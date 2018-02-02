ايقاف المدوّن ماهر زيد

تونس- الشروق اون لاين: علمت الشروق اون لاين ان احدى الفرقة الامنية تولت قبل قليل ايقاف المدوّن ماهر زيد على خلفية برقية تفتيش صادرة ضده .