العاصمة: القبض على شخصين من أجل السرقة

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها ان مركز الحرس الوطني بحي الشباب من ولاية تونس تمكن يوم امس الخميس من إماطة اللثام عن عملية سرقة منزل شخص بالجهة وألقت القبض على شخصين عمرهما 33 و34 سنة قاطنين بالجهة أحدهم صادر في شأنه 06 مناشير تفتيش من أجل "السرقة ومحاولة القتل" وحجزت لديهما كمية من الأجهزة الإلكترو منزلية.

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت للمركز المذكور بالاحتفاظ بهما وإرجاع المسروق إلى صاحبه.