عامان سجنا وخطية مالية ضدّ برهان بسيس

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تونس - الشروق اون لاين - ايمان: قضت المحكمة الابتدائية بأريانة حضوريا في حق برهان بسيس و الهادي الفريوي و محمد الهادي الدريدي حضوريا وغيابيا في حق زين بن علي ومنتصر والي و ذلك بثبوت ادانة المتهم برهان بسيس فيما نسب اليه و سجنه من اجل ذلك مدة عامين اثنين وتخطيته بمبلغ 198.219.155 و الزامه برد المبلغ المستولى عليه و قدر ذلك 198.219.155 و حمل المصارف القانونية عليه و ايقاف المحاكمة في حق المتهمين الهادي الفريوي و محمد الهادي الدريدي و زين بن علي و منتصر والي بموجب عدم المؤاخذة الجزائية طبق الفصل 3 من القانون الاساسي عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 24 اكتوبر 2017(قانون المصالحة) وارجاع المال المؤمن للمتهمين محمد الهادي الدريدي 79.687 و الهادي الفريوي 78.226 و قبول الدعوى المدنية شكلا و رفضها اصلا
تونس - الشروق اون لاين - ايمان: قضت المحكمة الابتدائية بأريانة حضوريا في حق برهان بسيس و الهادي الفريوي و محمد الهادي الدريدي حضوريا وغيابيا في حق زين بن علي ومنتصر والي و ذلك بثبوت ادانة المتهم برهان بسيس فيما نسب اليه و سجنه من اجل ذلك مدة عامين اثنين وتخطيته بمبلغ 198.219.155 و الزامه برد المبلغ المستولى عليه و قدر ذلك 198.219.155 و حمل المصارف القانونية عليه و ايقاف المحاكمة في حق المتهمين الهادي الفريوي و محمد الهادي الدريدي و زين بن علي و منتصر والي بموجب عدم المؤاخذة الجزائية طبق الفصل 3 من القانون الاساسي عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 24 اكتوبر 2017(قانون المصالحة) وارجاع المال المؤمن للمتهمين محمد الهادي الدريدي 79.687 و الهادي الفريوي 78.226 و قبول الدعوى المدنية شكلا و رفضها اصلا
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018