الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الجمعة 02 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
التداوي بالأعشاب .. قليل من القرنفل يحمي من السكري والبدانة
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
عبد الحميد الرياحي
فهم مشترك... فرص متكافئة
بكل المقاييس كانت زيارة الرئيس الفرنسي الى بلادنا فرصة لتعميق الفهم المتبادل سعيا لوضع تصور مشترك لعلاقات ثنائية تخرج عن القوالب العادية المألوفة وتؤسس في العمق لعلاقات...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عامان سجنا وخطية مالية ضدّ برهان بسيس جريدة الشروق ليوم الخميس 01 فيفري 2018 بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه... جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 فيفري 2018 بالفيديو.. الوليد بن طلال في ظهور جديد يتحدث عن الصيام... ميشيل أوباما تكشف عن هدية ميلانيا لها يوم تنصيب ترامب بالفيديو والصور.. خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون بمجلس نواب... في حفل إستقبال بمقر اقامة السفير الفرنسي.. ماكرون يدعم...
الصحّة والطبّ
التداوي بالأعشاب .. قليل من القرنفل يحمي من السكري والبدانة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

القرنفل براعم مجففة من شجرة القرنفل التي يرجع أصلها إلى إندونيسيا، وهو أحد التوابل التي تمنح الطعام نكهة خاصة. إليك أهم القيم الغذائية في القرنفل، وفوائده الصحية:
ـ ملعقة صغيرة من القرنفل تحتوي على مضادات للأكسدة أكثر مما يحتوي عليه نصف كوب من التوت الأزرق
ـ تحتوي كل ملعقة صغيرة من القرنفل (2.1 غرام) على 6 سعرات حرارية، و 0.13 غرام من البروتين، و1.38 غرام من الكربوهيدرات، و0.27 غرام من الدهون، و0.7 غرام من الألياف. وتوفر الملعقة الصغيرة من القرنفل 1.263 ملغ من المغنيسيوم، أو ما يعادل 63 بالمائة من احتياجات الجسم اليومية من هذا المعدن.وأكدت أبحاث أن زيت القرنفل من العناصر التي تحمي الفم من البلاك والبكتريا المسببة للتسوس، وتحمي اللثة من الالتهابات.
ـ أظهرت دراسات أن القرنفل يقلل مقاومة الجسم للأنسولين، وأنه يوفر درجة من الوقاية من السكري، كما أن إضافة مسحوق القرنفل إلى الطعام تساعد على خفض نسبة السكر بالدم.
وأظهرت دراسة جديدة قدرة القرنفل على قتل خلايا ورم سرطاني بالقولون. بينما وجدت دراسة أخرى أن زيت القرنفل يقضي على خلايا سرطان الثدي.
من ناحية أخرى، هناك أدلة على أن القرنفل يساعد على حرق دهون البطن، وخفض الوزن، وإزالة الدهون من على الكبد.
لكن يُنصح بتناول القليل من زيت القرنفل، وإضافة مسحوق القرنفل إلى الطعام باعتدال، لأن تناول كميات كبيرة بانتظام يقلل قدرة الدم على التجلط عند الإصابة بجروح.

تقرؤون أيضا
التداوي بالأعشاب .. قليل من القرنفل يحمي من السكري والبدانة
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
القرنفل براعم مجففة من شجرة القرنفل التي يرجع أصلها إلى إندونيسيا، وهو أحد التوابل التي تمنح الطعام نكهة...
المزيد >>
بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018 السّاعة 18:44
دخل لقاح للسرطان قادر على مهاجمة الأورام في جميع أنحاء الجسم، مرحلة التجارب السريرية البشرية. ويدعي باحثو...
المزيد >>
التداوي بالأعشاب والخضر
01 فيفري 2018 السّاعة 21:00
الأعشاب تحتوى على العديد من المقويات تساعد الجهاز العصبى على التخسيس، بالإضافة إلى أنها تجعل الشخص يشعر...
المزيد >>
ماذا تأكل لخفض الكولسترول بسرعة؟
31 جانفي 2018 السّاعة 21:00
إذا استطعت خفض نسبة الكولسترول في الجسم بمعدل 5 بالمائة
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الصحّة والطبّ
التداوي بالأعشاب .. قليل من القرنفل يحمي من السكري والبدانة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

القرنفل براعم مجففة من شجرة القرنفل التي يرجع أصلها إلى إندونيسيا، وهو أحد التوابل التي تمنح الطعام نكهة خاصة. إليك أهم القيم الغذائية في القرنفل، وفوائده الصحية:
ـ ملعقة صغيرة من القرنفل تحتوي على مضادات للأكسدة أكثر مما يحتوي عليه نصف كوب من التوت الأزرق
ـ تحتوي كل ملعقة صغيرة من القرنفل (2.1 غرام) على 6 سعرات حرارية، و 0.13 غرام من البروتين، و1.38 غرام من الكربوهيدرات، و0.27 غرام من الدهون، و0.7 غرام من الألياف. وتوفر الملعقة الصغيرة من القرنفل 1.263 ملغ من المغنيسيوم، أو ما يعادل 63 بالمائة من احتياجات الجسم اليومية من هذا المعدن.وأكدت أبحاث أن زيت القرنفل من العناصر التي تحمي الفم من البلاك والبكتريا المسببة للتسوس، وتحمي اللثة من الالتهابات.
ـ أظهرت دراسات أن القرنفل يقلل مقاومة الجسم للأنسولين، وأنه يوفر درجة من الوقاية من السكري، كما أن إضافة مسحوق القرنفل إلى الطعام تساعد على خفض نسبة السكر بالدم.
وأظهرت دراسة جديدة قدرة القرنفل على قتل خلايا ورم سرطاني بالقولون. بينما وجدت دراسة أخرى أن زيت القرنفل يقضي على خلايا سرطان الثدي.
من ناحية أخرى، هناك أدلة على أن القرنفل يساعد على حرق دهون البطن، وخفض الوزن، وإزالة الدهون من على الكبد.
لكن يُنصح بتناول القليل من زيت القرنفل، وإضافة مسحوق القرنفل إلى الطعام باعتدال، لأن تناول كميات كبيرة بانتظام يقلل قدرة الدم على التجلط عند الإصابة بجروح.

تقرؤون أيضا
التداوي بالأعشاب .. قليل من القرنفل يحمي من السكري والبدانة
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
القرنفل براعم مجففة من شجرة القرنفل التي يرجع أصلها إلى إندونيسيا، وهو أحد التوابل التي تمنح الطعام نكهة...
المزيد >>
بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018 السّاعة 18:44
دخل لقاح للسرطان قادر على مهاجمة الأورام في جميع أنحاء الجسم، مرحلة التجارب السريرية البشرية. ويدعي باحثو...
المزيد >>
التداوي بالأعشاب والخضر
01 فيفري 2018 السّاعة 21:00
الأعشاب تحتوى على العديد من المقويات تساعد الجهاز العصبى على التخسيس، بالإضافة إلى أنها تجعل الشخص يشعر...
المزيد >>
ماذا تأكل لخفض الكولسترول بسرعة؟
31 جانفي 2018 السّاعة 21:00
إذا استطعت خفض نسبة الكولسترول في الجسم بمعدل 5 بالمائة
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
فهم مشترك... فرص متكافئة
بكل المقاييس كانت زيارة الرئيس الفرنسي الى بلادنا فرصة لتعميق الفهم المتبادل سعيا لوضع تصور مشترك لعلاقات ثنائية تخرج عن القوالب العادية المألوفة وتؤسس في العمق لعلاقات...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عامان سجنا وخطية مالية ضدّ برهان بسيس جريدة الشروق ليوم الخميس 01 فيفري 2018 بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه... جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 فيفري 2018 بالفيديو.. الوليد بن طلال في ظهور جديد يتحدث عن الصيام... ميشيل أوباما تكشف عن هدية ميلانيا لها يوم تنصيب ترامب بالفيديو والصور.. خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون بمجلس نواب... في حفل إستقبال بمقر اقامة السفير الفرنسي.. ماكرون يدعم...
﻿