الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الجمعة 02 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
الحياء خلق الاسلام
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
عبد الحميد الرياحي
فهم مشترك... فرص متكافئة
بكل المقاييس كانت زيارة الرئيس الفرنسي الى بلادنا فرصة لتعميق الفهم المتبادل سعيا لوضع تصور مشترك لعلاقات ثنائية تخرج عن القوالب العادية المألوفة وتؤسس في العمق لعلاقات...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عامان سجنا وخطية مالية ضدّ برهان بسيس جريدة الشروق ليوم الخميس 01 فيفري 2018 بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه... جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 فيفري 2018 بالفيديو.. الوليد بن طلال في ظهور جديد يتحدث عن الصيام... ميشيل أوباما تكشف عن هدية ميلانيا لها يوم تنصيب ترامب بالفيديو والصور.. خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون بمجلس نواب... في حفل إستقبال بمقر اقامة السفير الفرنسي.. ماكرون يدعم...
شروق الجمعة
الحياء خلق الاسلام
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

خلق الحياء شعبة وخصلة من الإيمان، فمن لا حياء له لا إيمان له، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار». ولما كان كذلك أحبه الله وأحب المتصفين به من أهل الإسلام، فعن أشج عبد القيس أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن فيك خلتين يحبهما الله عز وجل قلت: ما هما؟ قال: الحلم والحياء، قلت: أقديماً كان فيّ أم حديثاً؟ قال: بل قديما، قلت: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما». فلا عجب أن كان هذا الخلق هو خلق الإسلام الأعلى حتى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لكل ديناً خلقاً، وخلق الإسلام الحياء». فإذا رفع هذا الخلق من بين الناس فقد رفعت من بينهم أعظم نعمة عليهم ألا وهي نعمة الإيمان قال رسول الله: «إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر». إن خلق الحياء يدعو صاحبه إلى ملازمة الفضائل، والبعد عن الرذائل، ومن الفضائل: القيام بطاعة الله تعالى، ومن تلك الطاعات: العفاف وصيانة العرض. ومن الرذائل ارتكاب المعاصي والذنوب المتعلقة بحق الله، أو بحق الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه» (متفق عليه). وما كان ذلك إلا لذهاب الحياء وتلاشيه من نفوس أولئك المذنبين المجاهرين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستح فافعل ما شئت» (رواه البخاري). وقال عمر رضي الله عنه: "من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه".
والمعاصي لها عقوبات، ومن عقوباتها: ذهاب الحياء يقول ابن القيم رحمه الله: "من عقوبات المعاصي: ذهاب الحياء الّذي هو مادّة حياة القلب، وهو أصل كلّ خير وذهابه ذهاب الخير أجمعه فقد جاء في الحديث الصّحيح "الحياء خير كلّه ". والمقصود أنّ الذّنوب تضعف الحياء من العبد، حتّى ربّما انسلخ منه بالكلّيّة حتّى إنّه ربّما لا يتأثّر بعلم النّاس بسوء حاله، ولا باطّلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء، وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبق في صلاحه مطمع. وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيّا وقال: فديت من لا يفلح، ومن لا حياء فيه ميّت في الدّنيا شقيّ في الآخرة، وبين الذّنوب وقلّة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطّرفين، وكلّ منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثا، ومن استحيا من اللّه عند معصيته استحيا اللّه من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستح من معصيته لم يستح اللّه من عقوبته".

تقرؤون أيضا
ملف الأسبوع ... مكانة الاجتهاد وضوابطه في الإسلام
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
كثر الحديث خلال الايام الاخيرة عن الاجتهاد في النصوص الشرعية وبرزت دعاوى كثيرة البحث في مدى ملاءمة بعض...
المزيد >>
الاجتهاد حاجة متجددة
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
اختار الله سبحانه وتعالى الإسلام ليكون آخِر أديانه السماوية وهو دين الناس إلى يوم القيامة قال عز وجلّ في...
المزيد >>
الاجتهاد يتطلب العلم بدقائق الشرع
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
الإجتهاد في الإسلام هو بذل الجهد لمن تتوفر فيه شروط الاجتهاد لإدراك حكم شرعي من أدلته الشرعية، وهو واجب على...
المزيد >>
محاضرات الشيخ محمد الفاضل بن عاشور .. الاسلام دين العلم (5)
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يتبين لنا سر المقام الذي احتله كتاب العلم من الجامع الصحيح الذي صنفه الامام البخاري. فقد بين القاضي ابو بكر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
شروق الجمعة
الحياء خلق الاسلام
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

خلق الحياء شعبة وخصلة من الإيمان، فمن لا حياء له لا إيمان له، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار». ولما كان كذلك أحبه الله وأحب المتصفين به من أهل الإسلام، فعن أشج عبد القيس أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن فيك خلتين يحبهما الله عز وجل قلت: ما هما؟ قال: الحلم والحياء، قلت: أقديماً كان فيّ أم حديثاً؟ قال: بل قديما، قلت: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما». فلا عجب أن كان هذا الخلق هو خلق الإسلام الأعلى حتى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لكل ديناً خلقاً، وخلق الإسلام الحياء». فإذا رفع هذا الخلق من بين الناس فقد رفعت من بينهم أعظم نعمة عليهم ألا وهي نعمة الإيمان قال رسول الله: «إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر». إن خلق الحياء يدعو صاحبه إلى ملازمة الفضائل، والبعد عن الرذائل، ومن الفضائل: القيام بطاعة الله تعالى، ومن تلك الطاعات: العفاف وصيانة العرض. ومن الرذائل ارتكاب المعاصي والذنوب المتعلقة بحق الله، أو بحق الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه» (متفق عليه). وما كان ذلك إلا لذهاب الحياء وتلاشيه من نفوس أولئك المذنبين المجاهرين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستح فافعل ما شئت» (رواه البخاري). وقال عمر رضي الله عنه: "من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه".
والمعاصي لها عقوبات، ومن عقوباتها: ذهاب الحياء يقول ابن القيم رحمه الله: "من عقوبات المعاصي: ذهاب الحياء الّذي هو مادّة حياة القلب، وهو أصل كلّ خير وذهابه ذهاب الخير أجمعه فقد جاء في الحديث الصّحيح "الحياء خير كلّه ". والمقصود أنّ الذّنوب تضعف الحياء من العبد، حتّى ربّما انسلخ منه بالكلّيّة حتّى إنّه ربّما لا يتأثّر بعلم النّاس بسوء حاله، ولا باطّلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء، وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبق في صلاحه مطمع. وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيّا وقال: فديت من لا يفلح، ومن لا حياء فيه ميّت في الدّنيا شقيّ في الآخرة، وبين الذّنوب وقلّة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطّرفين، وكلّ منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثا، ومن استحيا من اللّه عند معصيته استحيا اللّه من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستح من معصيته لم يستح اللّه من عقوبته".

تقرؤون أيضا
ملف الأسبوع ... مكانة الاجتهاد وضوابطه في الإسلام
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
كثر الحديث خلال الايام الاخيرة عن الاجتهاد في النصوص الشرعية وبرزت دعاوى كثيرة البحث في مدى ملاءمة بعض...
المزيد >>
الاجتهاد حاجة متجددة
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
اختار الله سبحانه وتعالى الإسلام ليكون آخِر أديانه السماوية وهو دين الناس إلى يوم القيامة قال عز وجلّ في...
المزيد >>
الاجتهاد يتطلب العلم بدقائق الشرع
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
الإجتهاد في الإسلام هو بذل الجهد لمن تتوفر فيه شروط الاجتهاد لإدراك حكم شرعي من أدلته الشرعية، وهو واجب على...
المزيد >>
محاضرات الشيخ محمد الفاضل بن عاشور .. الاسلام دين العلم (5)
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يتبين لنا سر المقام الذي احتله كتاب العلم من الجامع الصحيح الذي صنفه الامام البخاري. فقد بين القاضي ابو بكر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
فهم مشترك... فرص متكافئة
بكل المقاييس كانت زيارة الرئيس الفرنسي الى بلادنا فرصة لتعميق الفهم المتبادل سعيا لوضع تصور مشترك لعلاقات ثنائية تخرج عن القوالب العادية المألوفة وتؤسس في العمق لعلاقات...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عامان سجنا وخطية مالية ضدّ برهان بسيس جريدة الشروق ليوم الخميس 01 فيفري 2018 بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه... جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 فيفري 2018 بالفيديو.. الوليد بن طلال في ظهور جديد يتحدث عن الصيام... ميشيل أوباما تكشف عن هدية ميلانيا لها يوم تنصيب ترامب بالفيديو والصور.. خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون بمجلس نواب... في حفل إستقبال بمقر اقامة السفير الفرنسي.. ماكرون يدعم...
﻿