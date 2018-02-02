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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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عامان سجنا وخطية مالية ضدّ برهان بسيس
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الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
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الأولى
عامان سجنا وخطية مالية ضدّ برهان بسيس
02 فيفري 2018 | 00:11

 تونس - الشروق اون لاين - ايمان: قضت المحكمة الابتدائية بأريانة حضوريا في حق برهان بسيس و الهادي الفريوي و محمد الهادي الدريدي حضوريا وغيابيا في حق زين بن علي ومنتصر والي و ذلك بثبوت ادانة المتهم برهان بسيس فيما نسب اليه و سجنه من اجل ذلك مدة عامين اثنين وتخطيته بمبلغ 198.219.155 و الزامه برد المبلغ المستولى عليه و قدر ذلك 198.219.155 و حمل المصارف القانونية عليه و ايقاف المحاكمة في حق المتهمين الهادي الفريوي و محمد الهادي الدريدي و زين بن علي و منتصر والي بموجب عدم المؤاخذة الجزائية طبق الفصل 3 من القانون الاساسي عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 24 اكتوبر 2017(قانون المصالحة) وارجاع المال المؤمن للمتهمين محمد الهادي الدريدي 79.687 و الهادي الفريوي 78.226 و قبول الدعوى المدنية شكلا و رفضها اصلا

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الأولى
عامان سجنا وخطية مالية ضدّ برهان بسيس
02 فيفري 2018 | 00:11

 تونس - الشروق اون لاين - ايمان: قضت المحكمة الابتدائية بأريانة حضوريا في حق برهان بسيس و الهادي الفريوي و محمد الهادي الدريدي حضوريا وغيابيا في حق زين بن علي ومنتصر والي و ذلك بثبوت ادانة المتهم برهان بسيس فيما نسب اليه و سجنه من اجل ذلك مدة عامين اثنين وتخطيته بمبلغ 198.219.155 و الزامه برد المبلغ المستولى عليه و قدر ذلك 198.219.155 و حمل المصارف القانونية عليه و ايقاف المحاكمة في حق المتهمين الهادي الفريوي و محمد الهادي الدريدي و زين بن علي و منتصر والي بموجب عدم المؤاخذة الجزائية طبق الفصل 3 من القانون الاساسي عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 24 اكتوبر 2017(قانون المصالحة) وارجاع المال المؤمن للمتهمين محمد الهادي الدريدي 79.687 و الهادي الفريوي 78.226 و قبول الدعوى المدنية شكلا و رفضها اصلا

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ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018 السّاعة 21:40
عن هذا السؤال يجيب سفير تونس لدى موسكو، محمد علي الشيحي، لصحيفة "كوريير" للصناعات العسكرية، في مقال عنوانه...
المزيد >>
حالة الطقس ليوم السبت 03 فيفري 2018
02 فيفري 2018 السّاعة 21:32
طقس أحيانا كثيف السحب مع بعض الأمطار المتفرقة وتكون مؤقتا رعدية آخر النهار بالوسط والجنوب.
المزيد >>
من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018 السّاعة 21:28
أكدت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، في بلاغ أصدرته، الجمعة، أنه يمكن لمالكي المساكن وتسند...
المزيد >>
انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018 السّاعة 21:03
خضع لاعب المنتخب التونسي لكرة اليد، أيمن التومي، نجم مونبلييه الفرنسي، اليوم الجمعة، إلى عملية جراحية في...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
فهم مشترك... فرص متكافئة
بكل المقاييس كانت زيارة الرئيس الفرنسي الى بلادنا فرصة لتعميق الفهم المتبادل سعيا لوضع تصور مشترك لعلاقات ثنائية تخرج عن القوالب العادية المألوفة وتؤسس في العمق لعلاقات...
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