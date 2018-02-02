القصرين: فرق المراقبة الاقتصادية ترفع أكثر من 150 مخالفة

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رفعت فرق المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بالقصرين ، خلال شهر جانفي المنقضي ، 156 مخالفة إقتصادية شملت مختلف القطاعات إثر القيام ب2275 زيارة تفقد ومراقبة للفضاءات التجارية والأسواق الأسبوعية والبلدية بجل معتمديات الولاية وفق المدير الجهوي للتجارة بالقصرين فتحي خضاورية .
وذكر ذات المصدر ، اليوم الجمعة 2 فيفري 2018، أن " أغلب هذه المخالفات تعلقت بالترفيع والزيادة في الأسعار ب53 مخالفة وبالفوترة ب33 مخالفة وبعدم إشهار الأسعار ب34 مخالفة وبإستعمال مواد مدعمة في غير مجالاتها ب4مخالفات ".
وأضاف أنه " تم تسخير 123 فريقا تابعا للإدارة الجهوية للتجارة بالتنسيق مع الوحدات الأمنية لتأمين هذه الزيارات وذلك بغية التصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربة والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن و مراقبة جودة المنتوجات الإستهلاكية وسلامتها ".
رفعت فرق المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بالقصرين ، خلال شهر جانفي المنقضي ، 156 مخالفة إقتصادية شملت مختلف القطاعات إثر القيام ب2275 زيارة تفقد ومراقبة للفضاءات التجارية والأسواق الأسبوعية والبلدية بجل معتمديات الولاية وفق المدير الجهوي للتجارة بالقصرين فتحي خضاورية .
وذكر ذات المصدر ، اليوم الجمعة 2 فيفري 2018، أن " أغلب هذه المخالفات تعلقت بالترفيع والزيادة في الأسعار ب53 مخالفة وبالفوترة ب33 مخالفة وبعدم إشهار الأسعار ب34 مخالفة وبإستعمال مواد مدعمة في غير مجالاتها ب4مخالفات ".
وأضاف أنه " تم تسخير 123 فريقا تابعا للإدارة الجهوية للتجارة بالتنسيق مع الوحدات الأمنية لتأمين هذه الزيارات وذلك بغية التصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربة والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن و مراقبة جودة المنتوجات الإستهلاكية وسلامتها ".
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018