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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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الفنانة رغدة ضيفة برنامج ''مش ممنوع" في سهرة الاثنين على الوطنية الأولى
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الثقافي
الفنانة رغدة ضيفة برنامج ''مش ممنوع" في سهرة الاثنين على الوطنية الأولى
02 فيفري 2018 | 09:01

تشرع القناة الوطنية الأولى بداية من سهرة الاثنين 5  فيفري في حدود الساعة العاشرة ليلا في بث برنامج جديد بعنوان  ''مش ممنوع " وستكون الفنانة رغدة أولى ضيفات البرنامج

رغدة تحدثت عن سوريا والحب وأجمل تجاربها السينمائية، عن قصص الحب المتاح والمستحيل منه، بكل عمق ولأول مرة رغدة تحدثت عن صدام حسين وآخر لحظات احمد زكي في لقاء مع عماد دبور باحت بأجمل خبايا تجربتها .... لأنه لا اجمل من امرأة حرة...

"مش ممنوع" 45 دق  

يسافر بِنَا كل أسبوع بحثا عن اجمل ما في الإبداع والمبدعين بعالمنا العربي وخارجه أيضا مع اسماء لمعت في مجال السينما والمسرح والرواية والكرة والغناء  ورؤساء سابقين والشعراء وكل من يحمل حلما جميلا،

"مش ممنوع" بأسلوب مختلف وإيقاع أسرع ومفاجآت ستسعد الجمهور، حيث تتنوع أماكن التصوير احيانا حتى مع الضيف الواحد وفِي اكثر من بلد، كما ان حركة الصورة تحاكي السينما حيث يقوم المخرج المصري رامي سمير على تنويع الخلفيات واعتماد عدد كبير من الكاميرات وأسلوب المزج بين التصوير الخارجي والداخلي.

مش ممنوع برنامج من إعداد وتقديم د. عماد دبور وإنتاج لايتهاوس يعرض لأول مرة على الوطنية الاولى كعرض اول وقبل اَي قناة عربية اخرى.

 

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الثقافي
الفنانة رغدة ضيفة برنامج ''مش ممنوع" في سهرة الاثنين على الوطنية الأولى
02 فيفري 2018 | 09:01

تشرع القناة الوطنية الأولى بداية من سهرة الاثنين 5  فيفري في حدود الساعة العاشرة ليلا في بث برنامج جديد بعنوان  ''مش ممنوع " وستكون الفنانة رغدة أولى ضيفات البرنامج

رغدة تحدثت عن سوريا والحب وأجمل تجاربها السينمائية، عن قصص الحب المتاح والمستحيل منه، بكل عمق ولأول مرة رغدة تحدثت عن صدام حسين وآخر لحظات احمد زكي في لقاء مع عماد دبور باحت بأجمل خبايا تجربتها .... لأنه لا اجمل من امرأة حرة...

"مش ممنوع" 45 دق  

يسافر بِنَا كل أسبوع بحثا عن اجمل ما في الإبداع والمبدعين بعالمنا العربي وخارجه أيضا مع اسماء لمعت في مجال السينما والمسرح والرواية والكرة والغناء  ورؤساء سابقين والشعراء وكل من يحمل حلما جميلا،

"مش ممنوع" بأسلوب مختلف وإيقاع أسرع ومفاجآت ستسعد الجمهور، حيث تتنوع أماكن التصوير احيانا حتى مع الضيف الواحد وفِي اكثر من بلد، كما ان حركة الصورة تحاكي السينما حيث يقوم المخرج المصري رامي سمير على تنويع الخلفيات واعتماد عدد كبير من الكاميرات وأسلوب المزج بين التصوير الخارجي والداخلي.

مش ممنوع برنامج من إعداد وتقديم د. عماد دبور وإنتاج لايتهاوس يعرض لأول مرة على الوطنية الاولى كعرض اول وقبل اَي قناة عربية اخرى.

 

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