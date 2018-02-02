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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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البنك الإفريقي للتنمية يدعم السياسات الإصلاحية لحكومة الوحدة الوطنية
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الشروق أون لاين
البنك الإفريقي للتنمية يدعم السياسات الإصلاحية لحكومة الوحدة الوطنية
02 فيفري 2018 | 13:48

التقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بعثة البنك الإفريقي للتنمية والتي تضم متصرّفي مختلف الأقاليم بالبنك.

وأفاد الناطق الرسمي باسم مجلس إدارة البنك موسى دوسو أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد استعرض خلال اللقاء الذي جمعه ببعثة البنك الافريقي للتنمية جملة الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم حكومة الوحدة الوطنية القيام بها في عدد من المجالات فضلا عن المشاريع والبرامج التنموية لفائدة الجهات الداخلية. 

 وأكد موسى دوسو أن البنك الافريقي للتنمية يدعم هذه الإصلاحات ويقف الى جانب تونس من أجل تجاوز الصعوبات الاقتصادية وتحقيق مناخ ملائم للاستثمار وخلق مواطن الشغل خاصة لحاملي الشهائد العليا. وأضاف أن هذه المؤسسة المالية تضع كل امكانياتها وخبراتها على ذمة تونس لمرافقتها في مسارها الإصلاحي خاصة المتعلق بالجانب الاقتصادي والتنموي مؤكدا أن البنك يعتبر تونس شريكا مميزا.

من جانبه، أفاد سامي سعد زغلول عضو مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية أن هذه المؤسسة المالية مهتمة بالإصلاحات الهيكلية الجارية في تونس خاصة على المستويين الاقتصادي والتنموي مبرزا أن البنك شريك حقيقي ومتميز لكل برامج التنمية في تونس ولديه برامج هامة في هذا الصدد.

وأبرز عضو مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية أن اهتمام البنك بتنمية الاقتصاد التونسي تعتبر من أبرز أولوياته الهادفة إلى مرافقة الإصلاحات التنموية وخلق فرص العمل خاصة بالجهات الداخلية في عدد من المجالات مشيرا إلى أن بعثة البنك التي تزور تونس هذا الأسبوع التقت عددا من الوزراء وسامي المسؤولين واستمعت الى السياسات الإصلاحية والبرامج التنموية التي تنتهجها تونس في سبيل توفير فرص العمل خاصة للشباب وفتح آفاق التنمية وجذب السياحة وتطوير القطاع الخاص في مجالات الطاقة والصناعة والفلاحة والتنمية الجهوية وتحسين ظروف الحياة عموما.

وبيـّن سامي سعد زغلول أن البنك الإفريقي للتنمية يدعم برامج حكومة الوحدة الوطنية ويجدد مساندته للخيار التونسي في هذا الصدد من خلال تقديم المساعدات المالية والتقنية الممكنة من أجل السير في هذا الاتجاه.

 

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الشروق أون لاين
البنك الإفريقي للتنمية يدعم السياسات الإصلاحية لحكومة الوحدة الوطنية
02 فيفري 2018 | 13:48

التقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بعثة البنك الإفريقي للتنمية والتي تضم متصرّفي مختلف الأقاليم بالبنك.

وأفاد الناطق الرسمي باسم مجلس إدارة البنك موسى دوسو أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد استعرض خلال اللقاء الذي جمعه ببعثة البنك الافريقي للتنمية جملة الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم حكومة الوحدة الوطنية القيام بها في عدد من المجالات فضلا عن المشاريع والبرامج التنموية لفائدة الجهات الداخلية. 

 وأكد موسى دوسو أن البنك الافريقي للتنمية يدعم هذه الإصلاحات ويقف الى جانب تونس من أجل تجاوز الصعوبات الاقتصادية وتحقيق مناخ ملائم للاستثمار وخلق مواطن الشغل خاصة لحاملي الشهائد العليا. وأضاف أن هذه المؤسسة المالية تضع كل امكانياتها وخبراتها على ذمة تونس لمرافقتها في مسارها الإصلاحي خاصة المتعلق بالجانب الاقتصادي والتنموي مؤكدا أن البنك يعتبر تونس شريكا مميزا.

من جانبه، أفاد سامي سعد زغلول عضو مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية أن هذه المؤسسة المالية مهتمة بالإصلاحات الهيكلية الجارية في تونس خاصة على المستويين الاقتصادي والتنموي مبرزا أن البنك شريك حقيقي ومتميز لكل برامج التنمية في تونس ولديه برامج هامة في هذا الصدد.

وأبرز عضو مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية أن اهتمام البنك بتنمية الاقتصاد التونسي تعتبر من أبرز أولوياته الهادفة إلى مرافقة الإصلاحات التنموية وخلق فرص العمل خاصة بالجهات الداخلية في عدد من المجالات مشيرا إلى أن بعثة البنك التي تزور تونس هذا الأسبوع التقت عددا من الوزراء وسامي المسؤولين واستمعت الى السياسات الإصلاحية والبرامج التنموية التي تنتهجها تونس في سبيل توفير فرص العمل خاصة للشباب وفتح آفاق التنمية وجذب السياحة وتطوير القطاع الخاص في مجالات الطاقة والصناعة والفلاحة والتنمية الجهوية وتحسين ظروف الحياة عموما.

وبيـّن سامي سعد زغلول أن البنك الإفريقي للتنمية يدعم برامج حكومة الوحدة الوطنية ويجدد مساندته للخيار التونسي في هذا الصدد من خلال تقديم المساعدات المالية والتقنية الممكنة من أجل السير في هذا الاتجاه.

 

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