القصرين: فرق المراقبة الاقتصادية ترفع أكثر من 150 مخالفة

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رفعت فرق المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بالقصرين ، خلال شهر جانفي المنقضي ، 156 مخالفة إقتصادية شملت مختلف القطاعات إثر القيام ب2275 زيارة تفقد ومراقبة للفضاءات التجارية والأسواق الأسبوعية والبلدية بجل معتمديات الولاية وفق المدير الجهوي للتجارة بالقصرين فتحي خضاورية .

وذكر ذات المصدر ، اليوم الجمعة 2 فيفري 2018، أن " أغلب هذه المخالفات تعلقت بالترفيع والزيادة في الأسعار ب53 مخالفة وبالفوترة ب33 مخالفة وبعدم إشهار الأسعار ب34 مخالفة وبإستعمال مواد مدعمة في غير مجالاتها ب4مخالفات ".

وأضاف أنه " تم تسخير 123 فريقا تابعا للإدارة الجهوية للتجارة بالتنسيق مع الوحدات الأمنية لتأمين هذه الزيارات وذلك بغية التصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربة والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن و مراقبة جودة المنتوجات الإستهلاكية وسلامتها ".