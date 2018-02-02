اسمنت قرطاح تشحن الجمعة اول دفعة كلينكر في اتجاه سوق افريقيا جنوب الصحراء

أعلنت اسمنت قرطاج أن اول شحنة تصدير لمادة "الكلنكر" ستغادر تونس اليوم الجمعة في اتجاه افريقيا جنوب الصحراء مما يشكل استعادة نسق صادرات الشركة المتراجع سنة 2017

وفازت الشركة خلال شهر ديسمبر الماضي بصفقة لتصدير 350 الف طن من الكلينكر الى سوق افريقيا جنوب الصحراء خلال سنة 2018 مما يشكل اول دخول لها الى هذه السوق خاصة بعد تراجع صادرات تونس من هذه المادة الى السوق الجزائرية خلال 2017

وتراجعت صادرات اسمنت قرطاج من الاسمنت خلال 2017 بنسبة 80 بالمائة محققة زهاء 4,4 مليون دينار علما وان الشركة ستنظم يوم 6 فيفري الجاري جلسة افصاح مالي لعرض نتائج الشركة خلال 2017 وتوقعات 2018 “.