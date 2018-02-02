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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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اليابان تحذر مواطنيها من حضور الأولمبياد في كوريا الجنوبية
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الأولى
اليابان تحذر مواطنيها من حضور الأولمبياد في كوريا الجنوبية
02 فيفري 2018 | 08:43

حذرت وزارة الخارجية اليابانية مواطنيها من مخاطر السفر لحضور دورة الألعاب الأولمبية المقررة الشهر الحالي في بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية بسبب الوضع المتوتر في تلك المنطقة.

وجاء في بيان للوزارة نشر اليوم الجمعة، أنه "مع وجود خطر الكوارث الطبيعية الكبيرة، وأعمال الشغب أو الهجمات الإرهابية، فضلا عن عدم القدرة على التنبؤ بما قد يحدث حيال الوضع فيما يخص كوريا الشمالية، يتوجب عليكم التسجيل في سجلات السفر للخارج التابعة لوزارة الخارجية اليابانية، لكي تتمكن القنصلية في حال حدوث أي طارئ من التواصل معكم، وكذلك من أجل الحصول على معلومات الأمن والسلامة فيما يخص الرحلات".

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع معدلات جرائم القتل في كوريا الجنوبية بـ2.5 مرة وازدياد معدلات السرقة بـ1.2 مرة عمّا في اليابان .

يذكر أن دورة الألعاب الشتوية ستجري في بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية في الفترة من الـ9 إلى 25 من الشهر الجاري.

 وسيشارك رياضيون من كوريا الشمالية في أولمبياد كوريا الجنوبية رغم التوتر الذي تشهده شبه الجزيرة.

 

المصدر: روسيا اليوم
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الأولى
اليابان تحذر مواطنيها من حضور الأولمبياد في كوريا الجنوبية
02 فيفري 2018 | 08:43

حذرت وزارة الخارجية اليابانية مواطنيها من مخاطر السفر لحضور دورة الألعاب الأولمبية المقررة الشهر الحالي في بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية بسبب الوضع المتوتر في تلك المنطقة.

وجاء في بيان للوزارة نشر اليوم الجمعة، أنه "مع وجود خطر الكوارث الطبيعية الكبيرة، وأعمال الشغب أو الهجمات الإرهابية، فضلا عن عدم القدرة على التنبؤ بما قد يحدث حيال الوضع فيما يخص كوريا الشمالية، يتوجب عليكم التسجيل في سجلات السفر للخارج التابعة لوزارة الخارجية اليابانية، لكي تتمكن القنصلية في حال حدوث أي طارئ من التواصل معكم، وكذلك من أجل الحصول على معلومات الأمن والسلامة فيما يخص الرحلات".

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع معدلات جرائم القتل في كوريا الجنوبية بـ2.5 مرة وازدياد معدلات السرقة بـ1.2 مرة عمّا في اليابان .

يذكر أن دورة الألعاب الشتوية ستجري في بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية في الفترة من الـ9 إلى 25 من الشهر الجاري.

 وسيشارك رياضيون من كوريا الشمالية في أولمبياد كوريا الجنوبية رغم التوتر الذي تشهده شبه الجزيرة.

 

المصدر: روسيا اليوم
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