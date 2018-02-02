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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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الاعترافات الاولية للمسلح الذي تم القبض عليه على التونسية الليبية
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الأولى
الاعترافات الاولية للمسلح الذي تم القبض عليه على التونسية الليبية
02 فيفري 2018 | 13:06

تطاوين- الشروق اون لاين- يثرب مشيري: تمكّنت، فجر اليوم الجمعة، دورية عسكرية بالمنطقة العازلة وتحديدا بجهة الكتف ببن قردان من ولاية مدنين من القبض على ليبي بحوزته سلاح كلاشينكوف و18 خرطوشة للسلاح نفسه وهاتفي جوال ومبلغ مالي قيمته 1800 دينار ليبي، وفق ما اكده مصدر امني لـ"الشروق اون لاين".

وحسب مصدرنا، فان الموقوف اعترف في تصريحاته الاولية أنه  كان يقاتل في صفوف المقاتلين من الارهابيين وانه محل ملاحقة من قبل الجماعات الارهابية التي فر منها بليبيا.

وأضاف ذات المصدر، أن المقبوض عليه لم يكن على علم بدخوله التراب التونسي الا عند القبض عليه.

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الاعترافات الاولية للمسلح الذي تم القبض عليه على التونسية الليبية
02 فيفري 2018 | 13:06

تطاوين- الشروق اون لاين- يثرب مشيري: تمكّنت، فجر اليوم الجمعة، دورية عسكرية بالمنطقة العازلة وتحديدا بجهة الكتف ببن قردان من ولاية مدنين من القبض على ليبي بحوزته سلاح كلاشينكوف و18 خرطوشة للسلاح نفسه وهاتفي جوال ومبلغ مالي قيمته 1800 دينار ليبي، وفق ما اكده مصدر امني لـ"الشروق اون لاين".

وحسب مصدرنا، فان الموقوف اعترف في تصريحاته الاولية أنه  كان يقاتل في صفوف المقاتلين من الارهابيين وانه محل ملاحقة من قبل الجماعات الارهابية التي فر منها بليبيا.

وأضاف ذات المصدر، أن المقبوض عليه لم يكن على علم بدخوله التراب التونسي الا عند القبض عليه.

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ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018 السّاعة 21:40
عن هذا السؤال يجيب سفير تونس لدى موسكو، محمد علي الشيحي، لصحيفة "كوريير" للصناعات العسكرية، في مقال عنوانه...
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طقس أحيانا كثيف السحب مع بعض الأمطار المتفرقة وتكون مؤقتا رعدية آخر النهار بالوسط والجنوب.
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02 فيفري 2018 السّاعة 21:28
أكدت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، في بلاغ أصدرته، الجمعة، أنه يمكن لمالكي المساكن وتسند...
المزيد >>
انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018 السّاعة 21:03
خضع لاعب المنتخب التونسي لكرة اليد، أيمن التومي، نجم مونبلييه الفرنسي، اليوم الجمعة، إلى عملية جراحية في...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
فهم مشترك... فرص متكافئة
بكل المقاييس كانت زيارة الرئيس الفرنسي الى بلادنا فرصة لتعميق الفهم المتبادل سعيا لوضع تصور مشترك لعلاقات ثنائية تخرج عن القوالب العادية المألوفة وتؤسس في العمق لعلاقات...
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