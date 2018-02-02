إمام وخطيب المسجد الحرام يهدي قطعة من كسوة الكعبة للرئيس قايد السبسي (فيديو)

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الجمعة 02 فيفري 2018 بقصر قرطاج، الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمّد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام والمستشار بالديوان الملكي، الذي يؤدّي زيارة عمل إلى تونس من 01 إلى 05 فيفري الجاري.

ورحّب رئيس الدولة بزيارة إمام وخطيب المسجد الحرام وأكّد على أهميتها في مزيد تدعيم علاقات الأخوة العريقة والمتميزة القائمة بين تونس والمملكة العربية السعودية، وثمّن التعاون الوثيق بين البلدين في عديد المجالات، معربا عن تقديره لاهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السموّ الملكي الأمير محمّد بن سلمان، بتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات.

من جانبه، نقل الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إلى رئيس الجمهورية تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وعلماء المسجد الحرام، وتمنياتهم الصادقة لتونس وشعبها بتحقيق مزيد من التقدم والاستقرار.

وأشاد بأهمية تونس ومكانتها وتأثيرها في العالم الإسلامي وبما تزخر به من معالم حضارية إسلامية وأكّد الحرص على مزيد تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجال الشؤون الدينية.

حضر اللقاء أحمد عظوم، وزير الشؤون الدينية.