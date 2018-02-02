في حفل إستقبال بمقر اقامة السفير الفرنسي.. ماكرون يدعم تطوير مشاريع "بيجو" في تونس

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تونس- الشروق اون لاين- سليم العجرودي: علمت الشروق اون لاين انه بمناسبة إقامة حفل إستقبال بمقر اقامة السفير الفرنسي بتونس فان الرئيس الفرنسي ايمانوال ماكرون أكد على دعمه لتقدم انجاز وتطوير مشروع مصنعي تركيب سيارات "بيجو بيك اب" بتونس وصفاقس.
علما بأن المصنع الاول يدخل حيز الانتاج يوم 20 مارس 2018 بتصنيع 1200 سيارة "بيك اب" التي ستظهر لأول مرة 1جوان 2018 .
وهنأ الرئيس الفرنسي ماكرون الساهرين على انجاح هذا المشروع التشاركي الضخم بين تونس وفرنسا الذي اعلن عنه منذ نوفمبر 2016 مجددا دعمه الكامل لإنجاحه وذلك بحضور الرئيس المدير العام لشركة "بيجو ستافيم" بتونس عبد الرحيم الزواري.
تونس- الشروق اون لاين- سليم العجرودي: علمت الشروق اون لاين انه بمناسبة إقامة حفل إستقبال بمقر اقامة السفير الفرنسي بتونس فان الرئيس الفرنسي ايمانوال ماكرون أكد على دعمه لتقدم انجاز وتطوير مشروع مصنعي تركيب سيارات "بيجو بيك اب" بتونس وصفاقس.
علما بأن المصنع الاول يدخل حيز الانتاج يوم 20 مارس 2018 بتصنيع 1200 سيارة "بيك اب" التي ستظهر لأول مرة 1جوان 2018 .
وهنأ الرئيس الفرنسي ماكرون الساهرين على انجاح هذا المشروع التشاركي الضخم بين تونس وفرنسا الذي اعلن عنه منذ نوفمبر 2016 مجددا دعمه الكامل لإنجاحه وذلك بحضور الرئيس المدير العام لشركة "بيجو ستافيم" بتونس عبد الرحيم الزواري.
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018