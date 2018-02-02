البنك الإفريقي للتنمية يدعم السياسات الإصلاحية لحكومة الوحدة الوطنية

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التقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بعثة البنك الإفريقي للتنمية والتي تضم متصرّفي مختلف الأقاليم بالبنك.
وأفاد الناطق الرسمي باسم مجلس إدارة البنك موسى دوسو أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد استعرض خلال اللقاء الذي جمعه ببعثة البنك الافريقي للتنمية جملة الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم حكومة الوحدة الوطنية القيام بها في عدد من المجالات فضلا عن المشاريع والبرامج التنموية لفائدة الجهات الداخلية.
وأكد موسى دوسو أن البنك الافريقي للتنمية يدعم هذه الإصلاحات ويقف الى جانب تونس من أجل تجاوز الصعوبات الاقتصادية وتحقيق مناخ ملائم للاستثمار وخلق مواطن الشغل خاصة لحاملي الشهائد العليا. وأضاف أن هذه المؤسسة المالية تضع كل امكانياتها وخبراتها على ذمة تونس لمرافقتها في مسارها الإصلاحي خاصة المتعلق بالجانب الاقتصادي والتنموي مؤكدا أن البنك يعتبر تونس شريكا مميزا.
من جانبه، أفاد سامي سعد زغلول عضو مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية أن هذه المؤسسة المالية مهتمة بالإصلاحات الهيكلية الجارية في تونس خاصة على المستويين الاقتصادي والتنموي مبرزا أن البنك شريك حقيقي ومتميز لكل برامج التنمية في تونس ولديه برامج هامة في هذا الصدد.
وأبرز عضو مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية أن اهتمام البنك بتنمية الاقتصاد التونسي تعتبر من أبرز أولوياته الهادفة إلى مرافقة الإصلاحات التنموية وخلق فرص العمل خاصة بالجهات الداخلية في عدد من المجالات مشيرا إلى أن بعثة البنك التي تزور تونس هذا الأسبوع التقت عددا من الوزراء وسامي المسؤولين واستمعت الى السياسات الإصلاحية والبرامج التنموية التي تنتهجها تونس في سبيل توفير فرص العمل خاصة للشباب وفتح آفاق التنمية وجذب السياحة وتطوير القطاع الخاص في مجالات الطاقة والصناعة والفلاحة والتنمية الجهوية وتحسين ظروف الحياة عموما.
وبيـّن سامي سعد زغلول أن البنك الإفريقي للتنمية يدعم برامج حكومة الوحدة الوطنية ويجدد مساندته للخيار التونسي في هذا الصدد من خلال تقديم المساعدات المالية والتقنية الممكنة من أجل السير في هذا الاتجاه.
التقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بعثة البنك الإفريقي للتنمية والتي تضم متصرّفي مختلف الأقاليم بالبنك.
وأفاد الناطق الرسمي باسم مجلس إدارة البنك موسى دوسو أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد استعرض خلال اللقاء الذي جمعه ببعثة البنك الافريقي للتنمية جملة الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم حكومة الوحدة الوطنية القيام بها في عدد من المجالات فضلا عن المشاريع والبرامج التنموية لفائدة الجهات الداخلية.
وأكد موسى دوسو أن البنك الافريقي للتنمية يدعم هذه الإصلاحات ويقف الى جانب تونس من أجل تجاوز الصعوبات الاقتصادية وتحقيق مناخ ملائم للاستثمار وخلق مواطن الشغل خاصة لحاملي الشهائد العليا. وأضاف أن هذه المؤسسة المالية تضع كل امكانياتها وخبراتها على ذمة تونس لمرافقتها في مسارها الإصلاحي خاصة المتعلق بالجانب الاقتصادي والتنموي مؤكدا أن البنك يعتبر تونس شريكا مميزا.
من جانبه، أفاد سامي سعد زغلول عضو مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية أن هذه المؤسسة المالية مهتمة بالإصلاحات الهيكلية الجارية في تونس خاصة على المستويين الاقتصادي والتنموي مبرزا أن البنك شريك حقيقي ومتميز لكل برامج التنمية في تونس ولديه برامج هامة في هذا الصدد.
وأبرز عضو مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية أن اهتمام البنك بتنمية الاقتصاد التونسي تعتبر من أبرز أولوياته الهادفة إلى مرافقة الإصلاحات التنموية وخلق فرص العمل خاصة بالجهات الداخلية في عدد من المجالات مشيرا إلى أن بعثة البنك التي تزور تونس هذا الأسبوع التقت عددا من الوزراء وسامي المسؤولين واستمعت الى السياسات الإصلاحية والبرامج التنموية التي تنتهجها تونس في سبيل توفير فرص العمل خاصة للشباب وفتح آفاق التنمية وجذب السياحة وتطوير القطاع الخاص في مجالات الطاقة والصناعة والفلاحة والتنمية الجهوية وتحسين ظروف الحياة عموما.
وبيـّن سامي سعد زغلول أن البنك الإفريقي للتنمية يدعم برامج حكومة الوحدة الوطنية ويجدد مساندته للخيار التونسي في هذا الصدد من خلال تقديم المساعدات المالية والتقنية الممكنة من أجل السير في هذا الاتجاه.
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018