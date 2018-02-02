الاعترافات الاولية للمسلح الذي تم القبض عليه على التونسية الليبية

تطاوين- الشروق اون لاين- يثرب مشيري: تمكّنت، فجر اليوم الجمعة، دورية عسكرية بالمنطقة العازلة وتحديدا بجهة الكتف ببن قردان من ولاية مدنين من القبض على ليبي بحوزته سلاح كلاشينكوف و18 خرطوشة للسلاح نفسه وهاتفي جوال ومبلغ مالي قيمته 1800 دينار ليبي، وفق ما اكده مصدر امني لـ"الشروق اون لاين".

وحسب مصدرنا، فان الموقوف اعترف في تصريحاته الاولية أنه كان يقاتل في صفوف المقاتلين من الارهابيين وانه محل ملاحقة من قبل الجماعات الارهابية التي فر منها بليبيا.

وأضاف ذات المصدر، أن المقبوض عليه لم يكن على علم بدخوله التراب التونسي الا عند القبض عليه.