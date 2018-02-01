حقيقة نسب مشاهدة خطاب ترامب التي تباهى بأنها "الأعلى في التاريخ"

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غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر قائلا إن عدد مشاهدي خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه منذ أيام "كان الأعلى في التاريخ".
وكتب ترامب على صفحته "أشكركم على كل المجاملات والتعليقات التي وردتني على خطاب حالة الاتحاد. لقد شاهد الخطاب 45.6 مليون شخصا، وهو الرقم الأعلى في التاريخ."
وأضاف ترامب في تغريدته:" فوكس نيوز تتجاوز أي شبكة أخرى وللمرة الأولى على الإطلاق، بعدد مشاهدين بلغ 11.7 مليون. كل التهاني القلبية".
ولكن يبدو هذه التصريح غير دقيق. فعلى الرغم من صحة الرقم المتعلق بعدد مشاهدات خطاب ترامب بشأن حالة الاتحاد فإن القول بأن الخطاب هو الأعلى من نوعه من حيث المشاهدة في تاريخ أمريكا ليس صحيحا، بحسب هيئة نيلسن.
وتقول الهيئة، المعنية برصد معدلات المشاهدة، إن عدد من شاهدوا خطاب ترامب كان 45.6 مليون مشاهد وهو عدد يقل عن مشاهدي عدد من خطابات حالة الاتحاد في السابق.
وتقول نيلسن إن عدد مشاهدي خطابات أوباما بلغ (48 مليون في عام 2010)، بينما بلغ عدد من شاهدوا خطاب بوش الابن (62.1 مليون في عام 2003)، وكلينتون (66.9 مليون في عام 1993) وهي الأعداد التي تنفي ما جاء في تغريدة ترامب.
غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر قائلا إن عدد مشاهدي خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه منذ أيام "كان الأعلى في التاريخ".
وكتب ترامب على صفحته "أشكركم على كل المجاملات والتعليقات التي وردتني على خطاب حالة الاتحاد. لقد شاهد الخطاب 45.6 مليون شخصا، وهو الرقم الأعلى في التاريخ."
وأضاف ترامب في تغريدته:" فوكس نيوز تتجاوز أي شبكة أخرى وللمرة الأولى على الإطلاق، بعدد مشاهدين بلغ 11.7 مليون. كل التهاني القلبية".
ولكن يبدو هذه التصريح غير دقيق. فعلى الرغم من صحة الرقم المتعلق بعدد مشاهدات خطاب ترامب بشأن حالة الاتحاد فإن القول بأن الخطاب هو الأعلى من نوعه من حيث المشاهدة في تاريخ أمريكا ليس صحيحا، بحسب هيئة نيلسن.
وتقول الهيئة، المعنية برصد معدلات المشاهدة، إن عدد من شاهدوا خطاب ترامب كان 45.6 مليون مشاهد وهو عدد يقل عن مشاهدي عدد من خطابات حالة الاتحاد في السابق.
وتقول نيلسن إن عدد مشاهدي خطابات أوباما بلغ (48 مليون في عام 2010)، بينما بلغ عدد من شاهدوا خطاب بوش الابن (62.1 مليون في عام 2003)، وكلينتون (66.9 مليون في عام 1993) وهي الأعداد التي تنفي ما جاء في تغريدة ترامب.
-
01:13حقيقة نسب مشاهدة خطاب ترامب التي تباهى بأنها "الأعلى في التاريخ"
02 فيفري 2018
-
00:30ميشيل أوباما تكشف عن هدية ميلانيا لها يوم تنصيب ترامب
02 فيفري 2018
-
00:11عامان سجنا وخطية مالية ضدّ برهان بسيس
02 فيفري 2018
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23:53روسية تدخل غينيس بسرعة فك وتركيب البندقية (فيديو)
01 فيفري 2018
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23:49الاردن تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الشمالية
01 فيفري 2018
-
23:20القيروان: تأجيل الامتحانات بكلية رقادة
01 فيفري 2018
-
22:50هيئة النفاذ إلى المعلومة تصدر أول قرار قضائي لها "ضد والي المهدية"
01 فيفري 2018
-
22:45الإعتداءات على الصحفيين إجرام في حقهم وفي حق حرية التعبير
01 فيفري 2018
-
22:25وزير الشؤون الدينية يتحادث مع إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة
01 فيفري 2018
-
21:46ماكرون: التدخل العسكري في ليبيا كان "خطأ فادحا"
01 فيفري 2018
-
21:36المرسى: "القبض في على تكفيري قام بتدنيس مصاحف"
01 فيفري 2018
-
21:26إمانويل ماكرون يدعو المؤسسات الفرنسية المتمركز بتونس إحترام القواعد الجبائية
01 فيفري 2018
-
21:17إيمانويل ماكرون: "تونس ستكون قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية"
01 فيفري 2018
-
20:55الجهيناوي يشرف مع نظيره الفرنسي على توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين
01 فيفري 2018
-
20:50نهاية ازمة الإسمنت الأبيض: امضاء اتفاق والمصنع يعود فورا الى العمل
01 فيفري 2018
-
20:36القيروان: القبض على منحرف خطير صادر في شأنه 17 منشور تفتيش
01 فيفري 2018
-
20:28إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس الامريكية
01 فيفري 2018
-
20:17اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018
-
20:11بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018
-
20:01قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
01 فيفري 2018