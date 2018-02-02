إمضاء اتفاقية شراكة مع المنظمة الكندية "منتدى الفيدراليات"

تولت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، نزيهة العبيدي، صباح اليوم الجمعة 2 فيفري 2018 بمقر الوزارة، إمضاء اتفاقية شراكة مع المنظمة الكندية "منتدى الفيدراليات" ممثلة في شخص السيد Rupak Chattopadhyay، رئيس المنتدى، وذلك بحضور السيدة كارول ماكوين (Carol McQueen)، سفيرة كندا تونس.

وأكدت الوزيرة بالمناسبة حرصها على تدعيم العلاقات التونسية الكنديّة وتعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات العلاقة، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية ستمكن من إنجاز برامج مشتركة ومن تحقيق أهداف مشروع "تمكين النساء من أجل أدوار قياديّة" الذي يُنجز في تونس والأردن والمغرب.

ومن جهته أعرب رئيس المنتدى عن حرص الجانب الكندي على توفير كل الإمكانيات لتنفيذ بنود الاتفاقية التي تنص أهدافها على تعزيز قدرات النساء القياديات والتحسيس بأهمية تمكين المرأة عبر تنظيم دورات تكوينية وحلقات حوارية في مجالات القيادة النسائية والحوكمة الشاملة والنوع الاجتماعي وإعداد الميزانية حسب النوع الاجتماعي.