عامان سجنا وخطية مالية ضدّ برهان بسيس

قضت المحكمة الابتدائية بأريانة مساء اليوم الخميس 1 فيفري 2018، حضوريا في القضية المعروفة بـ"شركة صوتيتال"، بالسجن ضدّ المكلف بالشؤون السياسية في نداء تونس برهان بسيس لمدة سنتين وإلزامه بدفع خطية مالية قدرها 198 ألف دينار وهو المبلغ الذي حصل عليه من الشركة دون وجه قانوني. كما قررت المحكمة إيقاف التتبع ضد المتهمين الآخرين في القضية وهم الهادي الفريوي ومحمد الهادي الدريدي و منتصر والي.

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