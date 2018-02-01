ميشيل أوباما تكشف عن هدية ميلانيا لها يوم تنصيب ترامب

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كشفت ميشيل أوباما، عن الهدية التي تلقتها من ميلانيا ترامب يوم 20 جانفي 2017، أثناء مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا، بعد أن اعتقد الكثير أن الهدية فاخرة جدا وظنّوا أنها قطعة مجوهرات لأن العلبة زيّنت بشريط أبيض لشركة المجوهرات الأميركية Tiffany & Co.
وقالت ميشيل خلال استضافتها في برنامج ألين دي جينيريس، الأربعاء 1 فيفري 2018، إن الهدية التي تلقتها من ميلانيا هي"إطار صورة"، مضيفة "لقد كان إطاراً رائعاً".
وأكدت أنها بمجرد إمساكها بالهدية، أحست بالارتباك الشديد، إذ لم يكن ذلك جزءاً من السيناريو المُتفق عليه. وفسرت قائلة "أقصد، إن ذلك كان أشبه بالزيارة الرسمية، ويُخبرونك بأنكِ سوف تفعلين كذا، وهم سيقفون هنا". وأضافت: "لم أعلم أنني سوف أحصل على هذه الهدية من قبل، لذا كنت مرتبكةً نوعاً ما". وتابعت: "بعد أن أخذت الصندوق، التفتت يساراً ناحية أحد جنود المارينز أي قوات مشاة بحرية الولايات المتحدة، وألقيت نظرة سريعة في جميع الاتجاهات، بحثاً عن مكان أضع فيه الهدية"، لأنه من غير المعقول أن تضعها على الأرض وفي الوقت نفسه محتارة من أخذها معها، حتى لا تظهر في الصور التذكارية الرسمية، لكن جندي المارينز ظل ثابتاً دون تحرك.
إلا أن أوباما أسعف زوجته في تلك اللحظة، فنظر للهدية وقال: "لا، لا، لا. انتظر لحظة"، وذهب ووضع العلبة داخل البيت الأبيض.
ومن المقرر عرض الحلقة التلفزيونية كاملةً مع ميشيل غدا الجمعة 2 فيفري 2018.
كشفت ميشيل أوباما، عن الهدية التي تلقتها من ميلانيا ترامب يوم 20 جانفي 2017، أثناء مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا، بعد أن اعتقد الكثير أن الهدية فاخرة جدا وظنّوا أنها قطعة مجوهرات لأن العلبة زيّنت بشريط أبيض لشركة المجوهرات الأميركية Tiffany & Co.
وقالت ميشيل خلال استضافتها في برنامج ألين دي جينيريس، الأربعاء 1 فيفري 2018، إن الهدية التي تلقتها من ميلانيا هي"إطار صورة"، مضيفة "لقد كان إطاراً رائعاً".
وأكدت أنها بمجرد إمساكها بالهدية، أحست بالارتباك الشديد، إذ لم يكن ذلك جزءاً من السيناريو المُتفق عليه. وفسرت قائلة "أقصد، إن ذلك كان أشبه بالزيارة الرسمية، ويُخبرونك بأنكِ سوف تفعلين كذا، وهم سيقفون هنا". وأضافت: "لم أعلم أنني سوف أحصل على هذه الهدية من قبل، لذا كنت مرتبكةً نوعاً ما". وتابعت: "بعد أن أخذت الصندوق، التفتت يساراً ناحية أحد جنود المارينز أي قوات مشاة بحرية الولايات المتحدة، وألقيت نظرة سريعة في جميع الاتجاهات، بحثاً عن مكان أضع فيه الهدية"، لأنه من غير المعقول أن تضعها على الأرض وفي الوقت نفسه محتارة من أخذها معها، حتى لا تظهر في الصور التذكارية الرسمية، لكن جندي المارينز ظل ثابتاً دون تحرك.
إلا أن أوباما أسعف زوجته في تلك اللحظة، فنظر للهدية وقال: "لا، لا، لا. انتظر لحظة"، وذهب ووضع العلبة داخل البيت الأبيض.
ومن المقرر عرض الحلقة التلفزيونية كاملةً مع ميشيل غدا الجمعة 2 فيفري 2018.
-
01:13حقيقة نسب مشاهدة خطاب ترامب التي تباهى بأنها "الأعلى في التاريخ"
02 فيفري 2018
-
00:30ميشيل أوباما تكشف عن هدية ميلانيا لها يوم تنصيب ترامب
02 فيفري 2018
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00:11عامان سجنا وخطية مالية ضدّ برهان بسيس
02 فيفري 2018
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23:53روسية تدخل غينيس بسرعة فك وتركيب البندقية (فيديو)
01 فيفري 2018
-
23:49الاردن تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الشمالية
01 فيفري 2018
-
23:20القيروان: تأجيل الامتحانات بكلية رقادة
01 فيفري 2018
-
22:50هيئة النفاذ إلى المعلومة تصدر أول قرار قضائي لها "ضد والي المهدية"
01 فيفري 2018
-
22:45الإعتداءات على الصحفيين إجرام في حقهم وفي حق حرية التعبير
01 فيفري 2018
-
22:25وزير الشؤون الدينية يتحادث مع إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة
01 فيفري 2018
-
21:46ماكرون: التدخل العسكري في ليبيا كان "خطأ فادحا"
01 فيفري 2018
-
21:36المرسى: "القبض في على تكفيري قام بتدنيس مصاحف"
01 فيفري 2018
-
21:26إمانويل ماكرون يدعو المؤسسات الفرنسية المتمركز بتونس إحترام القواعد الجبائية
01 فيفري 2018
-
21:17إيمانويل ماكرون: "تونس ستكون قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية"
01 فيفري 2018
-
20:55الجهيناوي يشرف مع نظيره الفرنسي على توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين
01 فيفري 2018
-
20:50نهاية ازمة الإسمنت الأبيض: امضاء اتفاق والمصنع يعود فورا الى العمل
01 فيفري 2018
-
20:36القيروان: القبض على منحرف خطير صادر في شأنه 17 منشور تفتيش
01 فيفري 2018
-
20:28إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس الامريكية
01 فيفري 2018
-
20:17اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018
-
20:11بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018
-
20:01قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
01 فيفري 2018