التداوي بالأعشاب .. قليل من القرنفل يحمي من السكري والبدانة

القرنفل براعم مجففة من شجرة القرنفل التي يرجع أصلها إلى إندونيسيا، وهو أحد التوابل التي تمنح الطعام نكهة خاصة. إليك أهم القيم الغذائية في القرنفل، وفوائده الصحية:

ـ ملعقة صغيرة من القرنفل تحتوي على مضادات للأكسدة أكثر مما يحتوي عليه نصف كوب من التوت الأزرق

ـ تحتوي كل ملعقة صغيرة من القرنفل (2.1 غرام) على 6 سعرات حرارية، و 0.13 غرام من البروتين، و1.38 غرام من الكربوهيدرات، و0.27 غرام من الدهون، و0.7 غرام من الألياف. وتوفر الملعقة الصغيرة من القرنفل 1.263 ملغ من المغنيسيوم، أو ما يعادل 63 بالمائة من احتياجات الجسم اليومية من هذا المعدن.وأكدت أبحاث أن زيت القرنفل من العناصر التي تحمي الفم من البلاك والبكتريا المسببة للتسوس، وتحمي اللثة من الالتهابات.

ـ أظهرت دراسات أن القرنفل يقلل مقاومة الجسم للأنسولين، وأنه يوفر درجة من الوقاية من السكري، كما أن إضافة مسحوق القرنفل إلى الطعام تساعد على خفض نسبة السكر بالدم.

وأظهرت دراسة جديدة قدرة القرنفل على قتل خلايا ورم سرطاني بالقولون. بينما وجدت دراسة أخرى أن زيت القرنفل يقضي على خلايا سرطان الثدي.

من ناحية أخرى، هناك أدلة على أن القرنفل يساعد على حرق دهون البطن، وخفض الوزن، وإزالة الدهون من على الكبد.

لكن يُنصح بتناول القليل من زيت القرنفل، وإضافة مسحوق القرنفل إلى الطعام باعتدال، لأن تناول كميات كبيرة بانتظام يقلل قدرة الدم على التجلط عند الإصابة بجروح.