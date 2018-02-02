تجنب أمراض القلب بحمية نباتية خالصة

تعتبر أمراض القلب أحد أخطر ثلاثة أسباب تؤدي إلى الموت في عصرنا هذا، ويمثل ازدياد نسبة الكولسترول في الدم العامل الرئيسي في الإصابة بالأمراض القلبية التاجية. وتشير الدراسات إلى أن السمنة والإصابة بالسكري والتدخين لا تسبب أمراض القلب إلا في حال كانت نسبة الكولسترول مرتفعة في الأوعية الدمية، وهنا لا بد من الحديث عن الأطعمة التي تساعد على التخفيف من نسبة الكولسترول في الدم وتجنب المرء الإصابة بأمراض القلب.

ويؤثر النظام الغذائي الذي يتبعه الإنسان بشكل رئيسي على نسبة الكوليسترول في الدم، وخاصة إن كان يحتوي على أطعمة مشبعة بأنواع محددة من الدهون، مثل الدهون المتحولة التي تتواجد في الأطعمة المصنعة واللحوم ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى الدهون المشبعة التي تتواجد في المنتجات الحيوانية.

وتقول إحدى الدراسات بأن وجبة سريعة واحدة يمكن أن تتسبب في تصلب الشرايين في غضون ساعات، وتقلل من قدرتها على الاسترخاء بشكل طبيعي. وأضافت الدراسة إن عودة الشرايين إلى حالتها الطبيعية يتم عبر اتباع نظام غذائي نباتي.

وكان أستاذ الطب السريري في جامعة كاليفورنيا، دين أورنيش أول عالم يثبت في تجربة عملية بأن اتباع نظام غذائي نباتي، وتغييرات أخرى في نمط الحياة الصحي يمكن أن يؤتي نتائج باهرة في تحسن صحة مريض القلب.

وفيما يلي قائمة بالأطعمة النباتية التي تساعد مرضى القلب على تراجع المرض لديهم، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية:

ـ بذور الكتان: تساعد بذور الكتان على تخفيض ضغط الدم لدى مرضى القلب وتخفف من احتمال الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 25 بالمئة.

ـ المانغو والأفوكادو وسلطة الكرنب: تساعد هذه الأطعمة على تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم.

ـ التوابل والبهارات: تضاعف التوابل والبهارات نسبة مضادات الأكسدة في الجسم الأمر الذي يساعد على تجنب الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وخطر الإصابة بالسكتات القلبية والدماغية.

الثوم مفيد للقلب

استخدم الثوم منذ أزمنة بعيدة في العديد من الاغراض العلاجية. وقد حظي الثوم كعلاج عشبي باهتمام أكبر من باقي الأعشاب. وأظهرت العديد من الدراسات أهمية الثوم لعلاج امراض القلب وتصلب الشرايين. كما أن له فوائد عديدة في خفض ضغط الدم والتخثر وزيادة مرونة الأوعية وأيضاً خفض الكولسترول والدهون الثلاثية. يحتوي الثوم على حمض أميني يحتوي على الكبريت يسمى الألينين، وحينما يتم تقطيع الثوم ينطلق الألينين ويتحول إلى الأليسين الذي له خصائص مضادة للبكتريا. كما ان تناول فصوص الثوم المفروكة يومياً له فوائد في خفض معدل الكولسترول في الدم وأيضاً ضغط الدم المرتفع. ووجدت دراسة أن الثوم الطازج يثبط انتاج الثرومبوكسين الذي يعمل على تنشيط تجلط الدم. ويجب الحذر عند تناول الثوم للمرضى الذين يحصلون على مضادات التخثر الفموية.