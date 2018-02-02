والي زغوان يتفقّد مؤسسات الطفولة

الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: أدى والي زغوان علي المرموري يوم أمس الخميس زيارة تفقٌد لمؤسسات الطفولة في كامل ولاية زغوان ووقف على النقائص التي تشكو منها هذه المؤسسات ممٌا يعطٌل جزءا من خدماتها ووعد بتوفير ما تحتاجه هذه المؤسسات من حاجيات وتحدٌث مع عدد من الرواد من الأطفال وأطلع على أنشطة النوادي.