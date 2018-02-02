إيقاف شخص مسلح اجتاز الحدود الليبية التونسية خلسة

أوقفت تشكيلة عسكرية عاملة بالمنطقة الحدودية العازلة، صباح اليوم الجمعة 26 جانفي 2018، على مستوى الحدود الجنوبية الشرقية التونسية الليبية بمنطقة شبكة المسنة، سيارة ليبية نوع "NISSAN" ذات ترقيم منجمي ليبي وعلى متنها 3 أشخاص (1 من التشاد ويحمل جواز سفر، واثنان دون وثائق هوية صرحا بأنهما ليبي وتشادي). وحجزت الدورية العسكرية لديهم سلاح صيد عيار 12 مم و4 خراطيش من نفس العيار، بحسب بلاغ لوزارة الدفاع الوطني.

وتمّ تسليمهم إلى مركز الحرس الوطني بوادي زار لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.