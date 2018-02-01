عامان سجنا وخطية مالية ضدّ برهان بسيس

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قضت المحكمة الابتدائية بأريانة مساء اليوم الخميس 1 فيفري 2018، حضوريا في القضية المعروفة بـ"شركة صوتيتال"، بالسجن ضدّ المكلف بالشؤون السياسية في نداء تونس برهان بسيس لمدة سنتين وإلزامه بدفع خطية مالية قدرها 198 ألف دينار وهو المبلغ الذي حصل عليه من الشركة دون وجه قانوني. كما قررت المحكمة إيقاف التتبع ضد المتهمين الآخرين في القضية وهم الهادي الفريوي ومحمد الهادي الدريدي و منتصر والي.
قضت المحكمة الابتدائية بأريانة مساء اليوم الخميس 1 فيفري 2018، حضوريا في القضية المعروفة بـ"شركة صوتيتال"، بالسجن ضدّ المكلف بالشؤون السياسية في نداء تونس برهان بسيس لمدة سنتين وإلزامه بدفع خطية مالية قدرها 198 ألف دينار وهو المبلغ الذي حصل عليه من الشركة دون وجه قانوني. كما قررت المحكمة إيقاف التتبع ضد المتهمين الآخرين في القضية وهم الهادي الفريوي ومحمد الهادي الدريدي و منتصر والي.
-
08:33الصين: سيارة تنزلق وتدهس حشدا من المارة
02 فيفري 2018
-
01:13حقيقة نسب مشاهدة خطاب ترامب التي تباهى بأنها "الأعلى في التاريخ"
02 فيفري 2018
-
00:30ميشيل أوباما تكشف عن هدية ميلانيا لها يوم تنصيب ترامب
02 فيفري 2018
-
00:11عامان سجنا وخطية مالية ضدّ برهان بسيس
02 فيفري 2018
-
23:53روسية تدخل غينيس بسرعة فك وتركيب البندقية (فيديو)
01 فيفري 2018
-
23:49الاردن تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الشمالية
01 فيفري 2018
-
23:20القيروان: تأجيل الامتحانات بكلية رقادة
01 فيفري 2018
-
22:50هيئة النفاذ إلى المعلومة تصدر أول قرار قضائي لها "ضد والي المهدية"
01 فيفري 2018
-
22:45الإعتداءات على الصحفيين إجرام في حقهم وفي حق حرية التعبير
01 فيفري 2018
-
22:25وزير الشؤون الدينية يتحادث مع إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة
01 فيفري 2018
-
21:46ماكرون: التدخل العسكري في ليبيا كان "خطأ فادحا"
01 فيفري 2018
-
21:36المرسى: "القبض في على تكفيري قام بتدنيس مصاحف"
01 فيفري 2018
-
21:26إمانويل ماكرون يدعو المؤسسات الفرنسية المتمركز بتونس إحترام القواعد الجبائية
01 فيفري 2018
-
21:17إيمانويل ماكرون: "تونس ستكون قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية"
01 فيفري 2018
-
20:55الجهيناوي يشرف مع نظيره الفرنسي على توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين
01 فيفري 2018
-
20:50نهاية ازمة الإسمنت الأبيض: امضاء اتفاق والمصنع يعود فورا الى العمل
01 فيفري 2018
-
20:36القيروان: القبض على منحرف خطير صادر في شأنه 17 منشور تفتيش
01 فيفري 2018
-
20:28إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس الامريكية
01 فيفري 2018
-
20:17اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018
-
20:11بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018