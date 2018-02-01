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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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ميشيل أوباما تكشف عن هدية ميلانيا لها يوم تنصيب ترامب
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الأولى
ميشيل أوباما تكشف عن هدية ميلانيا لها يوم تنصيب ترامب
02 فيفري 2018 | 00:30

كشفت ميشيل أوباما، عن الهدية التي تلقتها من ميلانيا ترامب يوم 20 جانفي 2017، أثناء مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا، بعد أن اعتقد الكثير أن الهدية فاخرة جدا وظنّوا أنها قطعة مجوهرات لأن العلبة زيّنت بشريط أبيض لشركة المجوهرات الأميركية Tiffany & Co.

وقالت ميشيل خلال استضافتها في برنامج ألين دي جينيريس، الأربعاء 1 فيفري 2018، إن الهدية التي تلقتها من ميلانيا هي"إطار صورة"، مضيفة "لقد كان إطاراً رائعاً".

وأكدت أنها بمجرد إمساكها بالهدية، أحست بالارتباك الشديد، إذ لم يكن ذلك جزءاً من السيناريو المُتفق عليه. وفسرت قائلة "أقصد، إن ذلك كان أشبه بالزيارة الرسمية، ويُخبرونك بأنكِ سوف تفعلين كذا، وهم سيقفون هنا". وأضافت: "لم أعلم أنني سوف أحصل على هذه الهدية من قبل، لذا كنت مرتبكةً نوعاً ما". وتابعت: "بعد أن أخذت الصندوق، التفتت يساراً ناحية أحد جنود المارينز أي قوات مشاة بحرية الولايات المتحدة، وألقيت نظرة سريعة في جميع الاتجاهات، بحثاً عن مكان أضع فيه الهدية"، لأنه من غير المعقول أن تضعها على الأرض وفي الوقت نفسه محتارة من أخذها معها، حتى لا تظهر في الصور التذكارية الرسمية، لكن جندي المارينز ظل ثابتاً دون تحرك.

إلا أن أوباما أسعف زوجته في تلك اللحظة، فنظر للهدية وقال: "لا، لا، لا. انتظر لحظة"، وذهب ووضع العلبة داخل البيت الأبيض.

ومن المقرر عرض الحلقة التلفزيونية كاملةً مع ميشيل غدا الجمعة 2 فيفري 2018.

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جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 فيفري 2018
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الأولى
ميشيل أوباما تكشف عن هدية ميلانيا لها يوم تنصيب ترامب
02 فيفري 2018 | 00:30

كشفت ميشيل أوباما، عن الهدية التي تلقتها من ميلانيا ترامب يوم 20 جانفي 2017، أثناء مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا، بعد أن اعتقد الكثير أن الهدية فاخرة جدا وظنّوا أنها قطعة مجوهرات لأن العلبة زيّنت بشريط أبيض لشركة المجوهرات الأميركية Tiffany & Co.

وقالت ميشيل خلال استضافتها في برنامج ألين دي جينيريس، الأربعاء 1 فيفري 2018، إن الهدية التي تلقتها من ميلانيا هي"إطار صورة"، مضيفة "لقد كان إطاراً رائعاً".

وأكدت أنها بمجرد إمساكها بالهدية، أحست بالارتباك الشديد، إذ لم يكن ذلك جزءاً من السيناريو المُتفق عليه. وفسرت قائلة "أقصد، إن ذلك كان أشبه بالزيارة الرسمية، ويُخبرونك بأنكِ سوف تفعلين كذا، وهم سيقفون هنا". وأضافت: "لم أعلم أنني سوف أحصل على هذه الهدية من قبل، لذا كنت مرتبكةً نوعاً ما". وتابعت: "بعد أن أخذت الصندوق، التفتت يساراً ناحية أحد جنود المارينز أي قوات مشاة بحرية الولايات المتحدة، وألقيت نظرة سريعة في جميع الاتجاهات، بحثاً عن مكان أضع فيه الهدية"، لأنه من غير المعقول أن تضعها على الأرض وفي الوقت نفسه محتارة من أخذها معها، حتى لا تظهر في الصور التذكارية الرسمية، لكن جندي المارينز ظل ثابتاً دون تحرك.

إلا أن أوباما أسعف زوجته في تلك اللحظة، فنظر للهدية وقال: "لا، لا، لا. انتظر لحظة"، وذهب ووضع العلبة داخل البيت الأبيض.

ومن المقرر عرض الحلقة التلفزيونية كاملةً مع ميشيل غدا الجمعة 2 فيفري 2018.

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