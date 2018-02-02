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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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اسألــونـــي .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي
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شروق الجمعة
اسألــونـــي .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

أسئلة متنوعة من قراء جريدة الشروق الأوفياء تهتم بكل مجالات الشريعة الإسلامية السمحة فالرجاء مراسلة هذا الركن على العنوان الالكتروني:a.gharbi47@yahoo.fr أو على رقم الهاتف الجوال:24411511 .

أسئلة متنوعة من قراء جريدة الشروق الأوفياء تهتم بكل مجالات الشريعة الإسلامية السمحة فالرجاء مراسلة هذا الركن على العنوان الالكتروني:a.gharbi47@yahoo.fr أو على رقم الهاتف الجوال: 24411511 .
السؤال الأول:
إذا شك مصلّ وهو في الصلاة في قراءة الفاتحة هل قرأها أم لا. ماذا يفعل؟
الجواب:
إذا شكّ المصلي أثناء صلاته في قراءة الفاتحة فعليه أن يأتي بها مثلها مثل بقية أركان الصلاة كالركوع والسجود وغيرهما.. اللهم إلا إذا كان كثير الوسوسة فإنه يطرح الشك ولا يبالي به. أمّا إذا كان إنسانا عاديا فإذا ترك ركنا من أركان الصلاة فلا بدّ أن يأتي به وإلا فإن صلاته باطلة.
السؤال الثاني:
متى يشرّع دعاء القنوت في الصلاة؟
الجواب:
القنوت اصطلاحا هو اسم للدعاء في الصلاة في محلّ مخصوص من القيام ويكون عادة في صلاة الوتر بعد الركوع وفي صلاة الصبح .وهو مشروع إذا نزلت بالمسلمين نازلة فيدعو بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة من كل فريضة من الصلوات الخمس حتى يكشف الله النازلة. ومن صيغ دعاء القنوت (اللهم إنا نستعينك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ولا نكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجدَّ بالكفار مُلحق اللهم عذِّب الكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك).
السؤال الثالث:
أنا تاجر تشاركت مع تاجر آخر برأسمال معين في صفقات بيع وشراء لمواد بناء وغيرها على أساس تقاسم الأرباح فكان يمدني بمبالغ مالية هي عبارة عن أرباح صافية. هل تجب الزكاة في هذه الأرباح ؟
الجواب:
الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة وواجبة في حق كل مسلم توفرت فيه شروطها الشرعية وهي تكون في رأسمال وفي الأرباح الناتجة عن هذه التجارة وغيرها.وبالتالي فإنك مطالب بأن تضم الأرباح إلى الرأسمال فإذا بلغ النصاب الشرعي (8621د) وحال عليه حوْل قمري كامل دون أن ينقص فإن الزكاة تكون بمقدار 2,5 %
السؤال الرابع:
كثيرا ما تساهم الزوجة في خراب أسرتها وابتعاد زوجها عنها وذلك لأنها لا تعرف كيف تكسب قلب زوجها إليها. ما هي الوسائل التي حثّ عليها الإسلام لتستعين بها الزوجة في تحقيق السعادة لزوجها ولأسرتها؟
الجواب:
إن الإسلام هو الدين الذى أكمله اللّه وأتم به النعمة وأودع فيه كل شيء يحقق السعادة للفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة وكل تشريعاته العامة والخاصة وآدابه لها صلة كبيرة بإسعاد الحياة الزوجية, ومن هذه الآداب: أن تكون الزوجة صورة حسنة في عين زوجها تجذب قلبه إليها وذلك بالعناية بجمالها وتعمل على توفير الجو الهادئ للزوج ليستريح من عناء عمله وبخاصة في أيام الراحة التي لا ينبغي أن تشغلها بما يصرفها عنه ولا تترك الأولاد يعكرون صفو هذا الجو وتشارك زوجها في فرحه وفي حزنه وأن تعمل على تنسيق البيت بشكل يدخل السرور على قلب الزوج وتجديد هذا التنسيق حتى يتجدد شعوره بالسرور ولا تسير الحياة على وتيرة واحدة وغيرها من الوسائل التي يمكن للزوجة أن تستنبطها.
السؤال الخامس:
هل تعتبر تحية العلم الوطني من مظاهر الشرك والتعظيم لغير الله؟
الجواب:
العلم رمز للوطن في العصر الحديث وكان عند العرب رمزا للقبيلة والجماعة يسير خلفه ويحافظ عليه كل من ينتسب إلى القبيلة أو الجماعة وكلما كان العلم مرفوعا دل على عزة أهله وإذا انتكس دل على ذلهم ويعرف عند العرب باسم الراية أو اللواء. وقد روي أن زيد بن حارثة كان حاملا اللواء في إحدى غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ولما قتل تناوله جعفر بن أبى طالب وقاتل حتى قتل ثم تناوله عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل فأخذ اللواء ثابت بن أقرم العَجْلاَنى وتقدم به إلى خالد بن الوليد وسلمه إياه لجدارته. كما ذكر أن جعفرا لما قطعت يده اليمنى حاملة اللواء أخذه بيده اليسرى فلما قطعت يداه احتضنه بعضديه ثم قتل ثم دعا رسول الله له أن يعوضه الله بدل اليدين جناحين في الجنة. فتحية العلم بالنشيد أو الإشارة باليد في وضع معين إشعار بالولاء للوطن والحرص على حمايته وذلك لا يدخل في مفهوم العبادة له فليس فيها صلاة ولا ذكر حتى يقال شرك بالله. والله أعلـم

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شروق الجمعة
اسألــونـــي .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

أسئلة متنوعة من قراء جريدة الشروق الأوفياء تهتم بكل مجالات الشريعة الإسلامية السمحة فالرجاء مراسلة هذا الركن على العنوان الالكتروني:a.gharbi47@yahoo.fr أو على رقم الهاتف الجوال:24411511 .

أسئلة متنوعة من قراء جريدة الشروق الأوفياء تهتم بكل مجالات الشريعة الإسلامية السمحة فالرجاء مراسلة هذا الركن على العنوان الالكتروني:a.gharbi47@yahoo.fr أو على رقم الهاتف الجوال: 24411511 .
السؤال الأول:
إذا شك مصلّ وهو في الصلاة في قراءة الفاتحة هل قرأها أم لا. ماذا يفعل؟
الجواب:
إذا شكّ المصلي أثناء صلاته في قراءة الفاتحة فعليه أن يأتي بها مثلها مثل بقية أركان الصلاة كالركوع والسجود وغيرهما.. اللهم إلا إذا كان كثير الوسوسة فإنه يطرح الشك ولا يبالي به. أمّا إذا كان إنسانا عاديا فإذا ترك ركنا من أركان الصلاة فلا بدّ أن يأتي به وإلا فإن صلاته باطلة.
السؤال الثاني:
متى يشرّع دعاء القنوت في الصلاة؟
الجواب:
القنوت اصطلاحا هو اسم للدعاء في الصلاة في محلّ مخصوص من القيام ويكون عادة في صلاة الوتر بعد الركوع وفي صلاة الصبح .وهو مشروع إذا نزلت بالمسلمين نازلة فيدعو بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة من كل فريضة من الصلوات الخمس حتى يكشف الله النازلة. ومن صيغ دعاء القنوت (اللهم إنا نستعينك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ولا نكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجدَّ بالكفار مُلحق اللهم عذِّب الكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك).
السؤال الثالث:
أنا تاجر تشاركت مع تاجر آخر برأسمال معين في صفقات بيع وشراء لمواد بناء وغيرها على أساس تقاسم الأرباح فكان يمدني بمبالغ مالية هي عبارة عن أرباح صافية. هل تجب الزكاة في هذه الأرباح ؟
الجواب:
الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة وواجبة في حق كل مسلم توفرت فيه شروطها الشرعية وهي تكون في رأسمال وفي الأرباح الناتجة عن هذه التجارة وغيرها.وبالتالي فإنك مطالب بأن تضم الأرباح إلى الرأسمال فإذا بلغ النصاب الشرعي (8621د) وحال عليه حوْل قمري كامل دون أن ينقص فإن الزكاة تكون بمقدار 2,5 %
السؤال الرابع:
كثيرا ما تساهم الزوجة في خراب أسرتها وابتعاد زوجها عنها وذلك لأنها لا تعرف كيف تكسب قلب زوجها إليها. ما هي الوسائل التي حثّ عليها الإسلام لتستعين بها الزوجة في تحقيق السعادة لزوجها ولأسرتها؟
الجواب:
إن الإسلام هو الدين الذى أكمله اللّه وأتم به النعمة وأودع فيه كل شيء يحقق السعادة للفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة وكل تشريعاته العامة والخاصة وآدابه لها صلة كبيرة بإسعاد الحياة الزوجية, ومن هذه الآداب: أن تكون الزوجة صورة حسنة في عين زوجها تجذب قلبه إليها وذلك بالعناية بجمالها وتعمل على توفير الجو الهادئ للزوج ليستريح من عناء عمله وبخاصة في أيام الراحة التي لا ينبغي أن تشغلها بما يصرفها عنه ولا تترك الأولاد يعكرون صفو هذا الجو وتشارك زوجها في فرحه وفي حزنه وأن تعمل على تنسيق البيت بشكل يدخل السرور على قلب الزوج وتجديد هذا التنسيق حتى يتجدد شعوره بالسرور ولا تسير الحياة على وتيرة واحدة وغيرها من الوسائل التي يمكن للزوجة أن تستنبطها.
السؤال الخامس:
هل تعتبر تحية العلم الوطني من مظاهر الشرك والتعظيم لغير الله؟
الجواب:
العلم رمز للوطن في العصر الحديث وكان عند العرب رمزا للقبيلة والجماعة يسير خلفه ويحافظ عليه كل من ينتسب إلى القبيلة أو الجماعة وكلما كان العلم مرفوعا دل على عزة أهله وإذا انتكس دل على ذلهم ويعرف عند العرب باسم الراية أو اللواء. وقد روي أن زيد بن حارثة كان حاملا اللواء في إحدى غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ولما قتل تناوله جعفر بن أبى طالب وقاتل حتى قتل ثم تناوله عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل فأخذ اللواء ثابت بن أقرم العَجْلاَنى وتقدم به إلى خالد بن الوليد وسلمه إياه لجدارته. كما ذكر أن جعفرا لما قطعت يده اليمنى حاملة اللواء أخذه بيده اليسرى فلما قطعت يداه احتضنه بعضديه ثم قتل ثم دعا رسول الله له أن يعوضه الله بدل اليدين جناحين في الجنة. فتحية العلم بالنشيد أو الإشارة باليد في وضع معين إشعار بالولاء للوطن والحرص على حمايته وذلك لا يدخل في مفهوم العبادة له فليس فيها صلاة ولا ذكر حتى يقال شرك بالله. والله أعلـم

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