فرنسا: مصرع 5 جنود في تحطّم مروحيتين للجيش

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تحطمت مروحيتان تابعتان للجيش الفرنسي في ملابسات لا تزال غير معروفة بالقرب من بحيرة كارسيس جنوب شرق ما أوقع 5 قتلى على الأقل بحسب ما أفاد مصدر قريب من التحقيق صباح الجمعة.

ونشرت السلطات قوات في المكان حيث لا تزال إعمال البحث جارية للعثور على شخص سادس كان على متن إحدى المروحتين.

أ ف ب