرة، محافظة المنيا.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت جميع المصابين الى مستشفيي المنيا العام وسوزان مبارك للتأمين الصحي.
وأشار "مجاهد" إلى أن الاصابات تراوحت ما بين جروح قطعية وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه كسور بالساق والساعد، واشتباه كسور بالعمود الفقري، واشتباه ما بعد الارتجاج، مؤكداً توافر الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات وأكياس الدم بالمستشفيات، وجميعهم يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، وفاة 11 مواطناً وإصابة 32 أخرين في حادث تصادم عدة سيارات – الطريق الصحراوي بعد بوابة رسوم المنيا اتجاه القاهرة، محافظة المنيا.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت جميع المصابين الى مستشفيي المنيا العام وسوزان مبارك للتأمين الصحي.
وأشار "مجاهد" إلى أن الاصابات تراوحت ما بين جروح قطعية وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه كسور بالساق والساعد، واشتباه كسور بالعمود الفقري، واشتباه ما بعد الارتجاج، مؤكداً توافر الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات وأكياس الدم بالمستشفيات، وجميعهم يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018