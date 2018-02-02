سيدي عيش: معتصم يخيّط فمه

وقد أصبح عاجزا على توفير أبسط الضروريات للعائلة مطلبه الوحيد التشغيل من اجل العيش الكريم .

مكتب قفصة - الشروق أون لاين - عبد الملك زعلاني : في حركة تصعيدية قام أحد المعتصمين بمقر معتمدية سيدي عيش سليم عبد المجيد قوادرية بخياطة فهمه على خلفية المطالبة بموطن شغل خاصة وأنه متزوّج وله طفلين أحدهما يقيم بالمستشفى على حد تعبيره.