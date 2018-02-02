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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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إقالة قائد سرب طائرات تابع للمارينز في المحيط الهادئ
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الأولى
إقالة قائد سرب طائرات تابع للمارينز في المحيط الهادئ
02 فيفري 2018 | 11:46

أقالت قيادة مشاة البحرية الأمريكية قائد سرب طائرات "أوسبريه" الأمريكية في قاعدة أوكيناوا في اليابان "بسبب فقدان الثقة به" بعد سلسلة حوادث في الأشهر الأخيرة تتعلق بالطائرات الهجينة.

وأعفي براين سوينسون من مهامه الأسبوع الماضي "بسبب فقدان الثقة به وبقدرته على تولي القيادة"، بحسب ما أعلنته قيادة المارينز.

 وتم تعيين الضابط التنفيذي للسرب في قاعدة أوكيناوا كريستوفر دنفر قائدا مؤقتا له، بحسب ما أوضحه البيان الذي لم يعط مزيدا من التفاصيل.

وتأتي إقالة سوينسون بعد ستة أشهر من عمليات البحث والإنقاذ أجرتها قوات المارينز بسبب تحطم طائرة أوسبريه أم في-22 قبالة السواحل الشرقية لأستراليا.

وتم إنقاذ 23 شخصا من طاقمها المؤلف من 26 شخصا فيما لم يُعثر على المفقودين الثلاثة وقد ألغيت فيما بعد عمليات البحث عنهم.

وفي ديسمبر الماضي أصيب 5 من أفراد طاقم طائرة أخرى من نفس النوع جراء ما وصفه البنتاغون بأنه "حادث" أدى إلى هبوط الطائرة في مياه ضحلة قبالة أوكيناوا في جنوب اليابان.

والطائرة "أم في-22" تواجه مشاكل على صعيد الأمان والسلامة، وهي طائرة مروحية بمحركين مثبتين على طرفي جناحيها، وهي قادرة على الإقلاع والهبوط بشكل عمودي وأسرع من المروحية العادية.

وقد اعترض سكان أوكيناوا، مقر القاعدة الأمريكية التي ينتشر فيها نحو 47 ألف جندي أمريكي بموجب تحالف أمني يعود إلى عقود ماضية، على نشر طائرات أوسبريه في البلاد بعد الحوادث.

 

المصدر: وكالات

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الأولى
إقالة قائد سرب طائرات تابع للمارينز في المحيط الهادئ
02 فيفري 2018 | 11:46

أقالت قيادة مشاة البحرية الأمريكية قائد سرب طائرات "أوسبريه" الأمريكية في قاعدة أوكيناوا في اليابان "بسبب فقدان الثقة به" بعد سلسلة حوادث في الأشهر الأخيرة تتعلق بالطائرات الهجينة.

وأعفي براين سوينسون من مهامه الأسبوع الماضي "بسبب فقدان الثقة به وبقدرته على تولي القيادة"، بحسب ما أعلنته قيادة المارينز.

 وتم تعيين الضابط التنفيذي للسرب في قاعدة أوكيناوا كريستوفر دنفر قائدا مؤقتا له، بحسب ما أوضحه البيان الذي لم يعط مزيدا من التفاصيل.

وتأتي إقالة سوينسون بعد ستة أشهر من عمليات البحث والإنقاذ أجرتها قوات المارينز بسبب تحطم طائرة أوسبريه أم في-22 قبالة السواحل الشرقية لأستراليا.

وتم إنقاذ 23 شخصا من طاقمها المؤلف من 26 شخصا فيما لم يُعثر على المفقودين الثلاثة وقد ألغيت فيما بعد عمليات البحث عنهم.

وفي ديسمبر الماضي أصيب 5 من أفراد طاقم طائرة أخرى من نفس النوع جراء ما وصفه البنتاغون بأنه "حادث" أدى إلى هبوط الطائرة في مياه ضحلة قبالة أوكيناوا في جنوب اليابان.

والطائرة "أم في-22" تواجه مشاكل على صعيد الأمان والسلامة، وهي طائرة مروحية بمحركين مثبتين على طرفي جناحيها، وهي قادرة على الإقلاع والهبوط بشكل عمودي وأسرع من المروحية العادية.

وقد اعترض سكان أوكيناوا، مقر القاعدة الأمريكية التي ينتشر فيها نحو 47 ألف جندي أمريكي بموجب تحالف أمني يعود إلى عقود ماضية، على نشر طائرات أوسبريه في البلاد بعد الحوادث.

 

المصدر: وكالات

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