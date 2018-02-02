إمام وخطيب المسجد الحرام يهدي قطعة من كسوة الكعبة للرئيس قايد السبسي (فيديو)

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استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الجمعة 02 فيفري 2018 بقصر قرطاج، الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمّد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام والمستشار بالديوان الملكي، الذي يؤدّي زيارة عمل إلى تونس من 01 إلى 05 فيفري الجاري.
ورحّب رئيس الدولة بزيارة إمام وخطيب المسجد الحرام وأكّد على أهميتها في مزيد تدعيم علاقات الأخوة العريقة والمتميزة القائمة بين تونس والمملكة العربية السعودية، وثمّن التعاون الوثيق بين البلدين في عديد المجالات، معربا عن تقديره لاهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السموّ الملكي الأمير محمّد بن سلمان، بتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات.
من جانبه، نقل الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إلى رئيس الجمهورية تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وعلماء المسجد الحرام، وتمنياتهم الصادقة لتونس وشعبها بتحقيق مزيد من التقدم والاستقرار.
وأشاد بأهمية تونس ومكانتها وتأثيرها في العالم الإسلامي وبما تزخر به من معالم حضارية إسلامية وأكّد الحرص على مزيد تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجال الشؤون الدينية.
حضر اللقاء أحمد عظوم، وزير الشؤون الدينية.
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الجمعة 02 فيفري 2018 بقصر قرطاج، الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمّد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام والمستشار بالديوان الملكي، الذي يؤدّي زيارة عمل إلى تونس من 01 إلى 05 فيفري الجاري.
ورحّب رئيس الدولة بزيارة إمام وخطيب المسجد الحرام وأكّد على أهميتها في مزيد تدعيم علاقات الأخوة العريقة والمتميزة القائمة بين تونس والمملكة العربية السعودية، وثمّن التعاون الوثيق بين البلدين في عديد المجالات، معربا عن تقديره لاهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السموّ الملكي الأمير محمّد بن سلمان، بتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات.
من جانبه، نقل الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إلى رئيس الجمهورية تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وعلماء المسجد الحرام، وتمنياتهم الصادقة لتونس وشعبها بتحقيق مزيد من التقدم والاستقرار.
وأشاد بأهمية تونس ومكانتها وتأثيرها في العالم الإسلامي وبما تزخر به من معالم حضارية إسلامية وأكّد الحرص على مزيد تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجال الشؤون الدينية.
حضر اللقاء أحمد عظوم، وزير الشؤون الدينية.
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018