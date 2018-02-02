إقالة قائد سرب طائرات تابع للمارينز في المحيط الهادئ

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أقالت قيادة مشاة البحرية الأمريكية قائد سرب طائرات "أوسبريه" الأمريكية في قاعدة أوكيناوا في اليابان "بسبب فقدان الثقة به" بعد سلسلة حوادث في الأشهر الأخيرة تتعلق بالطائرات الهجينة.
وأعفي براين سوينسون من مهامه الأسبوع الماضي "بسبب فقدان الثقة به وبقدرته على تولي القيادة"، بحسب ما أعلنته قيادة المارينز.
وتم تعيين الضابط التنفيذي للسرب في قاعدة أوكيناوا كريستوفر دنفر قائدا مؤقتا له، بحسب ما أوضحه البيان الذي لم يعط مزيدا من التفاصيل.
وتأتي إقالة سوينسون بعد ستة أشهر من عمليات البحث والإنقاذ أجرتها قوات المارينز بسبب تحطم طائرة أوسبريه أم في-22 قبالة السواحل الشرقية لأستراليا.
وتم إنقاذ 23 شخصا من طاقمها المؤلف من 26 شخصا فيما لم يُعثر على المفقودين الثلاثة وقد ألغيت فيما بعد عمليات البحث عنهم.
وفي ديسمبر الماضي أصيب 5 من أفراد طاقم طائرة أخرى من نفس النوع جراء ما وصفه البنتاغون بأنه "حادث" أدى إلى هبوط الطائرة في مياه ضحلة قبالة أوكيناوا في جنوب اليابان.
والطائرة "أم في-22" تواجه مشاكل على صعيد الأمان والسلامة، وهي طائرة مروحية بمحركين مثبتين على طرفي جناحيها، وهي قادرة على الإقلاع والهبوط بشكل عمودي وأسرع من المروحية العادية.
وقد اعترض سكان أوكيناوا، مقر القاعدة الأمريكية التي ينتشر فيها نحو 47 ألف جندي أمريكي بموجب تحالف أمني يعود إلى عقود ماضية، على نشر طائرات أوسبريه في البلاد بعد الحوادث.
المصدر: وكالات
أقالت قيادة مشاة البحرية الأمريكية قائد سرب طائرات "أوسبريه" الأمريكية في قاعدة أوكيناوا في اليابان "بسبب فقدان الثقة به" بعد سلسلة حوادث في الأشهر الأخيرة تتعلق بالطائرات الهجينة.
وأعفي براين سوينسون من مهامه الأسبوع الماضي "بسبب فقدان الثقة به وبقدرته على تولي القيادة"، بحسب ما أعلنته قيادة المارينز.
وتم تعيين الضابط التنفيذي للسرب في قاعدة أوكيناوا كريستوفر دنفر قائدا مؤقتا له، بحسب ما أوضحه البيان الذي لم يعط مزيدا من التفاصيل.
وتأتي إقالة سوينسون بعد ستة أشهر من عمليات البحث والإنقاذ أجرتها قوات المارينز بسبب تحطم طائرة أوسبريه أم في-22 قبالة السواحل الشرقية لأستراليا.
وتم إنقاذ 23 شخصا من طاقمها المؤلف من 26 شخصا فيما لم يُعثر على المفقودين الثلاثة وقد ألغيت فيما بعد عمليات البحث عنهم.
وفي ديسمبر الماضي أصيب 5 من أفراد طاقم طائرة أخرى من نفس النوع جراء ما وصفه البنتاغون بأنه "حادث" أدى إلى هبوط الطائرة في مياه ضحلة قبالة أوكيناوا في جنوب اليابان.
والطائرة "أم في-22" تواجه مشاكل على صعيد الأمان والسلامة، وهي طائرة مروحية بمحركين مثبتين على طرفي جناحيها، وهي قادرة على الإقلاع والهبوط بشكل عمودي وأسرع من المروحية العادية.
وقد اعترض سكان أوكيناوا، مقر القاعدة الأمريكية التي ينتشر فيها نحو 47 ألف جندي أمريكي بموجب تحالف أمني يعود إلى عقود ماضية، على نشر طائرات أوسبريه في البلاد بعد الحوادث.
المصدر: وكالات
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018