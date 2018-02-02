وكالة مكافحة المنشطات تعرب عن قلقها من قرار محكمة التحكيم رفع العقوبة عن رياضيين روس

أعربت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عن “قلقها الجدي” بعد قرار محكمة التحكيم الرياضي القاضي بإلغاء عقوبة الإيقاف مدى الحياة بحق 28 رياضيا روسيا من أصل 43، ما قد يتيح لبعضهم خوض غمار أولمبياد 2018 الشتوي.

وأصدرت وكالة مكافحة المنشطات بيانا جاء فيه “تعرب الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عن قلقها الجدي من قرار محكمة التحكيم الرياضي المتعلق بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي 2014، والقاضي بإلغاء عقوبة 28 رياضيا روسيا في الوقت التي رفضت فيه أيضا الاستئناف المتعلق ب11 رياضيا آخرين ضد عقوبات أقرتها اللجنة الأولمبية الدولية لا سيما، وأن الرياضيين ال39 كانوا جزء من برنامج ممنهج للتنشط من قبل روسيا”.

وأضاف البيان أن الوكالة العالمية للمنشطات تعتقد أن هذا القرار سيثير الاستياء في صفوف الرياضيين، وأن الوكالة تدعم اللجنة الأولمبية الدولية في سعيها لتحليل هذه القرارات بعناية كبيرة والنظر في جميع الخيارات من بينها التقدم باستئناف إلى محكمة الاتحادية السويسرية