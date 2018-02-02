في حفل إستقبال بمقر اقامة السفير الفرنسي.. ماكرون يدعم تطوير مشاريع "بيجو" في تونس

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تونس- الشروق اون لاين- سليم العجرودي: علمت الشروق اون لاين انه بمناسبة إقامة حفل إستقبال بمقر اقامة السفير الفرنسي بتونس فان الرئيس الفرنسي ايمانوال ماكرون أكد على دعمه لتقدم انجاز وتطوير مشروع مصنعي تركيب سيارات "بيجو بيك اب" بتونس وصفاقس.

علما بأن المصنع الاول يدخل حيز الانتاج يوم 20 مارس 2018 بتصنيع 1200 سيارة "بيك اب" التي ستظهر لأول مرة 1جوان 2018 .

وهنأ الرئيس الفرنسي ماكرون الساهرين على انجاح هذا المشروع التشاركي الضخم بين تونس وفرنسا الذي اعلن عنه منذ نوفمبر 2016 مجددا دعمه الكامل لإنجاحه وذلك بحضور الرئيس المدير العام لشركة "بيجو ستافيم" بتونس عبد الرحيم الزواري.