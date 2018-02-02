تجنب أمراض القلب بحمية نباتية خالصة

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تعتبر أمراض القلب أحد أخطر ثلاثة أسباب تؤدي إلى الموت في عصرنا هذا، ويمثل ازدياد نسبة الكولسترول في الدم العامل الرئيسي في الإصابة بالأمراض القلبية التاجية. وتشير الدراسات إلى أن السمنة والإصابة بالسكري والتدخين لا تسبب أمراض القلب إلا في حال كانت نسبة الكولسترول مرتفعة في الأوعية الدمية، وهنا لا بد من الحديث عن الأطعمة التي تساعد على التخفيف من نسبة الكولسترول في الدم وتجنب المرء الإصابة بأمراض القلب.
ويؤثر النظام الغذائي الذي يتبعه الإنسان بشكل رئيسي على نسبة الكوليسترول في الدم، وخاصة إن كان يحتوي على أطعمة مشبعة بأنواع محددة من الدهون، مثل الدهون المتحولة التي تتواجد في الأطعمة المصنعة واللحوم ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى الدهون المشبعة التي تتواجد في المنتجات الحيوانية.
وتقول إحدى الدراسات بأن وجبة سريعة واحدة يمكن أن تتسبب في تصلب الشرايين في غضون ساعات، وتقلل من قدرتها على الاسترخاء بشكل طبيعي. وأضافت الدراسة إن عودة الشرايين إلى حالتها الطبيعية يتم عبر اتباع نظام غذائي نباتي.
وكان أستاذ الطب السريري في جامعة كاليفورنيا، دين أورنيش أول عالم يثبت في تجربة عملية بأن اتباع نظام غذائي نباتي، وتغييرات أخرى في نمط الحياة الصحي يمكن أن يؤتي نتائج باهرة في تحسن صحة مريض القلب.
وفيما يلي قائمة بالأطعمة النباتية التي تساعد مرضى القلب على تراجع المرض لديهم، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية:
ـ بذور الكتان: تساعد بذور الكتان على تخفيض ضغط الدم لدى مرضى القلب وتخفف من احتمال الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 25 بالمئة.
ـ المانغو والأفوكادو وسلطة الكرنب: تساعد هذه الأطعمة على تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم.
ـ التوابل والبهارات: تضاعف التوابل والبهارات نسبة مضادات الأكسدة في الجسم الأمر الذي يساعد على تجنب الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وخطر الإصابة بالسكتات القلبية والدماغية.
الثوم مفيد للقلب
استخدم الثوم منذ أزمنة بعيدة في العديد من الاغراض العلاجية. وقد حظي الثوم كعلاج عشبي باهتمام أكبر من باقي الأعشاب. وأظهرت العديد من الدراسات أهمية الثوم لعلاج امراض القلب وتصلب الشرايين. كما أن له فوائد عديدة في خفض ضغط الدم والتخثر وزيادة مرونة الأوعية وأيضاً خفض الكولسترول والدهون الثلاثية. يحتوي الثوم على حمض أميني يحتوي على الكبريت يسمى الألينين، وحينما يتم تقطيع الثوم ينطلق الألينين ويتحول إلى الأليسين الذي له خصائص مضادة للبكتريا. كما ان تناول فصوص الثوم المفروكة يومياً له فوائد في خفض معدل الكولسترول في الدم وأيضاً ضغط الدم المرتفع. ووجدت دراسة أن الثوم الطازج يثبط انتاج الثرومبوكسين الذي يعمل على تنشيط تجلط الدم. ويجب الحذر عند تناول الثوم للمرضى الذين يحصلون على مضادات التخثر الفموية.
تعتبر أمراض القلب أحد أخطر ثلاثة أسباب تؤدي إلى الموت في عصرنا هذا، ويمثل ازدياد نسبة الكولسترول في الدم العامل الرئيسي في الإصابة بالأمراض القلبية التاجية. وتشير الدراسات إلى أن السمنة والإصابة بالسكري والتدخين لا تسبب أمراض القلب إلا في حال كانت نسبة الكولسترول مرتفعة في الأوعية الدمية، وهنا لا بد من الحديث عن الأطعمة التي تساعد على التخفيف من نسبة الكولسترول في الدم وتجنب المرء الإصابة بأمراض القلب.
ويؤثر النظام الغذائي الذي يتبعه الإنسان بشكل رئيسي على نسبة الكوليسترول في الدم، وخاصة إن كان يحتوي على أطعمة مشبعة بأنواع محددة من الدهون، مثل الدهون المتحولة التي تتواجد في الأطعمة المصنعة واللحوم ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى الدهون المشبعة التي تتواجد في المنتجات الحيوانية.
وتقول إحدى الدراسات بأن وجبة سريعة واحدة يمكن أن تتسبب في تصلب الشرايين في غضون ساعات، وتقلل من قدرتها على الاسترخاء بشكل طبيعي. وأضافت الدراسة إن عودة الشرايين إلى حالتها الطبيعية يتم عبر اتباع نظام غذائي نباتي.
وكان أستاذ الطب السريري في جامعة كاليفورنيا، دين أورنيش أول عالم يثبت في تجربة عملية بأن اتباع نظام غذائي نباتي، وتغييرات أخرى في نمط الحياة الصحي يمكن أن يؤتي نتائج باهرة في تحسن صحة مريض القلب.
وفيما يلي قائمة بالأطعمة النباتية التي تساعد مرضى القلب على تراجع المرض لديهم، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية:
ـ بذور الكتان: تساعد بذور الكتان على تخفيض ضغط الدم لدى مرضى القلب وتخفف من احتمال الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 25 بالمئة.
ـ المانغو والأفوكادو وسلطة الكرنب: تساعد هذه الأطعمة على تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم.
ـ التوابل والبهارات: تضاعف التوابل والبهارات نسبة مضادات الأكسدة في الجسم الأمر الذي يساعد على تجنب الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وخطر الإصابة بالسكتات القلبية والدماغية.
الثوم مفيد للقلب
استخدم الثوم منذ أزمنة بعيدة في العديد من الاغراض العلاجية. وقد حظي الثوم كعلاج عشبي باهتمام أكبر من باقي الأعشاب. وأظهرت العديد من الدراسات أهمية الثوم لعلاج امراض القلب وتصلب الشرايين. كما أن له فوائد عديدة في خفض ضغط الدم والتخثر وزيادة مرونة الأوعية وأيضاً خفض الكولسترول والدهون الثلاثية. يحتوي الثوم على حمض أميني يحتوي على الكبريت يسمى الألينين، وحينما يتم تقطيع الثوم ينطلق الألينين ويتحول إلى الأليسين الذي له خصائص مضادة للبكتريا. كما ان تناول فصوص الثوم المفروكة يومياً له فوائد في خفض معدل الكولسترول في الدم وأيضاً ضغط الدم المرتفع. ووجدت دراسة أن الثوم الطازج يثبط انتاج الثرومبوكسين الذي يعمل على تنشيط تجلط الدم. ويجب الحذر عند تناول الثوم للمرضى الذين يحصلون على مضادات التخثر الفموية.
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018