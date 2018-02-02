الصين: سيارة تنزلق وتدهس حشدا من المارة

أعلنت سلطات مدينة شنغهاي الصينية، الجمعة، أن سيارة خرجت عن السيطرة صباحا، ودهست حشدا من المارة، ما أسفر عن سقوط 18 جريحا على الأقل، بينهم 3 في حالة حرجة.

وأوضحت السلطات الصينية في بيان أن الواقعة حدثت في الساعة التاسعة صباحا (01:00 بتوقيت غرينتش)، بينما كان المارة في طريقهم إلى وظائفهم، مؤكدة أن النيران اندلعت داخل السيارة بعد توقفها على الرصيف.

وكالات