عامان سجنا وخطية مالية ضدّ برهان بسيس

تونس - الشروق اون لاين - ايمان: قضت المحكمة الابتدائية بأريانة حضوريا في حق برهان بسيس و الهادي الفريوي و محمد الهادي الدريدي حضوريا وغيابيا في حق زين بن علي ومنتصر والي و ذلك بثبوت ادانة المتهم برهان بسيس فيما نسب اليه و سجنه من اجل ذلك مدة عامين اثنين وتخطيته بمبلغ 198.219.155 و الزامه برد المبلغ المستولى عليه و قدر ذلك 198.219.155 و حمل المصارف القانونية عليه و ايقاف المحاكمة في حق المتهمين الهادي الفريوي و محمد الهادي الدريدي و زين بن علي و منتصر والي بموجب عدم المؤاخذة الجزائية طبق الفصل 3 من القانون الاساسي عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 24 اكتوبر 2017(قانون المصالحة) وارجاع المال المؤمن للمتهمين محمد الهادي الدريدي 79.687 و الهادي الفريوي 78.226 و قبول الدعوى المدنية شكلا و رفضها اصلا