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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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إيقاف شخص مسلح اجتاز الحدود الليبية التونسية خلسة
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الأولى
إيقاف شخص مسلح اجتاز الحدود الليبية التونسية خلسة
02 فيفري 2018 | 11:03

أوقفت تشكيلة عسكرية عاملة بالمنطقة الحدودية العازلة، صباح اليوم الجمعة 26 جانفي 2018، على مستوى الحدود الجنوبية الشرقية التونسية الليبية بمنطقة شبكة المسنة، سيارة ليبية نوع "NISSAN" ذات ترقيم منجمي ليبي وعلى متنها 3 أشخاص (1 من التشاد ويحمل جواز سفر، واثنان دون وثائق هوية صرحا بأنهما ليبي وتشادي). وحجزت الدورية العسكرية لديهم سلاح صيد عيار 12 مم و4 خراطيش من نفس العيار، بحسب بلاغ لوزارة الدفاع الوطني.

وتمّ تسليمهم إلى مركز الحرس الوطني بوادي زار لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

 

 

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الأولى
إيقاف شخص مسلح اجتاز الحدود الليبية التونسية خلسة
02 فيفري 2018 | 11:03

أوقفت تشكيلة عسكرية عاملة بالمنطقة الحدودية العازلة، صباح اليوم الجمعة 26 جانفي 2018، على مستوى الحدود الجنوبية الشرقية التونسية الليبية بمنطقة شبكة المسنة، سيارة ليبية نوع "NISSAN" ذات ترقيم منجمي ليبي وعلى متنها 3 أشخاص (1 من التشاد ويحمل جواز سفر، واثنان دون وثائق هوية صرحا بأنهما ليبي وتشادي). وحجزت الدورية العسكرية لديهم سلاح صيد عيار 12 مم و4 خراطيش من نفس العيار، بحسب بلاغ لوزارة الدفاع الوطني.

وتمّ تسليمهم إلى مركز الحرس الوطني بوادي زار لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

 

 

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تعرضت المطربة اللبنانية إليسا للإغماء على أحد المسارح في دبي. وأصيبت إليسا بالإغماء أثناء وقوفها على مسرح...
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عبد الحميد الرياحي
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بكل المقاييس كانت زيارة الرئيس الفرنسي الى بلادنا فرصة لتعميق الفهم المتبادل سعيا لوضع تصور مشترك لعلاقات ثنائية تخرج عن القوالب العادية المألوفة وتؤسس في العمق لعلاقات...
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