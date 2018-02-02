وزارة التشغيل تحيل خلال الأيام القادمة مشروع قانون المبادر الذاتي الى رئاسة الحكومة

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أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالتكوين المهني والمبادرة الخاصة، سيدة الونيسي، اليوم الجمعة أن وزارة التكوين المهني والتشغيل ستحيل خلال الأيام القادمة مشروع قانون المبادر الذاتي الى رئاسة الحكومة، بعد استكمال اعداده.
وأضافت الونيسي، خلال افتتاحها لندوة وطنية حول « مشروع قانون المبادر الذاتي »، أن مشروع قانون المبادر الذاتي يهدف الى مكافحة الاقتصاد غير المنظم بادماج ما لايقل عن 1 مليون و90 ألف عامل ينشطون في الاقتصاد غير المنظم الذي يستأثر بنسبة 38 بالمائة من اجمالي الناتج الداخلي الخام.
وأفادت المسؤولة، أن مشروع قانون المبادر الذاتي سيتيح للناشطين في المجال غير المنظم الاستفادة من التغطية الصحية ومن نظام جبائي مميز يتيح
التوجه الى هيكل وحيد للتصريح بالمداخيل على أساس رقم المعاملات، ودفع مساهمة وحيدة بعنوان الضريبة والتغطية الاجتماعية.
وأكدت، أن المنتفعين بمنظومة المبادر الذاتي سيتم اعفاؤهم من التسجيل التجاري ومن المساهمة خلال السنة الأولى من الانخراط في الضريبة، في اطار اجراءات ميسرة تتيح لهم التمتع ببطاقة المبادرة في ظرف لا يتجاوز 10 أيام، والانتفاع بالامتيازات والمنح التي يوفرها صندوق التشغيل.
ومن جهته، كشف الخبير الجبائي المستشار لدى رئيس الحكومة فيصل دربال، أن الاقتصاد الموازي يكبد الدولة خسائر بنقطتين في النمو الاقتصادي،
بما يوازي 2 مليارات من الدنانير، معتبرا أن « القطاع الموازي مقلق جدا بالنسبة للدولة، لكنه يظل اشكالا هيكليا ».
وعبر دربال، عن الأمل في أن يؤدي سن مشروع قانون المبادر الذاتي في ادماج نسبة تقدر ب 10 بالمائة سنويا من مجموع الأنشطة غير المنظمة في القطاع المنظم، ليتم تدريجيا نقل الناشطين من الاقتصاد غير المنظم الى الأنشطة المنظمة.
وأكدت المديرة بوزارة التكوين المهني والتشغيل جيهان قازة، أن مشروع المبادر الذاتي يرمي الى استيعاب كافة الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة في
جميع القطاعات، مشيرة الى أن تطبيقه يستهدف المواطنين والمقيمين بمختلف مستوياتهم العلمية وشرائحهم الاجتماعية.
وأوضحت قازة، أن بروز أنواع جديدة من المهن الحرة والفردية عن بعد في ميادين الاعلام والاعلامية مثل احد أسباب سن مشروع القانون، مبينة أن مشروع قانون المبادر الذاتي مثل تتمة لبرنامج تعاون جمع بين الوزارة والمبادرة العالمية للانصاف والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي
أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالتكوين المهني والمبادرة الخاصة، سيدة الونيسي، اليوم الجمعة أن وزارة التكوين المهني والتشغيل ستحيل خلال الأيام القادمة مشروع قانون المبادر الذاتي الى رئاسة الحكومة، بعد استكمال اعداده.
وأضافت الونيسي، خلال افتتاحها لندوة وطنية حول « مشروع قانون المبادر الذاتي »، أن مشروع قانون المبادر الذاتي يهدف الى مكافحة الاقتصاد غير المنظم بادماج ما لايقل عن 1 مليون و90 ألف عامل ينشطون في الاقتصاد غير المنظم الذي يستأثر بنسبة 38 بالمائة من اجمالي الناتج الداخلي الخام.
وأفادت المسؤولة، أن مشروع قانون المبادر الذاتي سيتيح للناشطين في المجال غير المنظم الاستفادة من التغطية الصحية ومن نظام جبائي مميز يتيح
التوجه الى هيكل وحيد للتصريح بالمداخيل على أساس رقم المعاملات، ودفع مساهمة وحيدة بعنوان الضريبة والتغطية الاجتماعية.
وأكدت، أن المنتفعين بمنظومة المبادر الذاتي سيتم اعفاؤهم من التسجيل التجاري ومن المساهمة خلال السنة الأولى من الانخراط في الضريبة، في اطار اجراءات ميسرة تتيح لهم التمتع ببطاقة المبادرة في ظرف لا يتجاوز 10 أيام، والانتفاع بالامتيازات والمنح التي يوفرها صندوق التشغيل.
ومن جهته، كشف الخبير الجبائي المستشار لدى رئيس الحكومة فيصل دربال، أن الاقتصاد الموازي يكبد الدولة خسائر بنقطتين في النمو الاقتصادي،
بما يوازي 2 مليارات من الدنانير، معتبرا أن « القطاع الموازي مقلق جدا بالنسبة للدولة، لكنه يظل اشكالا هيكليا ».
وعبر دربال، عن الأمل في أن يؤدي سن مشروع قانون المبادر الذاتي في ادماج نسبة تقدر ب 10 بالمائة سنويا من مجموع الأنشطة غير المنظمة في القطاع المنظم، ليتم تدريجيا نقل الناشطين من الاقتصاد غير المنظم الى الأنشطة المنظمة.
وأكدت المديرة بوزارة التكوين المهني والتشغيل جيهان قازة، أن مشروع المبادر الذاتي يرمي الى استيعاب كافة الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة في
جميع القطاعات، مشيرة الى أن تطبيقه يستهدف المواطنين والمقيمين بمختلف مستوياتهم العلمية وشرائحهم الاجتماعية.
وأوضحت قازة، أن بروز أنواع جديدة من المهن الحرة والفردية عن بعد في ميادين الاعلام والاعلامية مثل احد أسباب سن مشروع القانون، مبينة أن مشروع قانون المبادر الذاتي مثل تتمة لبرنامج تعاون جمع بين الوزارة والمبادرة العالمية للانصاف والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018